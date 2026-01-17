إيرين نابير تعالج عملية تجديد تاريخية بلون طلاء مذهل

عادت إيرين نابير إليها. بدأت مصممة الديكور الداخلي المحبوبة وزوجها بن موسمًا جديدًا تمامًا – العاشر! – من برنامجهم HGTV “Home Town” في وقت سابق من هذا الشهر. يشتهر المصممون بأسلوبهم الإبداعي الذي يسهل الوصول إليه، حيث يساعدون أصحاب المنازل والشركات في المدن الصغيرة على الحفاظ على الأصالة والسحر التاريخي لمساحاتهم مع منحهم أيضًا بعضًا من الذوق الحديث العادي.

في الحلقة الأولى من الموسم العاشر، كان على الزوجين مواجهة أحد أكبر التحديات التي واجهاها حتى الآن، وهو مشروع ترميم داخل منزل تاريخي في لوريل، ميسيسيبي. كانت المساحة المذهلة موطنًا لثلاثة أجيال من نفس العائلة، لكن شاغليها الحاليين واجهوا مشكلات عندما حاولوا العثور على متخصصين لتجميل المكان وإصلاح بعض التآكل. وفر المقاولون، زاعمين أن عملية التجديد خطيرة للغاية.

أدخل: النابيرس، جاهزون لأي شيء. كان عليهم الحصول على إذن خاص من رؤساء التلفزيون ولجنة الحفاظ على التاريخ المحلية لإجراء عملية التجديد، وواجهوا تعقيدات مثل الأضرار الناجمة عن المياه. كان المشروع في الواقع بمثابة مهمة كبيرة لدرجة أنهم اضطروا إلى تحويل عملية الإصلاح إلى حلقتين. اعترفت إيرين نابير بالتحدي في منشورها على Instagram حول الحلقة ووصفتها بأنها “مرهقة”. لكنها أضافت أن هناك شيئًا واحدًا جعل كل شيء أسهل، وهو لون الطلاء الذي اختارته للسرير الأساسي والحمام. قدم اللون الأخضر الترابي، في ظل يسمى Herbal Wash، بعض الهدوء والهدوء الذي تشتد الحاجة إليه وسط المشروع الأكثر فوضوية للزوجين حتى الآن.