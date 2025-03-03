اتجاهات أجهزة المطبخ المؤرخة خارج (والبدائل الأنيقة الموجودة)

قد لا تبدو أجهزة الخزانة الخاصة بك بمثابة صفقة كبيرة في النمط العام لمطبخك ، ولكنها تلعب بالفعل دورًا مهمًا في جماليته. مع المقابض اليمنى ، والسحب ، والمقابض ، تحصل خزاناتك على مصعد كبير ، في حين أن الأجهزة القديمة ستجعل المطبخ يبدو عالقًا على الفور في الماضي. إذا كان هذا يبدو مألوفًا وأظهر مطبخك الاتجاهات التي كانت شائعة منذ عقود ، فقد حان الوقت لوضع أجهزتك المتعبة للراحة ببدائل أنيقة. إنها واحدة من أسهل وأكثر الطرق تأثيرًا لتحديث مساحتك.
على الرغم من انحناء أنماط الأجهزة وتدفقها ، إلا أن المطابخ الأكثر عصرية اليوم تتبنى أجواء أكثر تعمدًا وتخصيصًا. لقد ولت أيام من درجة البناء ، والمطابقة بشكل مفرط ، أو منخفضة الجودة ، أو القطع المصقولة للغاية التي يصعب الحفاظ عليها. بدلاً من ذلك ، يمزج أصحاب المنازل والمصممين الداخليين المعادن والتشطيبات ، واللعب مع عدد كبير من القوام ، وإعطاء الأولوية للمواد التي تعاني من الشخصية والشخصية. إنها توازن بين الوظيفة بأسلوب للأجهزة التي تكمل تصميم المطبخ بدلاً من محاولة التغلب عليها. إلى جانب الجماليات ، أصبحت الأجهزة الحديثة أكثر عملية ، وتتميز بمقابض أكبر وعملية لإلقاء نظرة جريئة مبالغة ، في حين أن الأجهزة المحكم تجلب مظهرًا فريدًا وريفيًا عن طريق إضافة الأبعاد والاهتمام البصري لأي نمط ديكور منزلي.
عندما تحاول إيجاد الطريقة المثالية لترقية مطبخك الذي عفا عليه الزمن ، فإن اتجاهات أجهزة الخزانة هذه هي السر لجعل خزائن المطبخ تبدو متماسكة. سواء أكانت تبديل عمليات السحب المصنوعة من تلك الصناعية أو خلط التشطيبات والأنماط ، فإن التغييرات الصغيرة تحدث تأثيرًا كبيرًا. لكن أولاً ، يجب عليك تحديد اتجاهات الأجهزة المؤرخة المتربصة في مطبخك.
المطابقة بشكل مفرط التشطيبات
ذات مرة ، كان وجود أجهزة موحدة في جميع أنحاء المطبخ هو القاعدة. ولكن اليوم ، فإن التشطيبات المتطابقة بشكل مفرط في طريقها للخروج. يمكن أن يبدأ مطبخك في الشعور بالريادة وغير الملهمة والمحدودة لأنه يقيد قدرتك على الإبداع وجعل الفضاء ديناميكيًا وشخصيًا. فكر في الأمر: لقد بدت أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ المقترنة بأجهزة مطابقة أنيقة على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك ، ولكن عندما تخلط بين الانتهاء من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأجهزة السوداء غير اللامعة ، فأنت تقوم بتصميم طريقة أكثر إثارة للاهتمام وحديثًا.
يلتقط اتجاه الأجهزة المتمثل في خلط التشطيبات بسرعة البخار ويأخذ مكانه في المنازل الحديثة من خلال الجمع بين الأشكال التكميلية. يمنح الجمع بين مزيج من النغمات مطبخك مظهرًا متطورًا ، ولكنه أقل من قيمته مع العمق المضافة والتوازن والتباين والشخصية. المفتاح هو إنشاء لوحة متماسكة لا تطغى على المساحة ولكنها تمزج بسلاسة. وهذا يعني اختيار الأجهزة مع النغمات المماثلة ولكن تباين كاف لا يصطدم. تتميز التشطيبات النحاسية والنحاس والذهب بنغمات دافئة تضيف ثراء إلى مطبخك. ستجلب النغمات الباردة – مثل تلك الموجودة في الفضة والنيكل والكروم – فيبيًا جديدًا معاصرًا إلى المطبخ. بعد أن قمت بإنشاء مظهر متماسك مع التشطيبات المختلطة ، قم بتمييزها عن طريق زيادة المساحة الميتة فوق خزائنك بتصميم رائع.
الأجهزة الأساسية
يتم التخلص التدريجي من الدرجة الباني أو الأجهزة القياسية على خزائن المطبخ الخاصة بك. كما تعلمون ، الأنواع التي تتطابق معها جميعها – نفس النهاية والحجم والشكل – وتبدو وكأنها تم شراؤها بكميات كبيرة لتناسب الفاتورة بسرعة. انهم منخفضة ومملة. إذا كنت تحاول إعطاء مطبخك ميزة حديثة ، فقد يتسبب أحجام الأجهزة القياسية في أن تبدو مساحتك غير متوازنة. لمساعدة خزائن المطبخ الخاصة بك على التبرز من حشد من القطع القياسية ، بلاه ، تتمثل اتجاهات اليوم في دمج الأحجام المختلفة والألوان وحتى أنواع الأجهزة.
يتبنى الاتجاه الأخير المباريات التي ليست الوضع الراهن. على سبيل المثال ، توفر عمليات السحب الأكثر تبسيطًا أطول ، كل من التأثير البصري وزيادة الوظائف. من الناحية الجمالية ، تخلق عمليات السحب الطويلة خطوطًا نظيفة دون انقطاع تعزز الشخصية الإجمالية للمطبخ. من الناحية الوظيفية ، فإنها توفر قبضة أفضل ، مما يجعل من الأسهل فتح أدراج كبيرة للغاية-خاصة عندما تكون مليئة بالعناصر الثقيلة مثل الأواني والمقالي. حتى في المطابخ الريفية ، يمكن أن يجلب مبادلة الأجهزة القديمة للسحب الحديثة والمطدة إحساسًا أنيقًا ومتناقشًا. يوصي بعض خبراء التصميم بتضمين أجهزة سحب إسقاط – نمط قلادة يضيف أناقة خالدة إلى الخزائن. إنهم يأتون في عدد كبير من الأشكال والأحجام والتشطيبات والقوام التي ستشعر بأنها تعرضت للاختيار بالنية ، بدلاً من أن تبدو وكأنها جاءت من متجر Big-box. اكتشف كيفية اختيار أجهزة خزانة المطبخ المناسبة.
أجهزة منخفضة الجودة
إن الاتجاه لتحديد أولويات الجودة والقيمة طويلة الأجل هو تتفوق على أجهزة خزانة قصيرة الأجل ذات جودة منخفضة-والفرق واضح في كل من المظهر والمتانة. هذا لا يعني أنه يجب عليك إنفاق ثروة على الأجهزة ، بل تجنب المواد التي لا تقف اختبار الوقت مع الاستخدام المنتظم. الزنك ، على سبيل المثال ، هو مادة منخفضة الجودة لأنها معدن أكثر ليونة ، مما يجعله عرضة للارتداء والتآكل. أيضًا ، من المرجح أن يتم تقطيع المواد الحساسة مثل الزجاج والكريستال أو كسرها مع الاستخدام المنتظم. إذن ، ما هي المواد والتشطيبات التي تستحق الاستثمار؟
الأجهزة النحاسية الصلبة هي مادة بارزة بسبب قوتها ومتانتها ، ولن تظهر علامات على التلاشي أو تلون. تميل النحاس إلى أن تكون أغلى من الأنواع الأخرى من معادن الأجهزة ، ولكنها معروفة بطول العمر ومقاومة الصدأ. كما أنه معدن أكثر مرونة ومثالية لإنشاء أجهزة لها تفاصيل معقدة ، مثل الحواف المصنوعة من الديكور ، مما يمنح الخزانات جمالية راقية مخصصة. تشطيبات المعادن الدافئة مثل النحاس الصلب والبرونز تطور لهجة الزنجار الغنية والطبيعية مع مرور الوقت. يعد Solid Bronze مادة أكثر فخامة (وأكثر تكلفة) من النحاس ، وذلك بفضل المعادن الإضافية المستخدمة في بناء تكنولوجيا المعلومات. يوفر البرونز اختلافات ألوان وجودة حرفية ، مما يجعلها خيارًا أفضل لإضافة جمالية راقية إلى خزائن المطبخ الخاصة بك.
أجهزة مصقولة
أجهزة خزانة المطبخ المصقولة التي تتميز بتشطيب لامع مع عدم وجود زخرفة على الإطلاق تشعر فجأة بصوت عالٍ وغير شخصي ، ويقول المصممون إنها خارج الأسلوب لأنها صيانة عالية جدًا. للحفاظ على أنها تبدو مذهلة ، يجب تنظيف الأجهزة المصقولة بشكل متكرر ، وإلا فإن اللمعان سيفقد بريقه لصالح بصمات الأصابع المتبقية. إنه ليس خيارًا رائعًا للأسر المزدحمة. في حين أن امتلاك بضع قطع من الأجهزة المصقولة ليس اختيارًا فظيعًا لخزائن المطبخ ، فإن التركيز يبتعد عن الصيانة العالية.
لإحضار شخصية إلى أجهزتك ، لا تنظر إلى أبعد من المقابض المجردة والسحب. يوفر Hammered Hardware نسيجًا ونغمة صامتة ، وجوً من الترجمة إلى مطبخك ، مما يجعله خيارًا رائعًا لأي شخص يحب جمالية عضوية وعاش. يمزج هذا الجهاز بسلاسة مع المزرعة والصناعية وحتى المطابخ الحديثة ، مع عنصر فريد من نوع ما يرفع الخزائن مع oodles من التطور. على عكس التشطيبات المصقولة ، تحتوي الأجهزة المحروقة على سطح مصنوع يدويًا وغير متساوٍ ، مما يخلق عمقًا وبعد ويحقق الدفء والشخصية. كمكافأة ، فإن الانتهاء من غير اللامع أكثر تسامحا مع بصمات الأصابع واللطخات.
خيار آخر هو أجهزة عضوية مصنوعة من النحاس أو البيوتر أو البرونز. تم تصميمه باستخدام عملية صقل الرمل التي تمنحها لمسة نهائية غير مصقولة ، ومحكم ، وعرة. مع اتجاهات الأجهزة المتطورة اليوم التي تميل إلى التشطيبات التي تبقي المظهر الطبيعي الطبيعي للمعادن ، فإن الأجهزة العضوية المصبوبة هي المعالجة الزخرفية التي سوف تتوق إليها خزائنك. هذه التشطيبات يمكن أن تجعل حتى الخزانات الواضحة تشعر بمزيد من الفريدة والفريدة من نوعها.