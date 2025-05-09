ابتعد عن لون واحد عن مغذي الطائر الطنان وقل وداعًا للنحل والدبابير

عندما يتعلق الأمر بالنصائح والحيل لتشجيع طيور الطنان على منزلك ، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض الطرق التي جربتها. سواء أكان معلقًا على التغذية في الطول المثالي أو وضعها في المكان الصحيح ، فإن جذب هذه الملقحات الصغيرة يمكن أن يبذل قدرًا مفاجئًا من الجهد. ولكن بينما تقوم بتدفق الطاقة في صنع مغذي الطائر الطنان المثالي ، يمكن أن تستفيد النحل الجذاب الرحيق والدبابير من عملك الشاق. لحسن الحظ ، هناك طريقة سهلة للغاية للحفاظ على الحشرات من مغذي الطائر الطنان ، وكل شيء يتعلق بالألوان! يمكن أن يكون تجنب اللون الأصفر على وحدة تغذية الطائر الطنان بمثابة رادع هائل للنحل والدبابير.
إن النحل والدبابير مفيدون عمومًا لحديقتك كملقح أنفسهم ، لكنهم سربون مغذيات الطائر الطنان لأن رحيق الطائر الطنان محلي الصنع يشبه ما سيجدهون بشكل طبيعي في الزهور. أكثر من كونه مصدر إزعاج ، يمكن للنحل والدبابير أيضًا أن يخرجوا من الطيور الطنانة من المغذيات عن طريق ازدحامها بقوة. وعلى الرغم من أن جميع النحل لا يوجد لديه اللدغة ، إلا أنك قد تكون عرضة لخطر دبور دبور لإعداد مغذي الطائر الطنان ، لأنها دفاعية على إمداداتها الغذائية. يعد القيام بشيء بسيط مثل تبديل لون وحدة التغذية الخاصة بك وسيلة آمنة لضمان الحفاظ على الطيور الطنانة في جميع أنحاء وسعداء دون إيذاء مساعدي الحدائق في هذه العملية.
طرق أخرى للحفاظ على الحشرات بعيدًا عن مغذيات الطائر الطنان
ترى الحشرات على نطاق الأشعة فوق البنفسجية ، مما يعني أنها يمكن أن تحدد الأزرق والأخضر والأرجواني. هذا يعني أيضًا أنهم يستطيعون رؤية الأصفر والبرتقالي بقدرات محدودة ، لكنهم لا يستطيعون رؤية اللون الأحمر. على هذا النحو ، من المحتمل أن تجذب وضع مغذي الطائر الطنان مع كميات صغيرة من الأصفر أن تجذب النحل أو الدبابير أكثر من واحدة من اللون الأحمر. يتمثل الحل السهل في الطلاء على أي قطع صفراء من وحدة التغذية الخاصة بك مع الطلاء الأحمر غير السامة.
إذا لم يكن لون مغذي الطائر الطنان بمثابة رادع للحشرات الطيران ، فيمكنك أيضًا محاولة استخدام حراس الرحيق ، والتي تعد مثالية للمنقاطع الطويلة الطنانة ولكن لا يمكن الوصول إليها لنحل العسل. إن الدبابير هي إقليمية للغاية ، لذا فإن تعليق دبور مزيف بالقرب من مغذي الطائر الطنان قد يردع من التسلل الحقيقي. يمكنك أيضًا محاولة إنزال مغذيات الطائر الطنان ليوم واحد ، وتشجيع النحل الجائع على العثور على مصدر غذائي جديد.
من المهم أن نلاحظ أنه يجب ألا تستخدم أي نوع من المبيدات الحشرية على مغذيك ، لأن نفس المواد الكيميائية التي من شأنها أن تبقي الحشرات قد تؤذي الطيور الطنانة. وبالمثل ، من الأفضل تجنب تطبيق الفازلين حول مغذيات الطائر الطنان ، حيث قد يكون من الصعب عليهم المادة اللزجة. يمكنك أيضًا محاولة صرف انتباه النحل مع حديقة ملقحة أكثر ذوقا ، مع محطاتها المفضلة مثل Zinnias و Salvia و Sunflowers.