إيما رادوكانو تنسحب من بطولة ويمبلدون قبل ساعات من المباراة الافتتاحية

انسحبت إيما رادوكانو من بطولة ويمبلدون بسبب إصابة في قدمها اليمنى أصابتها قبل بطولة جراند سلام.

وكان من المقرر أن تواجه المصنفة 30 أنطونيا روزيتش في الملعب الأول يوم الاثنين قبل أن تعلن ذلك في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما في بيانها: “لا أصدق أنني أقول هذا، لكن للأسف اضطررت للانسحاب من بطولة ويمبلدون هذا العام”. “لقد بذلت كل ما في وسعي لمحاولة الوصول إلى خط البداية غدًا، ولكن بعد الفحص الأخير الليلة، تطور الوخز الذي كنت أتعامل معه إلى كسر إجهاد وقد نصحني طبيًا بالتوقف عن المضي قدمًا.

“اللعب في ويمبلدون، أمام جمهور محلي، يعني كل شيء بالنسبة لي، لذلك من الصعب حقًا التعامل مع هذا الأمر. أريد أن أشكركم جميعًا على دعمكم وتشجيعكم. خاصة في مثل هذا الوقت، إنه أمر لا يقدر بثمن. وإنني أتطلع إلى رؤيتكم عندما أعود”.

لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لبطل بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021، الذي كان يتعامل مع المرض والإصابة لجزء أفضل من موسم 2026.

كانت تعاني من فيروس في فبراير/شباط، ثم أبعدها مرض ما بعد الفيروس عن الملعب بين مارس/آذار ومايو/أيار.

لقد كانت مشكلة القدم أمرًا كانت تتعامل معه خلال موسم الملاعب الترابية وتفاقمت بعد وصولها إلى نهائي بطولة HSBC في Queen’s Club.

انطلق Raducanu من التدريب يومي الخميس والجمعة وانتهت جلسة التدريب يوم السبت مبكرًا.

وذكرت صحيفة الغارديان أنها قامت بجلسة تدريب لمدة ساعة واحدة مع شريكها في الضربات أليكسيس كانتي.

وبدت رادوكانو وكأنها ستلعب البطولة عندما واجهت الصحفيين يوم الأحد.

وقالت لصحيفة ديلي ميل: “سأفعل كل شيء مع فريقي فيما يتعلق بالعلاج، وهذه هي الخطة الحالية. هذه هي الخطة الآن – اللعب”. “أعاني من ألم في أسفل الساق كنت أتعامل معه منذ ما قبل كوينز – في الواقع منذ نهاية موسم الملاعب الرملية. لقد كنت أتعامل معه. خمس مباريات (في كوينز) بعد عدم التنافس لفترة من الوقت، أعتقد أنها كانت مجرد عبء كبير. لكنني فقط أتعامل مع فريقي بأفضل ما أستطيع، واستنفدت جميع الخيارات، وأفعل ما في وسعنا.”