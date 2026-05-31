اتجاهات الأرضيات التي ستسيطر على عام 2026 (حتى الآن)

تعتبر أرضياتك عنصرًا أساسيًا في الديكور الداخلي. إنه يؤثر على التصميم العام أكثر مما قد تتوقعه لميزة واحدة. إن تحقيق توازن جيد بين وظيفة الأرضيات والاستمرارية البصرية يمكن أن يؤدي إلى تحسين مظهر منزلك أو كسره. في حين أن الأرضيات، إلى حد كبير، هي عنصر خلفية، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى النظر في الرؤية بأكملها عند الاختيار بين المواد، ومثل أي ميزة داخلية أخرى، يمكن للاتجاهات في الأرضيات أن تنحسر وتتدفق. هناك اتجاهان للأرضيات سيظهران في عام 2026 وهما الألوان الداكنة والدافئة والأرضيات الصلبة المنقوشة.

قالت أشلي بيسكان، خبيرة نمط الحياة والاتجاهات في شركة Floor & Decor، لـ Forbes في فبراير 2026: “توفر الزخارف الهندسية والزهرية والمجردة اهتمامًا بصريًا وشخصية مع الحفاظ على المتانة والعملية المطلوبة للاستخدام اليومي”. إذا قررت عدم استخدام المزيد من الأرضيات الخشبية المملة، فإن هذه الأنماط الشائعة ستمنح تصميمك ميزة. كانت الأرضيات المزخرفة شائعة في المنازل الفخمة والبسيطة على حد سواء منذ أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، لذلك يمكن اعتبار هذا الاتجاه بمثابة إشارة إلى الحنين إلى الماضي وطريقة للاقتراض من الماضي.

وفي الوقت نفسه، تشهد الألوان الدافئة انتعاشًا أيضًا. “سيصبح اللون البني الغني والبيج الناعم والألوان الطبيعية للخشب الخام أكثر شعبية حيث يسعى أصحاب المنازل والمصممون إلى إضفاء إحساس بالراحة المستوحاة من الطبيعة و” الراحة المنزلية “في التصميمات الداخلية” ، هذا ما قاله هانز بومان، رئيس قسم التصميم في بيلين، مع شركة بيتر هومز آند جاردنز. ما يبدو واضحًا هو أن الناس يشتهون المنازل بالروح. يبدو أن الأرضيات الداكنة والدافئة والخشب الصلب المنقوش جزء من تحول أوسع في تصميم المنزل نحو التصميمات الداخلية العضوية الترابية مع الكثير من السمات.