اتباع نظام غذائي شائع اعتقدت أنه كان صحيًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

من المتوقع أن يتم تشخيص أكثر من 107000 شخص بسرطان القولون هذا العام ، إلى جانب 46000 حالة إضافية من سرطان المستقيم ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. بعض عوامل الخطر لسرطان القولون والمستقيم خارجة عن إرادتك ، مثل طفرات الجينات الموروثة ، أو تاريخ مرض الأمعاء الالتهابية ، أو خضعت للإشعاع في منطقة البطن. ومع ذلك ، يرتبط أكثر من نصف جميع حالات سرطان القولون والمستقيم بالعوامل المتعلقة بأسلوب الحياة والتي يمكن تغييرها. إن شرب الكحول المعتدل إلى الكحول ، أو التدخين ، أو وجود مرض السكري من النوع 2 ، أو زيادة الوزن كلها تزيد من مخاطرك.

النظام الغذائي يلعب أيضا دور رئيسي. لقد ثبت أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة – خاصة عندما يتم طهيه في درجات حرارة عالية – يثير خطر الإصابة بسرطان القولون. وإذا اتبعت خطة الأكل منخفضة الكربوهيدرات ، فإن الأمر يستحق الاهتمام بتناول الألياف. وجدت دراسة عام 2025 في علم الأحياء الدقيقة الطبيعة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يفتقر إلى الألياف يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الأمعاء. هذا الالتهاب يضعف الدفاعات الطبيعية للأمعاء ، مما يجعل من السهل على البكتيريا الضارة تعزيز نمو الاورام الحميدة القولون.