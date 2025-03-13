ابدأ في تزيين الجرار المبتذلة مع هذه الأفكار الخمسة عشر

تتميز الجرار المطلقة على عدد كبير من العناصر الوظيفية والزخرفية التي تتسلم في منزلك. بمجرد استخدامها لتخزين الأعشاب والأدوية ، يتم استخدام هذه الحاويات الزجاجية المنتفخة الآن كلكنات زخرفية جميلة يمكن أن تعزز مجموعة متنوعة من أساليب التصميم – من البحر المتوسط إلى البلد الفرنسي إلى التصميمات الداخلية المعاصرة والحديثة. سواء كنت تملأهم بالعناصر المستوحاة من الطبيعة أو الديكور الموسمي أو الضروريات اليومية ، فإن الجرار المبتذلة تجلب نقاط محورية جذابة إلى أي غرفة. يمكنهم أيضًا تقديم حاوية حساسة للتنظيم.
من الجرار الطويلة إلى الأشكال المستديرة والقرفصاء ، تأتي الجرار المطلقة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام التي يمكن أن تمتزج بسهولة في أي مناسبة أو ديكور. كطريقة سهلة لإضافة الملمس واللون والاهتمام البصري ، يمكنك تحويل الجرار apothecary إلى نقاط محورية في صنع البيان في جميع أنحاء منزلك. حتى إذا لم يكن لديك جرة مبهجة متوفرة بسهولة ، فإنك تتوفر لتخزين إضافي حول المنزل ، مثل داخل المخزن لتخزين الأعشاب المجففة والتوابل والدقيق والسكر أو في الحمام لتنظيم كرات القطن وأملاح الاستحمام. يمكن أن تضع الجرار المبتذلة أيضًا نغمة موسمية عن طريق ملؤها بأضواء خرافية ومتألقة خلال العطلات أو التكرار المستوحى من الطبيعة مع الزهور المجففة والعشب. مع إمكانيات لا نهاية لها في متناول يديك ، تجلب هذه الجرار المستوحاة من الطابع القديم جمالية إلى حد ما في كل مكان وتنظيم أنيقة تنفصل عن التقليدية ، وفي بعض الحالات ، تعرض الحاوية الزجاجية العادية.
تخزين إمدادات الفن الملونة
سواء كانت الموضة هي الشيء الخاص بك أو كنت خبيرًا في الخياطة ، فالتراجع الملون في جرة أو اثنين للديكور والتنظيم الفوري. تحافظ هذه الحاويات الزجاجية على ترتيب التخزين المؤقت بدقة وفي مكانها أثناء إظهار ألوانها النابضة بالحياة ، مما يضيف إضافة زخرفية إلى غرفتك الحرفية أو زاوية الخياطة. كما أن الزجاج الشهير يجعل من السهل الاستيلاء على اللون المناسب بسرعة.
حاويات بوفيه القهوة
تجعل الجرار Apothecary شاشات وظيفية ترقية إعداد بوفيه القهوة الدنيوي. إنها رائعة للملء بمجموعة متنوعة من حبوب القهوة أو قرون القهوة ، وعصي تحريك الخشب ، والبسكوتي ، والمحليات ، وأي شيء آخر يستحق عرضه بجوار مطحنة القهوة أو آلة الإسبريسو. ارتديها مع خيوط أو ملصقات أو حتى علامات السبورة إذا كنت ترغب في أن تتخيل. إنها طريقة سهلة لرفع تجربة القهوة الخاصة بك مع الحفاظ على كل شيء منظمًا وجميلًا.
مزهريات DIY
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام جرة apothecary هي عرض الزهور. سواء اخترت ترتيبًا كلاسيكيًا من الأزهار ، أو الفروع المبطنة بالأزهار ، أو عشب Pampas المجفف ، فإن هذه الحاوية متعددة الاستخدامات تساعد في جلب مجموعة من الطبيعة إلى مساحتك. ومع القليل من المساعدة من طلاء الرش المعدني ، يمكنك حتى جعل جرة apothecary تبدو وكأنها مزهرية زخرفية متطورة للظهور أعلى طاولة المدخل.
عروض الصور
يمكن أن تصبح جرة apothecary عرض صور غير متوقع ، حيث تجلب لمسة حنين وفنية إلى مساحتك. قم بتشغيل المطبوعات الصغيرة وقم بتثبيتها بالداخل بالشرائط ، أو لف الصور البانورامية واضغط عليها على المناطق الداخلية الزجاجية لشاشة 360 درجة. يمكنك أيضًا ارتداء شاشة العرض الخاصة بك بالأضواء الخيالية أو الزهور المجففة أو الرمال لجعل صورتك العزيزة تبرز ، سواء في مدخلك أو مطبخك أو غرفة النوم.
ديكور عصبي
عندما تتجه اتجاه منزلك نحو القوطية الأنيقة أكثر من Farmhouse أو تعيش في موسم عيد الهالوين ، فمن السهل أن تدمر بعض الجرار المبتذلة في الديكور المثالي لإضافة ساحرة إلى أي جمالية غريب. قم بتحويل هذه الحاويات الزجاجية متعددة الاستخدامات إلى قطع مركزية عصبية ، أو جرعات زاحفة ، أو فضول باطني مع بعض الطلاء الأسود ، وقطع القماش للملمس ، والشمع الداكن ، وبعض الملصقات.
تخزين ملحق الحمام
من خلال تصميمها الزجاجي الواضح وفتحها الواسع ، تصنع الجرار Apothecary حاويات ممتازة للاستيلاء بسرعة على ضروارك اليومية. أنها تجعل حتى الحمام الأكثر عادية تراجع منظم. تساعد هذه الجرار في الحفاظ على علاقات الشعر ، ومرلبات الشفاه ، وأدوات نظافة بحجم السفر ، والمزيد في مكانها. إذا لم يكن الأمر عاديًا ، فقم بتجميدها من خلال إضافة ملصقات أو ربط أشرطة زخرفية جميلة حول الأغطية. هناك الكثير من الطرق لجرار الزجاج المنبثقة لجعل حمامك أنيقًا وعمليًا.
terrariums
تصنع الجرار Apothecary حاويات رائعة لـ DIY Terrariums ، مليئة بأنواع مختلفة من نباتات terrarium التي يمكن لأي شخص الاعتناء بها. يُظهر الزجاج الشفاف النظم الإيكولوجية المصغرة عندما تملأها بالطحالب والحصى وبعض العصارة اللطيفة لإضافة منخفضة المستوحاة من الطبيعة إلى منزلك. إذا كنت تفضل أجواءً أكثر ريفية ، فحاول استخدام الزهور المجففة الملونة لإلقاء نظرة صديقة للبيئة يمكن أن تستمر لسنوات. يضيف جرة apothecary terrarium عنصرًا جديدًا وعضويًا إلى أي مساحة.
مجموعة شاي
عندما تنفد من الأماكن لتخزين بعض مجموعات الشاي المفضلة لديك بأمان ، قم بتكديسها في جرة طويلة القامة. هذا الديكور غير المتوقع هو وسيلة غريب الأطوار لإنشاء عرض خاص مع الحفاظ على الإرث. لإنشاء مظهر مثالي للطبقة ، ابدأ بصحن في القاع ، يليه فنجان الشاي الذي يعمل على جانبه ، وهكذا. يساعد الغطاء في إبقاء الغبار مع زيادة الارتفاع الكامل للجرة.
علاج الجرار
سواء كنت تستضيف حفلة ، أو تحتفل بمناسبة خاصة ، أو كنت ترغب فقط في الحفاظ على وجباتك الخفيفة المفضلة منظمة (وفي عرض) ، فإن JARS Apothecary تمتزج عن وظيفة وأسلوبك. عندما تكون الوجبات الخفيفة تجلس على أي حال لسهولة الاستيلاء ، فقد يكون لديهم أيضًا حاوية فاخرة. تقدم Apothecary الجرار عرضًا جميلًا للسلع المخبوزة مثل ملفات تعريف الارتباط والكعك بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلوى الملونة بدقة مثل الدببة الصمغية والحلويات الموسمية.
جلام حمام ديكور
عند إضافة بعض bling إلى الجرار apothecary الخاصة بك ، فإنك ترفع على الفور مظهرها – ومستحضر الفقاعة التالي. حتى لو لم تستخدمها بأي طريقة وظيفية ، مثل حمل قنابل الحمام أو قرون تسريب الدش أو روائح حمامات الفقاعات ، فإنها ستجلب جمالية وبعضها إلى مساحتك. تتجمع معًا بأحجام مختلفة من جرة apothecary لترتيب فاخر أو وضع جرة بيانًا واحدة بالقرب من حوض الاستحمام لمسة من الأناقة.
عروض زهرة مغطاة
ربما تكون طريقتنا المفضلة لاستخدام الجرار المطلقة هي رمي بعض أزهار الوردي غريب الأطوار في الداخل ، ولكن بالطبع ، يعمل أي أزهار بالألوان. نحن نحب فكرة استخدام شيء ما إلى جانب مزهرية منتظمة ، والتي يتوقع معظم الناس رؤيتها مع الزهور المزيفة ، لإظهار عرض أزهار مدروس بشكل جيد. المفتاح هو العثور على أزهار فو فضفاضة ويمكن أن تنحني بأشكال الجرار ، مثل Wisteria أو بساتين الفاكهة أو أزهار الكرز.
ديكور العطلات
أجمل – وأسهل – طريقة لإحضار روح العطلة إلى منزلك هي مع شاشات شاشات apothecary. املأهم بالثلوج المزيفة أو الأشجار الخضرة الصغيرة أو الرنة المصغرة اللامعة أو أي ديكور آخر يحتفل بالعطلة. يجعل الغطاء المكان المثالي لربط القوس الأحمر الساطع لإكمال المظهر الموسمي. أضف الشاشة إلى مدخلك أو عداد المطبخ أو طاولة قهوة غرفة المعيشة ليراها الجميع. هذا مشروع سهل للتكيف مع أي عطلة على مدار العام.
القطع المركزية الجدول
يعد تحويل جرة زجاجية عادية من الزجاج إلى ديكور الطاولة البسيط أمرًا بسيطًا مثل الاستيلاء على علبة من الطلاء الرش في اللون المفضل لديك. هذا DIY بأسعار معقولة أرخص بكثير من شراء نظرة مماثلة ومتطورة مصنوعة من السيراميك. إن محور الجدول متعدد الاستخدامات لأنه يمكنك تصميمه مع إكسسوارات الطاولة الأخرى ، مثل مجموعة من الكتب ، أو السماح لها بإعداد بيان من تلقاء نفسه.
حاويات غرفة الغسيل
ارتدي غرفة الغسيل الخاصة بك وابحث عن المنظمة من خلال تحويل الجرار المطلقة إلى حاويات منظفات الغسيل. يمكنك إعادة تدوير الحاويات الأصلية التي لا تجلب أي شيء إلى ديكورك ومساحة مجانية للتمهيد. غالبًا ما تأتي منظفات المسحوق ورائحة التعزيز بألوان أجمل بكثير من حاويات العلامات التجارية البلاستيكية. تجعل الجرار الكبيرة التي تحتوي على أغطية من السهل تخزين قرون الغسيل أو مسحوق المنظفات أو مزيل البقع أو بكرات الوبر أو صفائح المجفف.
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قم بإنشاء إعداد منزلي في مطبخك للطبخ أو خلط العلاجات الخاصة بك أو جرعات الممتعة. اختر مزيجًا من الجرار في مجموعة متنوعة من الأحجام لتخزين التوابل والأعشاب وعصي القرفة والفواكه المجففة والمواد الطبيعية أو العضوية الأخرى. استخدم صينية زخرفية أو قفص خشبي أو رف جدران لتجميع الجرار معًا لإلقاء نظرة غريبة ومنظمة أيضًا عملية للغاية.