ابتعد عن السناجب بعيدًا عن مغذيات الطيور مع هذا الحل البسيط

توفر مشاهدة الطيور الملونة حول وحدة تغذية الطيور الخاصة بك مصدرًا لا ينتهي للترفيه. كل يوم ، ترحب بالأنواع المتعددة من الطيور المغردة جنبًا إلى جنب مع نقار الخشب الصاخب الذين يبدو أنهم يسيطرون على كل وحدة تغذية يزورونها. هناك الكثير من الطعام للجميع ، وأنت سعيد لأنه يمكنك إبقاء أصدقائك الريش سعداء.

ومع ذلك ، فأنت أقل مسلية بكثير من السناجب ماكرة الذين يحاولون باستمرار تحطيم الحفلة. إذا تمكنوا من الصعود أو القفز على مغذي الطيور ، فإنهم يضيقون أنفسهم سخيفة. والأسوأ من ذلك ، أن السناجب يمكن أن تلحق الضرر بتغذيتها بجمبازها وأسنانها الصغيرة. وإذا قمت بنقل وحدة تغذية الطيور إلى بقعة أقل سهولة ، فمن المحتمل أن تجد السناجب شجرة قريبة تعمل كوسادة إطلاق. بدلاً من ذلك ، فكر في وحدة تغذية سنجاب مخصصة لأخذ انتباه القوارض بعيدًا عن وحدة تغذية الطيور.

قد تعمل وحدة تغذية السنجاب كمكمل لطرق أخرى للحفاظ على السناجب من تغذية الطيور ، مثل مغذي الطيور المبدع هذا الذي يرحب بطيور مضغوطة مع استبعاد السناجب السائبة ، أو درجًا لتلتصق البذور تحت مغذي الطيور ، والذي يتيح لخفيفة الوزن للوصول إلى الطعام مع الحفاظ على Spcairrels بعيدًا. في أي حال ، تأكد من مراقبة سلوك السناجب قبل اختيار وحدة التغذية للبقاء الصغار.