اتباع نظام غذائي شائع اعتقدت أنه كان صحيًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

من المتوقع أن يتم تشخيص أكثر من 107000 شخص بسرطان القولون هذا العام ، إلى جانب 46000 حالة إضافية من سرطان المستقيم ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. بعض عوامل الخطر لسرطان القولون والمستقيم خارجة عن إرادتك ، مثل طفرات الجينات الموروثة ، أو تاريخ مرض الأمعاء الالتهابية ، أو خضعت للإشعاع في منطقة البطن. ومع ذلك ، يرتبط أكثر من نصف جميع حالات سرطان القولون والمستقيم بالعوامل المتعلقة بأسلوب الحياة والتي يمكن تغييرها. إن شرب الكحول المعتدل إلى الكحول ، أو التدخين ، أو وجود مرض السكري من النوع 2 ، أو زيادة الوزن كلها تزيد من مخاطرك.
النظام الغذائي يلعب أيضا دور رئيسي. لقد ثبت أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة – خاصة عندما يتم طهيه في درجات حرارة عالية – يثير خطر الإصابة بسرطان القولون. وإذا اتبعت خطة الأكل منخفضة الكربوهيدرات ، فإن الأمر يستحق الاهتمام بتناول الألياف. وجدت دراسة عام 2025 في علم الأحياء الدقيقة الطبيعة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يفتقر إلى الألياف يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الأمعاء. هذا الالتهاب يضعف الدفاعات الطبيعية للأمعاء ، مما يجعل من السهل على البكتيريا الضارة تعزيز نمو الاورام الحميدة القولون.
كيف يمكن أن تقلل الألياف من خطر الإصابة بسرطان القولون
على وجه التحديد ، قارنت الدراسة كيف أثرت الوجبات المختلفة على الميكروبيوم الأمعاء في الفئران المختبر. تم تغذية بعض الفئران بنظام غذائي طبيعي ، بينما تناول آخرون نظام غذائي عالي الدهون أو عالي السكر أو اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. ثم تعرضت جميع الفئران لسلالة من E. coli المعروفة بإنتاج توكسين مرتبط بسرطان القولون. انتهى الأمر بالفئران على النظام الغذائي المنخفض من الألياف ببطانة أمعاء ضعيفة ومستويات نترات أعلى ، مما أعطى E. coli الضار فرصة أفضل للنمو. ولكن عندما أعطيت الفئران الألياف الإضافية ، انخفض التهاب الشجاعة.
أمعائك هي موطن لأكثر من 1000 نوع من البكتيريا – بعضها مفيد ، بعضها ليس كثيرًا. وفقًا لمقال عام 2014 في مجلة العالم لأورام الجهاز الهضمي ، فإن الألياف تغذي البكتيريا الجيدة وتقلل من البكتيريا الضارة. بينما تحطم بكتيريا الأمعاء الألياف ، فإنها تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). واحد SCFA يسمى الزبدات يعزز خلايا القولون الصحية ويبطئ نمو خلايا سرطان القولون. يساعد SCFA آخر ، يسمى خلات ، حماية خلايا القولون الخاصة بك من تلف الحمض النووي.
يضيف الألياف أيضًا الجزء الأكبر إلى البراز ، مما يساعد على تحريك النفايات عبر نظامك ويقلل من مقدار الوقت الذي تظل فيه المواد الضارة على اتصال مع بطانة القولون. كما أنه يساعد على اكتساح المركبات التي يمكن أن تسبب السرطان وتقلل من درجة الحموضة في القولون ، مما يخلق بيئة حيث تكافح البكتيريا السيئة من أجل البقاء.
أضف الألياف إلى نظامك الغذائي المنخفض الكربوهيدرات
بعض الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أكثر صحة من غيرها. ببساطة ، يمكن أن تجعلك تتفوق على 25 إلى 30 جرامًا من الألياف الموصى بها كل يوم. يزيل نظام Carnivore Diet جميع الأطعمة النباتية ، والتي هي مصادر الألياف الرئيسية الخاصة بك. سيحدد نظام Keto Diet الخاص بك من الكربوهيدرات على 50 جرامًا أو أقل يوميًا. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بفوائد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع الحفاظ على صحة القناة الهضمية عن طريق جعل هذه الكربوهيدرات غنية بالألياف.
يمكن أن تكون البقوليات مثل العدس أو الفاصوليا السوداء أفضل رهان للألياف ، لكنها قد لا تتناسب مع الوجبات الغذائية التي تكون منخفضة للغاية في الكربوهيدرات. ومع ذلك ، فإن البقوليات عالية في الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لتحسين ميكروبيوم الأمعاء. بعض من أفضل الأطعمة عالية الألياف التي تتميز بالكربوهيدرات هي الخضار الصلب والمكسرات والبذور. يوفر كوب من الخرشوف المطبوخة ما يقرب من 8 غرامات من الألياف ، وأوقية من بذور شيا يحزم ما يقرب من 10 غرامات من الألياف. من خلال تضمين كوب من الأفوكادو في قوائمك منخفضة الكربوهيدرات ، ستضيف 10 غرامات أخرى من الألياف للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.