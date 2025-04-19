ابن ليبرون جيمس الأصغر ، برايس ، يوقع مع أريزونا

برايس جيمس ، الابن الثاني والأصغر لليبرون جيمس ، هو رسميًا عضوًا في فئة أريزونا وايلد كاتس لعام 2025.

ملتزمة بأريزونا منذ يناير ، وقع برايس مع Wildcats هذا الأسبوع.

أعلنت المدرسة عن الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وقال برايس في مقطع فيديو تم نشره على حساب X بالمدرسة: “ما يجري على Wildcat Nation ، لا يمكن أن تنتظر للوصول إلى هناك والبدء في العمل. Bear Down”.

مثل شقيقه الأكبر ، بروني ، لعب في سييرا كانيون في منطقة لوس أنجلوس.

تم إدراج اللاعب الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 4 أقدام من قبل مركب 247Sports كتجنيد من فئة ثلاث نجوم وحارس الرماية رقم 45 في البلاد.

كان برايس جزءًا من فريق Sierra Canyon الذي فاز بلقب CIF State Division I الشهر الماضي ، متغلبًا على مدرسة لينكولن الثانوية في ستوكتون 58-53.

في لعبة اللقب ، سجل ثلاث نقاط وخمس كرات مرتدة ومساعدين.

في الموسم ، بلغ متوسط ​​8.0 نقطة و 4.2 كرات مرتدة من لعبة.

برايس يبلغ من العمر 18 عامًا في يونيو.

ولد خلال نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2007 عندما اجتاحت سان أنطونيو سبيرز والده كليفلاند كافالييرز.