ابدأ في تزيين الجرار المبتذلة مع هذه الأفكار الخمسة عشر

تتميز الجرار المطلقة على عدد كبير من العناصر الوظيفية والزخرفية التي تتسلم في منزلك. بمجرد استخدامها لتخزين الأعشاب والأدوية ، يتم استخدام هذه الحاويات الزجاجية المنتفخة الآن كلكنات زخرفية جميلة يمكن أن تعزز مجموعة متنوعة من أساليب التصميم – من البحر المتوسط ​​إلى البلد الفرنسي إلى التصميمات الداخلية المعاصرة والحديثة. سواء كنت تملأهم بالعناصر المستوحاة من الطبيعة أو الديكور الموسمي أو الضروريات اليومية ، فإن الجرار المبتذلة تجلب نقاط محورية جذابة إلى أي غرفة. يمكنهم أيضًا تقديم حاوية حساسة للتنظيم.

من الجرار الطويلة إلى الأشكال المستديرة والقرفصاء ، تأتي الجرار المطلقة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام التي يمكن أن تمتزج بسهولة في أي مناسبة أو ديكور. كطريقة سهلة لإضافة الملمس واللون والاهتمام البصري ، يمكنك تحويل الجرار apothecary إلى نقاط محورية في صنع البيان في جميع أنحاء منزلك. حتى إذا لم يكن لديك جرة مبهجة متوفرة بسهولة ، فإنك تتوفر لتخزين إضافي حول المنزل ، مثل داخل المخزن لتخزين الأعشاب المجففة والتوابل والدقيق والسكر أو في الحمام لتنظيم كرات القطن وأملاح الاستحمام. يمكن أن تضع الجرار المبتذلة أيضًا نغمة موسمية عن طريق ملؤها بأضواء خرافية ومتألقة خلال العطلات أو التكرار المستوحى من الطبيعة مع الزهور المجففة والعشب. مع إمكانيات لا نهاية لها في متناول يديك ، تجلب هذه الجرار المستوحاة من الطابع القديم جمالية إلى حد ما في كل مكان وتنظيم أنيقة تنفصل عن التقليدية ، وفي بعض الحالات ، تعرض الحاوية الزجاجية العادية.