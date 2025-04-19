ابن ليبرون جيمس الأصغر ، برايس ، يوقع مع أريزونا

رياضة
ابن ليبرون جيمس الأصغر ، برايس ، يوقع مع أريزونا

برايس جيمس ، الابن الثاني والأصغر لليبرون جيمس ، هو رسميًا عضوًا في فئة أريزونا وايلد كاتس لعام 2025.

ملتزمة بأريزونا منذ يناير ، وقع برايس مع Wildcats هذا الأسبوع.

أعلنت المدرسة عن الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وقال برايس في مقطع فيديو تم نشره على حساب X بالمدرسة: “ما يجري على Wildcat Nation ، لا يمكن أن تنتظر للوصول إلى هناك والبدء في العمل. Bear Down”.

مثل شقيقه الأكبر ، بروني ، لعب في سييرا كانيون في منطقة لوس أنجلوس.

تم إدراج اللاعب الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 أقدام من قبل مركب 247Sports كتجنيد من فئة ثلاث نجوم وحارس الرماية رقم 45 في البلاد.

كان برايس جزءًا من فريق Sierra Canyon الذي فاز بلقب CIF State Division I الشهر الماضي ، متغلبًا على مدرسة لينكولن الثانوية في ستوكتون 58-53.

في لعبة اللقب ، سجل ثلاث نقاط وخمس كرات مرتدة ومساعدين.

في الموسم ، بلغ متوسط ​​8.0 نقطة و 4.2 كرات مرتدة من لعبة.

برايس يبلغ من العمر 18 عامًا في يونيو.

ولد خلال نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2007 عندما اجتاحت سان أنطونيو سبيرز والده كليفلاند كافالييرز.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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