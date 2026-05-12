إيليا توبوريا يعيش “الحلم الأمريكي” بصفته متصدرًا للبيت الأبيض في UFC

حشود UFC داخل حدود هذه الأمة تحب ترنيمة “الولايات المتحدة الأمريكية” القلبية.

عندما يكون الأمر يتعلق بأميركي ضد أي شخص ليس من مواطني الولايات المتحدة، فليس من الصعب معرفة أين تكمن الولاءات.

وهذا لا يثير قلق النجم الأوروبي إيليا توبوريا، حتى في مباراة توحيد اللقب خفيفة الوزن ضد مواطن أريزونا جاستن جايتجي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

يعتقد بطل القسمين الذي لم يهزم عبر المحيط الأطلسي أنه “يشعر دائمًا بأنه محبوب جدًا في هذا البلد”، ولا يتوقع أي شيء مختلف في 14 يونيو عندما يتصدر حدث Freedom 250 الفريد من نوعه في UFC والمرتبط بمعلم استقلال هذا البلد.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

