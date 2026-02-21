ابدأ زراعة هذه النباتات المعمرة القوية في الداخل في أواخر الشتاء لربيع مليء بالأزهار الملونة

إن التحديق في حديقة متجمدة في شهر فبراير يجعل من الصعب تصديق أن هناك ساحة مليئة بالزهور على بعد بضعة أشهر فقط. إذا كنت ترغب في التغلب على اندفاع متجر الحديقة، فإن كولومبين (أكويليجيا) يعد خيارًا ممتازًا للبدء الآن. تشتهر هذه النباتات بأزهارها الفريدة التي تأخذ شكل الجرس والتي تشبه الفوانيس المعلقة الصغيرة. إنها قوية بشكل لا يصدق، وتنمو بشكل جيد في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. ويمكنها التعامل مع التقلبات غير المتوقعة للطقس الربيعي المبكر دون أن تفوتك أي فرصة. بينما ينتظر الكثير من الناس حتى يقوم مركز البستنة المحلي بتخزين أرففهم، فإن البدء بهذه البذور على حافة النافذة خلال نهاية فصل الشتاء يمنح النباتات بداية مهمة. تسمح هذه القفزة المبكرة لأنظمة الجذور بتثبيت نفسها قبل وصول حرارة الصيف، مما يضمن أن تبدو حديقتك صحية بينما لا يزال الجيران يحفرون الثقوب.

قم بزراعة الكولومبين الأصلي لجذب الطيور الطنانة والنحل الطنان عند الاستيقاظ من الشتاء. نظرًا لأن الكولومبينات تعيش عادةً لمدة ثلاث أو أربع سنوات فقط، فإن البدء بمجموعة جديدة من البذور كل شتاء يضمن حصولك دائمًا على نباتات جديدة جاهزة لتحل محل النباتات القديمة عندما تتلاشى. يؤدي هذا إلى إنشاء دورة مكتفية ذاتيًا في أسرة حديقتك دون بذل الكثير من الجهد. تجد الغزلان والأرانب أيضًا النبات مريرًا وسينتقلون للعثور على شيء أكثر شهية. من خلال البدء بزراعة البذور في أواخر الشتاء، يكون لدى الأوراق متسع من الوقت للتصلب، مما يمنحها معدل بقاء أفضل بكثير من النباتات التي يتم تربيتها في الدفيئة والتي قد تجدها في متجر كبير.