اتجاهات أجهزة المطبخ المؤرخة خارج (والبدائل الأنيقة الموجودة)

قد لا تبدو أجهزة الخزانة الخاصة بك بمثابة صفقة كبيرة في النمط العام لمطبخك ، ولكنها تلعب بالفعل دورًا مهمًا في جماليته. مع المقابض اليمنى ، والسحب ، والمقابض ، تحصل خزاناتك على مصعد كبير ، في حين أن الأجهزة القديمة ستجعل المطبخ يبدو عالقًا على الفور في الماضي. إذا كان هذا يبدو مألوفًا وأظهر مطبخك الاتجاهات التي كانت شائعة منذ عقود ، فقد حان الوقت لوضع أجهزتك المتعبة للراحة ببدائل أنيقة. إنها واحدة من أسهل وأكثر الطرق تأثيرًا لتحديث مساحتك.

على الرغم من انحناء أنماط الأجهزة وتدفقها ، إلا أن المطابخ الأكثر عصرية اليوم تتبنى أجواء أكثر تعمدًا وتخصيصًا. لقد ولت أيام من درجة البناء ، والمطابقة بشكل مفرط ، أو منخفضة الجودة ، أو القطع المصقولة للغاية التي يصعب الحفاظ عليها. بدلاً من ذلك ، يمزج أصحاب المنازل والمصممين الداخليين المعادن والتشطيبات ، واللعب مع عدد كبير من القوام ، وإعطاء الأولوية للمواد التي تعاني من الشخصية والشخصية. إنها توازن بين الوظيفة بأسلوب للأجهزة التي تكمل تصميم المطبخ بدلاً من محاولة التغلب عليها. إلى جانب الجماليات ، أصبحت الأجهزة الحديثة أكثر عملية ، وتتميز بمقابض أكبر وعملية لإلقاء نظرة جريئة مبالغة ، في حين أن الأجهزة المحكم تجلب مظهرًا فريدًا وريفيًا عن طريق إضافة الأبعاد والاهتمام البصري لأي نمط ديكور منزلي.

عندما تحاول إيجاد الطريقة المثالية لترقية مطبخك الذي عفا عليه الزمن ، فإن اتجاهات أجهزة الخزانة هذه هي السر لجعل خزائن المطبخ تبدو متماسكة. سواء أكانت تبديل عمليات السحب المصنوعة من تلك الصناعية أو خلط التشطيبات والأنماط ، فإن التغييرات الصغيرة تحدث تأثيرًا كبيرًا. لكن أولاً ، يجب عليك تحديد اتجاهات الأجهزة المؤرخة المتربصة في مطبخك.