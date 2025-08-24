ابتعد عن السناجب بعيدًا عن مغذيات الطيور مع هذا الحل البسيط

توفر مشاهدة الطيور الملونة حول وحدة تغذية الطيور الخاصة بك مصدرًا لا ينتهي للترفيه. كل يوم ، ترحب بالأنواع المتعددة من الطيور المغردة جنبًا إلى جنب مع نقار الخشب الصاخب الذين يبدو أنهم يسيطرون على كل وحدة تغذية يزورونها. هناك الكثير من الطعام للجميع ، وأنت سعيد لأنه يمكنك إبقاء أصدقائك الريش سعداء.
ومع ذلك ، فأنت أقل مسلية بكثير من السناجب ماكرة الذين يحاولون باستمرار تحطيم الحفلة. إذا تمكنوا من الصعود أو القفز على مغذي الطيور ، فإنهم يضيقون أنفسهم سخيفة. والأسوأ من ذلك ، أن السناجب يمكن أن تلحق الضرر بتغذيتها بجمبازها وأسنانها الصغيرة. وإذا قمت بنقل وحدة تغذية الطيور إلى بقعة أقل سهولة ، فمن المحتمل أن تجد السناجب شجرة قريبة تعمل كوسادة إطلاق. بدلاً من ذلك ، فكر في وحدة تغذية سنجاب مخصصة لأخذ انتباه القوارض بعيدًا عن وحدة تغذية الطيور.
قد تعمل وحدة تغذية السنجاب كمكمل لطرق أخرى للحفاظ على السناجب من تغذية الطيور ، مثل مغذي الطيور المبدع هذا الذي يرحب بطيور مضغوطة مع استبعاد السناجب السائبة ، أو درجًا لتلتصق البذور تحت مغذي الطيور ، والذي يتيح لخفيفة الوزن للوصول إلى الطعام مع الحفاظ على Spcairrels بعيدًا. في أي حال ، تأكد من مراقبة سلوك السناجب قبل اختيار وحدة التغذية للبقاء الصغار.
مغذيات السنجاب والأطعمة المفضلة
اختيار تغذية السنجاب المناسبة هو مهمتك الأولى. أولاً ، حدد عدد السناجب التي تزورك يوميًا ، وحجم وحدة التغذية وفقًا لذلك. المزيد من الزوار القوارض الفروي يساوي تغذية السنجاب أكبر. بعد ذلك ، اتخاذ قرار بشأن مادة التغذية. على الرغم من أنه يمكنك وضع وحدة تغذية معدنية متينة في أي موقع خارجي ، إلا أن وحدة تغذية سنجاب الأرز الطبيعية في وضع أفضل في بقعة مظللة.
توفر عدة أنواع من مغذيات السنجاب القوارض الجائعة مع سهولة الوصول إلى الطعام. السناجب تصبح مجنونة للحصول على وحدة تغذية كوز بالذرة البسيطة على منشور سياج أو شجرة. بدلاً من ذلك ، قد تجذب سلة مملوءة بالوجبات الخفيفة المرتبطة بشجرة قوية الجلطة الصغيرة. توفر وحدة تغذية منصة معلقة أو مثبتة على بعد مرحلة ما بعد تناول الطعام من الوجبات الخفيفة. أخيرًا ، توفر طاولة نزهة سنجاب صغيرة (نعم ، حقًا!) أسطحًا متعددة للتقديم و “مقعد” لعشاء فروي.
أصبحت مهارات جمع الجوز في السناجب من الأسطورة. وقد طورت القوارض الصغيرة أيضًا تقاربًا للمكسرات المتنوعة. يجد السناجب اللوز والبندق والجوز جذابًا بشكل خاص. والمثير للدهشة أن السناجب في كثير من الأحيان تشاو على التفاح المقطوع ، وبراعم الفاصوليا ، والجزر ، والكرفس ، والفاصوليا الخضراء. أخيرًا ، لا تنس أن السناجب تحتاج إلى الماء أيضًا. سوف يفسدونها بسعادة من محطة سقي مرتفعة. الحفاظ على الأوعية نظيفة سيقلل من الطحالب والمخاطر الأخرى.
إدارة تغذية السنجاب الخاصة بك
إدارة تغذية السنجاب الخاصة بك هي تعهد متعدد الأجزاء. أولاً ، امنح السناجب بقعة تغذية لكبار الشخصيات – ويفضل أن يكون بعض المسافة من وحدة تغذية الطيور. بعد ذلك ، تأكد من أن داينرز السنجاب لديهم إمدادات ثابتة من الوجبات الخفيفة الصحية – خاصة خلال أشهر الشتاء. ومع ذلك ، كن على دراية بأن السناجب لا يبدو أنها تحتوي على طعام “مفتاح”. سوف يتجولون بكل سرور في كل جزء من الطعام الذي تقدمه. مجهزة بهذه المعرفة ، تجنب الإفراط في تغذية السناجب حتى لا تعتمد بشدة على تغذية التغذية.
تمامًا مثلما لن تتناول العشاء مع أدوات التقديم القذرة ، تستحق السناجب تناول طعامها من مغذية نظيفة. رمي بانتظام الأطعمة غير المستهلكة التي يمكن أن تطور العفن والبكتيريا ، وربما تجعل السناجب مريضا. بعد ذلك ، قم بتنظيف مغذي السنجاب تمامًا بالماء والصابون المعتدل. ارتداء القفازات وحماية العين ، لأن براز السنجاب قد تلوث بعض أسطح التغذية. بمجرد أن تكون وحدة تغذية السنجاب نظيفة ومملوءة بالوجبات الخفيفة اللذيذة ، نأمل أن تجد الحل للحفاظ على السناجب خارج مغذية الطيور.