إيفا ماري سانت، 101 عامًا، هي أكبر حائزة على جائزة الأوسكار على قيد الحياة – أسرارها الصحية بسيطة للغاية

بينما يحاول بقية العالم اكتشاف سر طول العمر من خلال الدراسات ونقاط البيانات، تزدهر إيفا ماري سانت بعد احتفالها بعيد ميلادها المئوي في عام 2024 مع الحفاظ على الأمور لطيفة وبسيطة. وفي حديثه إلى مجلة People في عام 2024، اعترف أكبر فائز بجائزة الأوسكار على قيد الحياة قائلاً: “بالتأكيد لا أشعر بأن عمري 100 عام”. وتابعت سانت تفاصيل الروتين اليومي البسيط والمبهج الذي ساعدها على النجاح، قائلة: “أواصل المشي في الهواء الطلق، مثل مشاهدة لعبة البيسبول – وخاصة فريق لوس أنجلوس دودجرز، والاستمتاع بالوقت مع عائلتي وأصدقائي. حياة جيدة.”
خلال محادثة عام 2014 مع قناة فوكس نيوز، أكدت نجمة “On The Waterfront” بالمثل أنها استغرقت ساعة من يومها للتنزه مع زوجها جيفري هايدن. الآن، على الورق، قد لا يبدو هذا كثيرًا. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن سانت يتبنى عادات تجعلك أكثر عرضة للعيش لفترة أطول. قارنت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Annals of Internal Medicine خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين ساروا لمدة 5 دقائق أو أقل، ومن 5 إلى 10 دقائق، ومن 10 إلى 15 دقيقة، و15 دقيقة أو أكثر. ووجدت الدراسة أن خطر كلتا المشكلتين الصحيتين انخفض بشكل مطرد في كل مجموعة حصلت على مزيد من النشاط.
وفي الوقت نفسه، خلصت دراسة أخرى نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا يمكن أن يعيشوا حوالي 5.3 سنوات أطول إذا مارسوا قدرًا كبيرًا من النشاط البدني مثل أعلى 25٪ من السكان. يمكن أن يكون المشي لمدة ساعة مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون نمط حياة خامل وربما يزيد متوسط العمر المتوقع بمقدار 6.3 ساعة.
إن قرار إيفا ماري سانت بإعطاء الأولوية لعائلتها يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على صحتها
عندما تمشي كل يوم، تحدث الكثير من الأشياء الجيدة لجسمك. وفقا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة GeroScience، فإن المشي المنتظم يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لكبار السن. يمكن أن يقلل من مخاطر المشكلات الصحية الخطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية، والسكري من النوع الثاني، والخرف، وغيرها من مشكلات الضعف الإدراكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد هذا التمرين منخفض التأثير أيضًا في الحفاظ على صحة نفسية جيدة وتحسين جودة النوم.
يمكن أن يكون المشي مفيدًا للمصابين بالتهاب المفاصل نظرًا لتأثيره الإيجابي على صحة المفاصل والعضلات. كمكافأة، قد يساعد المشي المنتظم على زيادة مستويات الطاقة ودعم وظيفة الجهاز المناعي. ومع ذلك، ليس المشي فقط هو ما يجعل إيفا ماري سانت تزدهر في المائة من عمرها؛ إنه أيضًا الوقت الذي تقضيه مع عائلتها.
أظهرت الأبحاث أن العلاقات الجيدة يمكن أن تطيل عمرك. وفقًا لتقرير صدر عام 2023 عن استشاري الجراح العام الأمريكي، ارتفعت احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة 26% لأولئك الذين يتعاملون مع الوحدة وبنسبة 29% لأولئك الذين يعانون من العزلة الاجتماعية. كما أن عدم وجود روابط اجتماعية قوية يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29% والسكتة الدماغية بنسبة 32%. علاوة على ذلك، فإنه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالخرف والاكتئاب والقلق. بشكل عام، يمكن اعتبار العزلة الاجتماعية خطرة على الصحة مثل تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة يوميًا. في المقابل، فإن التواجد حول روابط اجتماعية إيجابية يمكن أن يطلق الدوبامين، الذي لا يزيد من السعادة اللحظية فحسب، بل يبقي الدماغ حادًا أيضًا، مما يدفعه إلى تذكر الشعور ويشجعه على الاستمرار في البحث عنه.