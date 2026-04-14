إيمانويل ماكنيل وارن على استعداد ليكون قصة نجاح المدرسة الصغيرة التالية في 2026 NFL Draft

يعد إيمانويل ماكنيل وارين أمرًا نادرًا في المشهد الجامعي الجديد.

لقد أصبح أقل شيوعًا أن تأتي أفضل اختيارات مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي من مدارس غير تابعة لـ Power 4. في عصر اللا شيء، ينتهي الأمر بمعظم أفضل المواهب في المؤتمرات الدنيا بالمغادرة من البرامج الكبرى للحصول على رواتب كبيرة قبل الذهاب إلى اتحاد كرة القدم الأميركي.

لكن ماكنيل وارن، على الرغم من كونه على رادار أفضل البرامج بعد موسمه الصغير، بقي في توليدو. وبعد موسم كبير مهيمن، أصبح أحد أفضل المرشحين للسلامة في المسودة.

قال ماكنيل وارين: “أشعر أنه أينما كنت، إذا كنت تعرف كيفية لعب الكرة، فسوف يجدونك”. “عندما كنت في توليدو، كنت أعمل بجد كل يوم، محاولًا الحفاظ على هذا الحافز في نفسي. أقول لنفسي “سيجدونني أينما كنت”. توليدو، إنها مدرسة صغيرة، مدرسة MAC صغيرة لذا أتعامل معها كما لو كان عليك العمل بجدية أكبر من أي شخص آخر.

“الناس في مدارس Power (4)، أصبح الأمر أسهل بالنسبة لهم، لذلك أشعر وكأنني في مدرسة MAC، وكان علي أن أعمل بجد أكبر كل يوم، وأدفع نفسي حتى عندما كان جسدي متعبًا، حتى عندما كنت أشعر أنني لا أملك شيئًا، كان علي أن أستمر في دفع نفسي.”

هل كان من الصعب رفض أموال أكبر في مكان آخر؟

وقال ماكنيل وارن: “بالنسبة لي، لم أكن قلقاً بشأن الأموال قصيرة الأجل”. “كنت أحاول القلق بشأن تلك الأموال طويلة المدى في الدوري. … كان هناك الكثير من المدارس التي تحاول إدخالي إلى البوابة، وتحاول إقناعي بمغادرة توليدو. أنا شديد الولاء. أشعر وكأنني في توليدو، لقد ظلوا صادقين معي، وآمنوا بي منذ البداية، وقاموا بتطويري، لذلك شعرت لماذا تغيروا معهم؟ لم يغيروني أبدًا”.

استمتع توليدو في الواقع بالاتجاه الأخير لإنتاج مواهب اتحاد كرة القدم الأميركي تحت قيادة المدرب جيسون كاندل، الذي غادر بعد الموسم الماضي لتولي منصب UConn. تم اختيار كوينيون ميتشل، الذي كان زميل ماكنيل وارن لمدة موسمين في توليدو، في الجولة الأولى من قبل النسور في عام 2024 وبرز كواحد من أفضل لاعبي الركن في الدوري – لقد كان أول فريق محترف العام الماضي.

وقام العمالقة بصياغة تدخل دفاعي لداريوس ألكسندر من توليدو في الجولة الثالثة من العام الماضي.

قال ماكنيل وارن: “عندما أرى كوينيون يفعل ذلك والأشخاص الذين أمامنا يفعلون ذلك، أشعر أننا نستطيع فعل ذلك أيضًا. يجب أن نتحلى بهذه العقلية الرائعة. … نحن جميعًا في محادثات جماعية على Instagram مع أرقامنا، وفي Snapchat، نحن جميعًا في محادثات جماعية. نكون على اتصال كل يوم.

“لقد ساعدنا (كوينيون) كثيرًا. فقط لإبقائنا متحفزين، وإبقائنا مستمرين. يمكنك تحقيق ذلك من أي مكان، بشكل حقيقي.”

يحظى كاليب داونز، أحد أفضل خمسة اختيارات محتملة، بالغالبية العظمى من الاهتمام بين آفاق السلامة هذا العام. ومن المرجح أن تتم صياغة ماكنيل-وارن في وقت لاحق من الجولة الأولى، أو ربما في وقت مبكر من الجولة الثانية.

نظرًا لكونه أكثر أمانًا في الصندوق، فإن McNeil-Warren هو لاعب ضارب قوي ومهاجم قوي ولديه موهبة في فرض التحولات. مهارات التغطية لديه هي المكان الذي لديه أكبر مساحة للنمو.

وقال ديفيد سيفرتسن، كبير المقيمين في Ourlads Scouting Services، لصحيفة The Post: “إنه بالتأكيد يشعر براحة أكبر في النزول إلى المنحدر بدلاً من إدارة ظهره للاعب الوسط والقيام بمسرحيات في تغطية عميقة”. “التوقع ووقت رد الفعل ليسا موجودين. إنه متماسك قليلاً من الناحية الجانبية. التدريبان اللذان لم يقم بهما في يومه الاحترافي أو التدريبات المجمعة كانتا تدريبات خفة الحركة وأعتقد أنه كان هناك سبب وراء ذلك.”

لكن مجموعة مهاراته المحددة هي تلك التي أصبحت رائجة في اتحاد كرة القدم الأميركي.

قال سيفرتسن: “إن اتحاد كرة القدم الأميركي هو دوري مقلد”. “لقد رأينا للتو ما فعلته سياتل مع نيك إيمانوري. لقد رأينا ما فعلته بالتيمور مع كايل هاميلتون. لقد رأينا ما فعلته لوس أنجلوس مع ديروين جيمس جونيور. هذه الخزائن التي يبلغ طولها 6 أقدام و 3 أكثر و 210 (رطل) وأكثر ويمكنها في الواقع الركض والضرب والتصدي، من الصعب العثور عليها. دفاعات النيكل هذه، الكثير منها تبتعد عن ثلاث زوايا، ويضعون ثلاث حواجز لأن يمكنهم المساعدة في تشغيل الدعم.

“هذا هو المكان الذي يأتي فيه رجل مثل هذا إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في الوقت المناسب، لأن الكثير من الفرق تبحث عن هذا النوع من الملف الشخصي الذي يتمتع به.”

يبدو أن ماكنيل وارن قد وصل إلى توليدو في الوقت المناسب. الآن يدخل اتحاد كرة القدم الأميركي في الوقت المناسب.

لديه فرصة ليصبح أحدث قصة نجاح للمدرسة الصغيرة في اتحاد كرة القدم الأميركي.