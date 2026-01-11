اتبعت ريس ويذرسبون نهجًا خارج الصندوق للتعامل مع قلقها

يعاني أكثر من 19% من الأشخاص في الولايات المتحدة من اضطراب القلق، وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية. ولحسن الحظ، تتوفر أنواع عديدة من العلاجات — بما في ذلك الأدوية والعلاج النفسي — لمساعدة الأشخاص على التعامل بشكل أفضل مع المشاعر الغامرة المرتبطة بالقلق.
لكن لا يستجيب الجميع بنفس الطريقة للعلاج، ولهذا السبب تحولت ريس ويذرسبون إلى طريقة أقل تقليدية لتخفيف قلقها. بالنسبة إلى ويذرسبون، تبين أن الإجابة الصحيحة هي العلاج بالتنويم المغناطيسي. وفي مقال نشر عام 2024 في مجلة National Enquirer، أوضح مصدر مقرب من ويذرسبون أن “تجربة (العلاج بالتنويم المغناطيسي) غيرت حياتها”. وأضاف المصدر أن ويذرسبون لديها موعد واحد على الأقل أسبوعيًا مع معالج التنويم المغناطيسي.
وأكدت ويذرسبون هذه المعلومات في برنامج “Las Culturistas”، مشيرة إلى أنها جربت عقار “أتيفان”، وهو دواء يوصف عادة لعلاج القلق. ومع ذلك، قالت إن الدواء جعلها تشعر “وكأنها زومبي”، على الرغم من أنها سارعت إلى إضافة أن الأشخاص الذين يعانون من القلق يجب أن يشعروا بالراحة عند القيام بكل ما يحتاجون إلى القيام به لمساعدة أنفسهم، وليس مجرد القيام بما فعلته. (يمكن أن يكون لدواء القلق الشائع، أتيفان، آثار ضارة).
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
العلاجات البديلة للأدوية الموصوفة
في حلقة البودكاست، ذكرت ويذرسبون أن معالج التنويم المغناطيسي الخاص بها اعتمد على ممارسة تسمى البرمجة اللغوية العصبية (NLP) خلال جلساتهم. يُعتقد أن البرمجة اللغوية العصبية تخلق إحساسًا أقوى بالوعي الذاتي من خلال مساعدة الأشخاص في إعادة صياغة المواقف وإنشاء ارتباطات مختلفة لإنتاج استجابات عاطفية أكثر إيجابية. بينما يمكن ممارسة البرمجة اللغوية العصبية في أي بيئة علاجية، قالت ويذرسبون إنها تستخدمها جنبًا إلى جنب مع التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي يحث على حالة تأملية. بمجرد أن يكون الشخص في تلك الحالة، قد يتم توجيه الفرد بشكل أفضل لتبني استراتيجيات البرمجة اللغوية العصبية (حسب تقنيات البرمجة اللغوية العصبية).
يبدو أن ويذرسبون قد حققت النجاح باستخدام البرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالتنويم المغناطيسي. ومع ذلك، لا يعتبر أي من الحلين فائزًا مؤكدًا للجميع. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة إدارة التمريض أن البرمجة اللغوية العصبية يمكن أن تساعد الممرضات على العمل لتحقيق هدف مهني. ومع ذلك، خلص تقرير عام 2014 الصادر عن الوكالة الكندية للأدوية والتقنيات الصحية إلى أنه لا يوجد دليل داعم على أن البرمجة اللغوية العصبية يمكن أن تحل بشكل فعال حالات اضطراب القلق العام (GAD).
دعم لتطبيق التنويم المغناطيسي
على الرغم من أن البرمجة اللغوية العصبية لم تحصل على الضوء الأخضر في كل مراجعة، إلا أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يبدو أنه وسيلة أكثر إثباتًا لمعالجة مشكلات الصحة العقلية. أظهرت مراجعة أجريت عام 2019 في المجلة الدولية للتنويم المغناطيسي السريري والتجريبي أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالتنويم المغناطيسي للقلق شهدوا تحسينات كانت أكثر أهمية بنسبة 79٪ من أقرانهم الذين لم يخضعوا للعلاج بالتنويم المغناطيسي كجزء من علاجهم.
وبالمثل، خلصت مراجعة عام 2025 في مجلة الأبحاث النفسية الجسدية إلى أن التنويم المغناطيسي يقلل من القلق والألم. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت المراجعة أن بعض التأثيرات غير المرغوب فيها حدثت بين أولئك الذين خضعوا للتنويم المغناطيسي.
ليست ويذرسبون هي الشخصية الشهيرة الوحيدة التي لجأت إلى التنويم المغناطيسي كوسيلة لتحسين صحتها. استفادت المغنية أديل من العلاج بالتنويم المغناطيسي لمعالجة خوفها من المسرح، وأفادت التقارير أن الممثل مات ديمون أقلع عن التدخين من خلال تطبيق التنويم المغناطيسي، وقالت نجمة البوب فيرغي إنها استخدمت العلاج بالتنويم المغناطيسي للالتزام بخطة طعام مغذية.