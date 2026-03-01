ابنة ليبرون جيمس تقدم لحظة خاصة قبل الفوز على ووريورز

سان فرانسيسكو – بعد اللعب في الدوري الاميركي للمحترفين لمدة 23 موسمًا، من النادر أن يخوض ليبرون جيمس تجربة “الأولى”.

لكنه حصل على واحدة عندما تقاسم وقت المحكمة مع ابنته زوري البالغة من العمر 11 عامًا، قبل فوز ليكرز على واريورز.

قامت ابنته بتقليد جيمس وأظهرت مقبضها أثناء قيامه بروتين المراوغة قبل المباراة.

لقد انحرفت في تسديدة متخلفة من فوق الرأس من خط الرمية الحرة قبل أن ترمي كرة عالية على والدها ، والتي مسحها بكلتا يديه.

لم تكن هذه التمريرة الحاسمة الأولى للكثيرين لفريق ليكرز فقط، الذي تغلب على ووريورز للعودة إلى المسار الصحيح بعد ثلاث هزائم متتالية، ولكنها كانت أيضًا أول رحلة برية يقوم بها جيمس مع ابنته في مسيرته خارج All-Star Weekend.

قال جيمس عن ابنته: “إنها تعويذة للحظ السعيد”.

قاطع أوستن ريفز توفر وسائل الإعلام لجيمس بعد المباراة ليقول مازحًا إن ابنة جيمس كانت ذاهبة إلى دنفر للمشاركة في مباراة الطريق التالية لفريق ليكرز ضد ناجتس.

“لا تقل ذلك بصوت عالٍ جدًا،” قال جيمس وهو يضحك على ريفز. “لأنها ستقول بالتأكيد: “أبي، هل يمكنني الذهاب إلى دنفر؟” لقد قالت بالفعل: “متى ستكون الرحلة البرية التالية؟” “

وقال جيمس إنه وابنته زارا الكاتراز وجسر البوابة الذهبية ليلة الجمعة قبل الخروج لتناول العشاء.

وقال جيمس: “أفتقد الكثير من اللحظات التي أقضيها مع أطفالي بسبب مسيرتي المهنية”. “وفي أي وقت أقضيه – على مدار مسيرتي المهنية، في أي وقت أحظى فيه بلحظات معهم إما بشكل فردي، أو اثنين منهم، أو ثلاثة منهم معًا، مهما كانت الحالة – يكون ذلك دائمًا مميزًا بالنسبة لي. لذا، أن تكون ابنتي تريد أن تأتي على الطريق وتكون معي (أمر مميز). قضيت الكثير من الوقت (الجمعة). لقد كان رائعًا.”

أوضح جيمس أنه على الرغم من مهاراتها قبل المباراة، إلا أن ابنته لاعبة كرة طائرة.

قال جيمس، الذي يلعب ابنه الأكبر، بروني، أيضًا مع فريق ليكرز، وابنه الأصغر، بريس، بشكل جماعي في أريزونا: “لا تغضب زوجتي – لقد سئمت زوجتي من لعبة كرة السلة هذه”. “لقد انتهت من الأمر. إنها لاعبة كرة طائرة. لكنها كانت متواجدة في اللعبة لفترة من الوقت، لذا فهي تتمتع بمهارات جيدة. كما أنها تتمتع بلياقة جيدة أيضًا. لكن زوجتي لا تلعب هذه اللعبة. ولا واحدة أخرى.”