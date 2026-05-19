إيفا ماري سانت، 101 عامًا، هي أكبر حائزة على جائزة الأوسكار على قيد الحياة – أسرارها الصحية بسيطة للغاية

بينما يحاول بقية العالم اكتشاف سر طول العمر من خلال الدراسات ونقاط البيانات، تزدهر إيفا ماري سانت بعد احتفالها بعيد ميلادها المئوي في عام 2024 مع الحفاظ على الأمور لطيفة وبسيطة. وفي حديثه إلى مجلة People في عام 2024، اعترف أكبر فائز بجائزة الأوسكار على قيد الحياة قائلاً: “بالتأكيد لا أشعر بأن عمري 100 عام”. وتابعت سانت تفاصيل الروتين اليومي البسيط والمبهج الذي ساعدها على النجاح، قائلة: “أواصل المشي في الهواء الطلق، مثل مشاهدة لعبة البيسبول – وخاصة فريق لوس أنجلوس دودجرز، والاستمتاع بالوقت مع عائلتي وأصدقائي. حياة جيدة.”

خلال محادثة عام 2014 مع قناة فوكس نيوز، أكدت نجمة “On The Waterfront” بالمثل أنها استغرقت ساعة من يومها للتنزه مع زوجها جيفري هايدن. الآن، على الورق، قد لا يبدو هذا كثيرًا. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن سانت يتبنى عادات تجعلك أكثر عرضة للعيش لفترة أطول. قارنت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Annals of Internal Medicine خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين ساروا لمدة 5 دقائق أو أقل، ومن 5 إلى 10 دقائق، ومن 10 إلى 15 دقيقة، و15 دقيقة أو أكثر. ووجدت الدراسة أن خطر كلتا المشكلتين الصحيتين انخفض بشكل مطرد في كل مجموعة حصلت على مزيد من النشاط.

وفي الوقت نفسه، خلصت دراسة أخرى نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا يمكن أن يعيشوا حوالي 5.3 سنوات أطول إذا مارسوا قدرًا كبيرًا من النشاط البدني مثل أعلى 25٪ من السكان. يمكن أن يكون المشي لمدة ساعة مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون نمط حياة خامل وربما يزيد متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 6.3 ساعة.