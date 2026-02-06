إيمان خليف تفتح باب الحديث عن الجين الذكري “الطبيعي” بينما توافق على الخضوع لاختبارات استعداداً لأولمبياد 2028

قدمت الملاكمة المستقطبة إيمان خليف سياقًا لتركيبتها البيولوجية بعد أن أصبحت الشخصية المركزية في نقاش حول الرياضيين المتحولين جنسيًا خلال أولمبياد 2024.

وأكدت خليف، وهي جزائرية فازت بميدالية ذهبية في الملاكمة، لمنفذ ليكيب الفرنسي أن لديها النمط الظاهري الأنثوي ولكن أيضا جين SRY المرتبط بالذكور.

وقالت إنها ستخضع للاختبار في ظل ظروف محددة، إذا لزم الأمر، لأولمبياد 2028.

وقال خليف للنشرة: “نعم، وهذا طبيعي”. “لدي هرمونات أنثوية. والناس لا يعرفون ذلك، لكنني خفضت بالفعل مستويات هرمون التستوستيرون لدي أثناء المسابقات. أنا محاط بالأطباء، والمعلم يتابعني، وقد تناولت علاجات هرمونية لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدي.

“في التصفيات المؤهلة لألعاب باريس، التي أقيمت في داكار، خفضت مستوى هرمون التستوستيرون لدي إلى الصفر. وفزت بالميدالية الذهبية هناك.”

وتأتي تفاصيل خليف بعد أن أعلنت منظمة الملاكمة العالمية في عام 2025 أنها ستفرض اختبار جنس إلزاميًا لجميع المسابقات وذكرتها بالاسم على وجه التحديد.

لقد انسحبت منذ ذلك الحين من أحداث الملاكمة العالمية، وفقًا لشبكة CNN.

وقال خليف لنشر تلك اللحظة: “عندما نشروا اسمي تسببوا لي في أزمة أخرى”. “لقد تسببوا في المزيد من الخطابات وحملة أخرى ضدي”.

وهناك تساؤلات تحيط بما إذا كانت ستكون هناك إرشادات جديدة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس فيما يتعلق باختبارات الجنس، مع تخطيط خليف للمشاركة في الألعاب.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2021 إطارها بشأن “العدالة والشمول وعدم التمييز على أساس الهوية الجنسية والتنوع الجنسي”.

يتضمن ملاحظات حول كيفية منع أي رياضي من المشاركة بناءً على الميزة التنافسية المزعومة والحاجة إلى أدلة لإثبات مثل هذه الادعاءات.

أشارت الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري إلى وجود دعم لتجديد لوائح الاختبار.

وقالت في مقال نشرته بي بي سي في يونيو/حزيران 2025: “نحن نتفهم أنه ستكون هناك اختلافات اعتمادًا على الرياضة… ولكن كان من الواضح جدًا من الأعضاء أنه يتعين علينا حماية فئة الإناث، أولاً وقبل كل شيء لضمان العدالة”.

وقالت خليف لشبكة CNN إنها ستخضع للاختبار للسماح لها بالدفاع عن لقبها الأولمبي، بشرط أن تجريه اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت للمنفذ: “بالطبع سأقبل القيام بأي شيء يُطلب مني القيام به للمشاركة في المسابقات”.

“يجب عليهم حماية النساء، لكن عليهم الانتباه إلى أنه أثناء حماية النساء، لا ينبغي لهم إيذاء النساء الأخريات”.

وأضافت إلى ليكيب: “الأطباء والمعلمون هم من يقررون. لدينا جميعًا جينات وراثية مختلفة، وجميع مستويات الهرمونات مختلفة. أنا لست متحولة جنسيًا. اختلافي، إنه طبيعي. أنا هكذا. لم أفعل شيئًا لتغيير الطريقة التي فعلتها بي الطبيعة. لهذا السبب أنا لست خائفة. بالنسبة للألعاب القادمة، إذا كان عليك إجراء اختبار”., سأخضع لها. ليس لدي مشكلة في ذلك. لقد قمت بالفعل بهذا الاختبار. لقد اتصلت بـ World Boxing، وأرسلت لهم سجلي الطبي، واختباراتي الهرمونية، وكل شيء. لكن لم يكن لدي إجابة. أنا لا أختبئ، أنا لا أرفض الاختبار. ما لا أفهمه هو لماذا نريد أن نجعل قصتي أكبر إلى هذا الحد”.

أصبح خليف الشخصية المحورية في نقاش ألعاب القوى المتحولين جنسياً قبل عامين.

أصبح فوزها في دور الـ16 على الإيطالية أنجيلا كاريني نقطة نقاش ساخنة بعد خروج كاريني من القتال، ووصفته لاحقًا بأنه “غير عادل”.

وبينما شكك البعض في جنس خليف، بما في ذلك وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها ذكر، قالت اللجنة الأولمبية الدولية في ذلك الوقت إنه لا توجد مشكلة.

وقال مارك آدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، إن “الملاكمة الجزائرية ولدت أنثى، وتم تسجيلها كأنثى، وعاشت حياتها كأنثى، وملاكمة كأنثى، ولها جواز سفر أنثوي”.

وأصر خليف لشبكة CNN على أنها أنثى.

وقالت للمنافذ: “أنا لست متحولة جنسياً. أنا امرأة. أريد أن أعيش حياتي… من فضلك لا تستغلني في أجنداتك السياسية”.

وقالت أيضًا لشبكة CNN إنها قامت برفع مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، لكنها كانت تخفضها منذ ما قبل ألعاب باريس 2024.

وقالت لشبكة CNN: “لقد ولدت هكذا. بالطبع، لدي اختلافات هرمونية. لكنني أخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدي بناءً على توصيات طبيبي”.

“الملاكمة لا تعتمد على مستوى هرمون التستوستيرون. الملاكمة تعتمد على الذكاء والخبرة والانضباط.”

واعترفت خليف بأن كونها الشخص المركزي في نقاش عالمي أثر عليها.

وقالت لشبكة CNN: “ما حدث خلال الألعاب الأولمبية سبب لي صدمة نفسية لي ولعائلتي… لكنني ما زلت هنا. ما زلت أقاتل. ما زلت أمارس الملاكمة”.