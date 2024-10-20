ابدأ عرض No Sweat Bet بقيمة 1000 دولار لمدة 10 أيام على Jets-Steelers على SNF، وأي رياضة

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يواجه آرون رودجرز ورسل ويلسون مرة أخرى عندما يستضيف فريق بيتسبرغ ستيلرز فريق نيويورك جيتس في برنامج “Sunday Night Football”. تعد Jets-Steelers فرصة ممتعة للمشاركة في الحدث مع الترويجي للكتاب الرياضي المتعصب.

ابدأ مع عرض Fanatics Sportsbook الترويجي لتحصل على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي من الرهانات غير المجهدة خلال أول 10 أيام لك في الرهان الرياضي عبر الإنترنت في مباراة رهان يومية بقيمة 100 دولار أمريكي.

يمكن لمستخدمي Fanatics Sportsbook الموجودين في نيويورك الحصول على رهان بقيمة 5 دولارات، والحصول على عرض ترحيبي للرهانات الإضافية بقيمة 50 دولارًا. يمكنك العثور على الترويجي للكتاب الرياضي المتعصب في أريزونا، CO، CT، IA، IL، IN، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، OH، PA، TN، VA، VT، WV و WY.

تعمل مكافأة الاشتراك في Fanatics Sportsbook في جميع الأسواق الرياضية. انقر هنا للقفز على هذا العرض قبل SNF.

مزيد من المعلومات حول العرض الترويجي Fanatics Sportsbook

ال الترويجي للكتاب الرياضي المتعصب تدفع ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي بدون رهانات عرقية خلال أول 10 أيام لك باستخدام Fanatics Sportsbook. إذا شاركت في عرض مكافأة الاشتراك في Fanatics Sportsbook لمدة 10 أيام كاملة وقمت بوضع رهان يومي بقيمة 100 دولار لأول مرة، فستحصل على 1000 دولار في No Sweat Bets.

يتم استرداد الرهان الأول الخاسر في صورة رهانات إضافية تصل إلى 100 دولار في اليوم. يتم دفع الرهانات الأولى الفائزة كأموال حقيقية مثل المعتاد.

لذا، إذا قمت بوضع رهان أول بقيمة 70 دولارًا هذا الأحد، وخسرت، فستسترد 70 دولارًا من الرهانات الإضافية. تتضمن مكافأة الاشتراك في Fanatics Sportsbook متطلبات احتمالات تبلغ -500 لكل رهان بدون عرق. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية خلال سبعة أيام.

المتعصبون للكتاب الرياضي الرهان والحصول على

يمكن للمراهنين المتعصبين في نيويورك المراهنة بمبلغ 5 دولارات على أي رياضة للحصول على 50 دولارًا من الرهانات الإضافية. تعمل مكافأة الاشتراك في New York Fanatics Sportsbook سواء فاز رهانك أو خسره.

اختيار ترويجي لـ Fanatics Sportsbook لـ Jets-Steelers

ابحث عن مقعد جيد على الأريكة، لأن راسل ويلسون وآرون رودجرز يتواجهان في وقت الذروة. ما هو العام، مرة أخرى؟

يتم تفضيل Jets بـ 1.5 نقطة على Steelers on Fanatics Sportsbook ويتم تحديد ما يزيد / أقل عند 38.5 نقطة إجمالية.

نعم، احتمالية بدء راسل ويلسون بدلاً من جاستن فيلدز أمر غريب نوعًا ما، لكنه لا يغير حقيقة أن ستيلرز لديهم مدرب ودفاع أفضل في هذه اللعبة.

فقط فريق Los Angeles Chargers هو الذي يتخلى عن نقاط أقل من فريق Pittsburgh، الذي يسمح بـ 14.3 نقطة في المباراة الواحدة. لقد خسرت أكثر من 20 نقطة في مباراة واحدة فقط حتى الآن، ويواجه TJ Watt موسم توزيع آخر مع 4.5 كيسًا وثلاثة تعثرات قسرية. يقوم Donte Jackson أيضًا بالمشاركة بثلاثة اعتراضات.

تمتلك نيويورك بعض اللاعبين الهجوميين الموهوبين ودفاعًا يتخلى عن 18.0 نقطة في المباراة الواحدة، لكن لا يمكنني تجاهل الخلل العام وحقيقة أنها لم تغلب إلا على العمالقة والوطنيين المحزنين. في حين أن رودجرز لا يزال بإمكانه تسديد بعض الرميات الرائعة، فقد حصل بالفعل على 16 كيسًا ومن الواضح أن قدرته على الحركة لم تعد كما كانت من قبل.

من المؤكد أن إضافة Davante Adams ستعزز الهجوم… لكن هل ستؤتي ثمارها في هذه اللعبة؟ لا أرى ذلك لأنهم لم يلعبوا معًا منذ سنوات.

توقع أن يضرب ويلسون عددًا من الرميات الكبيرة ويأخذ غطاء ستيلرز باستخدام الترويجي للكتاب الرياضي المتعصب عند التسجيل.

اختيار: ستيلرز +1.5

الترويجي للكتاب الرياضي المتعصب خطوات التسجيل

انقر هنا أو أي رابط تسجيل في هذه القصة، والذي يرسلك إلى صفحة الاشتراك في Fanatics Sportsbook. قم بتنزيل تطبيق Fanatics Sportsbook بمجرد وجودك هناك. أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، بما في ذلك اسمك وتاريخ ميلادك ورقم التأمين الاجتماعي (SSN) وعنوان المنزل لإنشاء حساب جديد. اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها. قم بإيداع مبلغ لا يقل عن 5 دولارات لأول مرة. ضع رهانك الأول في أي سوق رياضي باحتمالات -500 أو أقل على تطبيق Fanatics Sportsbook.

يجب أن يكون عمرك 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER (CO/IL/KS/KY/LA/MD/OH/MI/NC/NJ/PA/TN/VA/VT/WV/WY)، (800)-327-5050 أو http: //gamblinghelplinema.org (MA)، اتصل بالرقم (877-8-HOPENY) أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (NY) أو 1-800-NEXT-STEP أو أرسل NEXTSTEP إلى 53342 (AZ) أو (888) 789-7777 أو http://ccpg.org (CT)، أو 1-800-BETS-OFF (IA)، أو 1-800-9-WITH-IT (IN)، أو http://www.mdgamblinghelp.org (MD) أو morethanagame.nc.gov (NC) أو 1800gambler.net (WV).

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مارك هاريس هو خبير في ترويج الكتب الرياضية في صحيفة نيويورك بوست ومقرها في ولاية أريزونا، والتي تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر عدد من الكتب الرياضية في أي ولاية أمريكية. إنه يستخدم خبرته لمساعدة المستخدمين الجدد على تحقيق أقصى قدر من العروض الترويجية ومكافآت التسجيل.