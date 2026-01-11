اتبعت ريس ويذرسبون نهجًا خارج الصندوق للتعامل مع قلقها

يعاني أكثر من 19% من الأشخاص في الولايات المتحدة من اضطراب القلق، وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية. ولحسن الحظ، تتوفر أنواع عديدة من العلاجات — بما في ذلك الأدوية والعلاج النفسي — لمساعدة الأشخاص على التعامل بشكل أفضل مع المشاعر الغامرة المرتبطة بالقلق.

لكن لا يستجيب الجميع بنفس الطريقة للعلاج، ولهذا السبب تحولت ريس ويذرسبون إلى طريقة أقل تقليدية لتخفيف قلقها. بالنسبة إلى ويذرسبون، تبين أن الإجابة الصحيحة هي العلاج بالتنويم المغناطيسي. وفي مقال نشر عام 2024 في مجلة National Enquirer، أوضح مصدر مقرب من ويذرسبون أن “تجربة (العلاج بالتنويم المغناطيسي) غيرت حياتها”. وأضاف المصدر أن ويذرسبون لديها موعد واحد على الأقل أسبوعيًا مع معالج التنويم المغناطيسي.

وأكدت ويذرسبون هذه المعلومات في برنامج “Las Culturistas”، مشيرة إلى أنها جربت عقار “أتيفان”، وهو دواء يوصف عادة لعلاج القلق. ومع ذلك، قالت إن الدواء جعلها تشعر “وكأنها زومبي”، على الرغم من أنها سارعت إلى إضافة أن الأشخاص الذين يعانون من القلق يجب أن يشعروا بالراحة عند القيام بكل ما يحتاجون إلى القيام به لمساعدة أنفسهم، وليس مجرد القيام بما فعلته. (يمكن أن يكون لدواء القلق الشائع، أتيفان، آثار ضارة).

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.