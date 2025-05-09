ابتعد عن لون واحد عن مغذي الطائر الطنان وقل وداعًا للنحل والدبابير

عندما يتعلق الأمر بالنصائح والحيل لتشجيع طيور الطنان على منزلك ، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض الطرق التي جربتها. سواء أكان معلقًا على التغذية في الطول المثالي أو وضعها في المكان الصحيح ، فإن جذب هذه الملقحات الصغيرة يمكن أن يبذل قدرًا مفاجئًا من الجهد. ولكن بينما تقوم بتدفق الطاقة في صنع مغذي الطائر الطنان المثالي ، يمكن أن تستفيد النحل الجذاب الرحيق والدبابير من عملك الشاق. لحسن الحظ ، هناك طريقة سهلة للغاية للحفاظ على الحشرات من مغذي الطائر الطنان ، وكل شيء يتعلق بالألوان! يمكن أن يكون تجنب اللون الأصفر على وحدة تغذية الطائر الطنان بمثابة رادع هائل للنحل والدبابير.

إن النحل والدبابير مفيدون عمومًا لحديقتك كملقح أنفسهم ، لكنهم سربون مغذيات الطائر الطنان لأن رحيق الطائر الطنان محلي الصنع يشبه ما سيجدهون بشكل طبيعي في الزهور. أكثر من كونه مصدر إزعاج ، يمكن للنحل والدبابير أيضًا أن يخرجوا من الطيور الطنانة من المغذيات عن طريق ازدحامها بقوة. وعلى الرغم من أن جميع النحل لا يوجد لديه اللدغة ، إلا أنك قد تكون عرضة لخطر دبور دبور لإعداد مغذي الطائر الطنان ، لأنها دفاعية على إمداداتها الغذائية. يعد القيام بشيء بسيط مثل تبديل لون وحدة التغذية الخاصة بك وسيلة آمنة لضمان الحفاظ على الطيور الطنانة في جميع أنحاء وسعداء دون إيذاء مساعدي الحدائق في هذه العملية.