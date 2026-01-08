إيمانويل كويكلي يضرب بمؤشر ثلاثي ليدفع رابتورز للفوز

غالبًا ما كان لدى إيمانويل كويكلي القدرة على تحقيق الأهداف الكبيرة خلال المواسم الأربعة التي قضاها مع نيكس.

وأضاف واحدًا آخر ليلة الأربعاء في شارلوت بولاية نورث كارولاينا

وسدد حارس تورونتو البالغ من العمر 26 عاما رمية ثلاثية من أعلى المفتاح عند الجرس وتعافى رابتورز من تأخره بعشر نقاط في الربع الرابع ليهزم هورنتس 97-96 مساء الأربعاء.

كما تلقى كويكلي، الذي سجل 21 نقطة، بعض المساعدة من آر جيه باريت، الذي كان أيضًا زميله في فريق نيكس.

وسجل باريت 28 نقطة واستحوذ على سبع متابعات، وأضاف سكوتي بارنز 17 نقطة ليحقق رابتورز فوزه الخامس في ست مباريات.

وكان كولين سيكستون أفضل مسجل لفريق هورنتس برصيد 22 نقطة.

وقام لاميلو بول، الذي سجل 15 نقطة، بتسديد الكرة بيده اليسرى قبل 1.6 ثانية من النهاية ليمنح هورنتس التقدم 96-94.

لكن كويكلي، الذي كان فقط 2 من 12 نقطة من 3 نقاط قبل الفائز بالمباراة، تحرر من اللعب الجانبي الداخلي وسدد الكرة، مما أثار تذمرًا جماعيًا عاليًا من جمهور المنزل.

قال كويكلي لكايلا جراي من TSN بعد المباراة: “لم أتمكن من التسديد طوال الليل”. وقال كويكلي: “الشاشة الرائعة التي قدمها سكوتي (بارنز)، وساندرو ماموكيلاشفيلي، وضعتني في المكان الصحيح، ولهذا السبب تعمل طوال الصيف، طوال الموسم، بغض النظر عن عدد اللقطات التي أخطأتها”. “عليك أن تستمر في إطلاق النار، وأن تستمر في الإيمان.”

يبلغ متوسط ​​كويكلي – الذي يلعب أساسيًا مع تورونتو، إلى جانب باريت – 16.2 نقطة لكل مباراة هذا الموسم ليتماشى مع 6.2 تمريرة حاسمة و4.2 كرة مرتدة لفريق رابتورز، الذي يبلغ عمره 23-15 عامًا ويحتل المركز الرابع في المؤتمر الشرقي.