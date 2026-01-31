إيلينا ريباكينا تغلبت على أرينا سابالينكا رقم 1 لتفوز ببطولة أستراليا المفتوحة

فازت إيلينا ريباكينا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على المصنفة الأولى أرينا سابالينكا 6-4 و4-6 و6-4 يوم السبت لتثأر لخسارتها في حسم البطولة هنا في عام 2023.

وقبل أربع سنوات فازت بالمجموعة الأولى لكنها خسرت النهائي في ثلاث. هذه المرة، بعد أن كسرت إرسالها في الشوط الأول وفازت بالمجموعة الأولى، استعادت عافيتها بعد خسارة المجموعة الثانية وخسرت 3-0 في المجموعة الثالثة.

لقد فازت بخمس مباريات متتالية ثم اختتمت بضربة إرسال ساحقة في أول نقطة بطولة لها.

وهذا هو اللقب الرئيسي الثاني لريباكينا المصنفة الخامسة، التي فازت ببطولة ويمبلدون عام 2022 ودخلت النهائي قبل أربع سنوات باعتبارها الفائز الرئيسي الوحيد في المسابقة.

بينما واصلت سابالينكا الفوز بثلاث بطولات كبرى أخرى، بما في ذلك انتصارات متتالية في أستراليا وانتصارات 2024 و25 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، تراجعت نتائج ريباكينا ولم تصل إلى نهائي كبير آخر حتى هذه البطولة.

وأدى الفوز على سابالينكا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في نوفمبر الماضي إلى تغيير مسار مسيرتها المهنية.

شنت ريباكينا الهجوم منذ البداية وكان إرسالها قويا، مع ستة إرسالات ساحقة، وباستثناء كسرين في نهاية المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثالثة، أنقذت ست من فرص كسر الإرسال التي واجهتها.

وبينما اشتدت همهمات سابالينكا وزئيرها وزاد تشجيعها الذاتي المندفع “هيا بنا” بشكل منتظم مع استمرار المباراة، حافظت ريباكينا على رباطة جأشها الهادئة تقريبًا.

في النهاية، سمحت لها بالخدمة وعودتها هي التي تتحدث.

عانق الزوج في الشبكة. صفقت ريباكينا بيدها اليسرى على أوتار مضربها ورفعت ذراعها إلى الجمهور منتصرة.