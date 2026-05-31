اتجاهات الأرضيات التي ستسيطر على عام 2026 (حتى الآن)

تعتبر أرضياتك عنصرًا أساسيًا في الديكور الداخلي. إنه يؤثر على التصميم العام أكثر مما قد تتوقعه لميزة واحدة. إن تحقيق توازن جيد بين وظيفة الأرضيات والاستمرارية البصرية يمكن أن يؤدي إلى تحسين مظهر منزلك أو كسره. في حين أن الأرضيات، إلى حد كبير، هي عنصر خلفية، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى النظر في الرؤية بأكملها عند الاختيار بين المواد، ومثل أي ميزة داخلية أخرى، يمكن للاتجاهات في الأرضيات أن تنحسر وتتدفق. هناك اتجاهان للأرضيات سيظهران في عام 2026 وهما الألوان الداكنة والدافئة والأرضيات الصلبة المنقوشة.
قالت أشلي بيسكان، خبيرة نمط الحياة والاتجاهات في شركة Floor & Decor، لـ Forbes في فبراير 2026: “توفر الزخارف الهندسية والزهرية والمجردة اهتمامًا بصريًا وشخصية مع الحفاظ على المتانة والعملية المطلوبة للاستخدام اليومي”. إذا قررت عدم استخدام المزيد من الأرضيات الخشبية المملة، فإن هذه الأنماط الشائعة ستمنح تصميمك ميزة. كانت الأرضيات المزخرفة شائعة في المنازل الفخمة والبسيطة على حد سواء منذ أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، لذلك يمكن اعتبار هذا الاتجاه بمثابة إشارة إلى الحنين إلى الماضي وطريقة للاقتراض من الماضي.
وفي الوقت نفسه، تشهد الألوان الدافئة انتعاشًا أيضًا. “سيصبح اللون البني الغني والبيج الناعم والألوان الطبيعية للخشب الخام أكثر شعبية حيث يسعى أصحاب المنازل والمصممون إلى إضفاء إحساس بالراحة المستوحاة من الطبيعة و” الراحة المنزلية “في التصميمات الداخلية” ، هذا ما قاله هانز بومان، رئيس قسم التصميم في بيلين، مع شركة بيتر هومز آند جاردنز. ما يبدو واضحًا هو أن الناس يشتهون المنازل بالروح. يبدو أن الأرضيات الداكنة والدافئة والخشب الصلب المنقوش جزء من تحول أوسع في تصميم المنزل نحو التصميمات الداخلية العضوية الترابية مع الكثير من السمات.
استخدم الأرضيات الدافئة والمزخرفة لإضفاء طابع شخصي على مساحتك الخاصة
في حين أن الخط البسيط لا يزال موجودًا في تصميم المنزل المعاصر، إلا أن التقييد الذي كان شائعًا في السابق يفسح المجال لشعور أصيل ومعيشي. لا تزال التصميمات الداخلية مضاءة بشكل مشرق، وجيدة التهوية، ومرتبة، ولكن المصممين وأصحاب المنازل على حد سواء يميلون إلى اختيارات المواد الأكثر دفئًا. تتناسب الأرضيات الخشبية المزخرفة بألوان دافئة مع هذا التحول. يُنظر إليهم على أنهم إضافة جميلة ومريحة للمنزل. وقال بيسكان لمجلة فوربس: “في العصر الرقمي، أصبحت المظاهر المستوحاة من الطبيعة منعشة، ويتجه أصحاب المنازل إلى المواد والأنسجة الطبيعية لبث الحياة في المساحات المتعبة”. إن مفتاح نجاح هذا النوع من الأرضيات هو الاقتران الدقيق بعناصر ديكور المنزل الموجودة.
إذا كنت تنجذب نحو الجمالية المتطرفة أو الانتقائية، فاستخدم الأرضيات الخشبية التقليدية البسيطة ذات الظل الداكن. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل إعادة صقل الأرضية الصلبة الموجودة لديك بجوز منتصف الليل أو الفحم العميق أو قهوة الإسبريسو العميقة. إذا كنت تريد أن تدلي الأرضية الخشبية الخاصة بك ببيان بدلاً من أن تكون بمثابة خلفية لميزات أخرى، ففكر في أنماط مثل متعرجة أو شيفرون أو باركيه. هل تريد أن تصبح مبدعًا حقًا؟ اجمع بين كلا الاتجاهين من خلال دمج الأخشاب الملونة بظلال دافئة مختلفة في النموذج. أيًا كان الاتجاه الذي تختاره، أكمل أرضياتك بلمسات عضوية بألوان ترابية – فكر في اللون الأزرق الخافت أو الرملي أو البني – والمواد الطبيعية. البلاط الحجري والتركيبات والأجهزة النحاسية العتيقة وعناصر التصميم الحيوية مثل النباتات المنزلية ستربط كل شيء معًا.