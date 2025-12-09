اتجاهات بلاط الحمام التي لا تريد تخطيها في عام 2026

من إصلاح الأضرار الناجمة عن المياه بعد فشل مروع في الأنابيب إلى التشويق والإثارة عند شراء منزل جديد، هناك أسباب لا حصر لها للتفكير في استبدال البلاط في حمامك. عندما يتعلق الأمر بالتصميم، يقوم الخبراء دائمًا بإطلاع أصحاب المنازل على أفضل وأسوأ الخيارات من حيث الجمالية والوظيفة والملاءمة. من خلال البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات، يمكنك إثارة إعجاب ضيوفك وتجنب الديكور “القديم”. بعض اتجاهات بلاط الحمام أصبحت قديمة الطراز، مثل البلاط اللامع، الذي يمكن أن يجعل المساحة تبدو أرخص وأكثر من اللازم. ولا تقلق، فهناك الكثير من الأفكار لإعادة تصميم الحمام لإلهامك لإيجاد التوازن الصحيح بين الأسلوب والوظيفة.
يركز أصحاب المنازل والمصممون في عام 2026 على استخدام بلاط الحمام على الأرض، كبلاط باكسبلاش أو لهجة على الجدران، وفي الحمام – في بعض الأحيان كل أربعة، للحصول على تأثير منقوع. سواء كنت تبحث عن أفضل أفكار بلاط الحمامات الصغيرة لتحقيق أقصى قدر من الأناقة في مساحة صغيرة أو أفكار بلاط الحمام الفاخرة للحمام الكبير، فهذه بعض اتجاهات بلاط الحمامات التي لا تريد تخطيها في عام 2026. تشمل أكبر اتجاهات العام طراز بوهو الأنيق، مع الألوان الأرضية وبلاط التيراكوتا والبلاط المرسوم يدويًا والزليج. كل اتجاه من اتجاهات بلاط الحمام هذه يسيطر على صناعة التصميم دون أي علامات على التراجع. إحدى الملاحظات الثابتة من المصممين لعام 2026 هي توخي الحذر عند دمج القوام أو عناصر التصميم الطبيعية، بما في ذلك النباتات، خارج الحمام.
بوهو شيك
لا يزال المصممون ومحبو الأعمال اليدوية على وسائل التواصل الاجتماعي يدافعون عن ظهور اتجاه بلاط الحمام الأنيق البوهيمي في عام 2026. وهذا يعني البلاط ذو الألوان الجريئة والدافئة والكثير من الأنسجة والمواد الطبيعية البارزة، مثل الحجر غير المزجج. بشكل عام، سوف تحتاج إلى اختيار بلاط ذو درجة لون أكثر دفئًا، مثل ظلال اللون الأحمر والبني والبرتقالي، ولكن يمكنك استخدام درجات الألوان الترابية أيضًا. هذا ليس اتجاهًا جديدًا بأي حال من الأحوال، لكنه لا يزال تصميمًا يزداد شعبية بين أصحاب المنازل. عند البحث عن طرق لإنشاء أسلوب بوهو الأنيق الأكثر حداثة، فكر في استخدام مواد من مصادر محلية لتتبع الاتجاه الشقيق لبوهو للديكور الصديق للبيئة.
نسج السلة
هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها دمج نمط بلاط نسج السلة في حمامك ليكون في الاتجاه السائد في عام 2026. نمط نسج السلة هو تصميم بلاط يقوم بتبديل اتجاه البلاط بشكل استراتيجي لإعطاء تأثير نسج متداخل. يمكنك إما تبديل اتجاه بلاط مترو الأنفاق أو إنشاء مظهر نسج أكثر تعقيدًا من خلال تبديل البلاط الكبير والصغير معًا. في عام 2026، يمكنك أن تتوقع رؤية أشكال مختلفة من بلاط نسج السلال المستخدم في الأرضيات والجدران المميزة والاستحمام.
بلاط الشطرنج
نمط الأرضيات الكلاسيكي والعصري لعام 2026 هو نمط بلاط الشطرنج. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط في الارتفاع في شعبيته في عام 2026، خاصة مع البلاط واسع النطاق المصنوع من مواد فاخرة مثل الرخام. التصميم البسيط نسبيًا هو بالضبط ما يبدو عليه: البلاط الأبيض والأسود الذي يتناوب على الأرض مثل رقعة الشطرنج. ومن المتوقع أن يظل اللون الأسود والأبيض هو الخيار الأكثر شعبية، ولكن يمكن استخدام ألوان وأنماط أخرى لخلق تأثير مماثل على المساحة. في أغلب الأحيان، يتم تصميم النموذج ليكون مربعًا مع الغرفة أو بنمط ماسي.
نغمات الأرض والطين
من بين جميع اتجاهات بلاط الحمامات التي يتحدث عنها الناس لعام 2026، فإن استخدام الألوان الترابية والتراكوتا هو في أعلى القائمة على الإطلاق. أصبحت الألوان الترابية ذات شعبية كبيرة حيث يبحث أصحاب المنازل عن القليل من الراحة في حماماتهم الشبيهة بالمنتجع الصحي، والتي تحيط بها الطبيعة والمواد الطبيعية. يعمل هذا النمط بشكل جيد مع تصميمات الحمامات البوهيمية أو الساحلية أو العتيقة. إذا كنت لا تستطيع شراء بلاط التيراكوتا الأصلي، فيمكن أيضًا شراء بلاط السيراميك بلون تيراكوتا الغني.
البلاط المخدد
يعد البلاط المخدد اتجاهًا آخر لتصميم الحمامات في عام 2026 والذي يحظى بالكثير من الاهتمام والثناء من المصممين. يميل أصحاب المنازل نحو تغطية الجدار بأكمله بالبلاط المخدد الرأسي أو الأفقي. ومع ذلك، حذر العديد من المصممين على وسائل التواصل الاجتماعي عملائهم من تركيب البلاط المخدد في الحمام، لأن الرطوبة ورغوة الصابون وغيرها من الحطام يمكن أن تتراكم في الشقوق، مما قد يكون من الصعب تنظيفه.
بلاط مرسومة باليد
هناك اتجاه آخر للبلاط من المقرر أن يتولى الاستحمام والحمامات في عام 2026 وهو البلاط المطلي يدويًا. إن استخدام تقنية الرسم اليدوي للبلاط ليس فكرة جديدة. في الواقع، كان البلاط المطلي يدويًا موجودًا منذ قرون. ومع ذلك، في عام 2026، من المتوقع أن يكون المظهر العتيق في الاتجاه السائد للحصول على مظهر كلاسيكي رقيق يضيف الشخصية والتفرد إلى الغرفة. ويقول خبراء مثل مصممة الديكور الداخلي عائشة عثمان، إن هذا الاتجاه يجعل المنطقة أكثر جاذبية بينما يمنحها مظهرًا فاخرًا وباهظ الثمن.
البلاط نمط متعرجة
يعتبر Herringbone أحد تصميمات البلاط التي من المتوقع أن تهيمن في عام 2026. على غرار شيفرون، يخلق عظم متعرج تأثيرًا متعرجًا، ولكن بدلاً من المفاصل المدببة، يتم وضع البلاط المستطيل بزوايا قائمة في ترتيب متدرج. تحظى الأنماط المتعرجة بشعبية مستمرة لأنها تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر حجمًا ومتعدد الاستخدامات لكل من التصميمات الداخلية للاستحمام والجدران المميزة.
ماتي التشطيبات
تشطيبات البلاط غير اللامعة ليست مجرد اتجاه في الحمام؛ من المقرر أن يحكم هذا الاتجاه للأرضيات المنازل في عام 2026، وذلك لسبب وجيه. يمكن أن تصبح التشطيبات اللامعة ناعمة جدًا عندما تكون مبللة، مما يجعل حمامك الفاخر يشكل خطرًا على الصحة. لا تحل اللمسات النهائية غير اللامعة هذه المشكلة فحسب، بل إنها تجلب أيضًا نوعًا جديدًا من الأناقة الراقية إلى الغرفة. لا يقتصر الأمر على الأرضيات فحسب، بل يمكن استخدام التشطيبات غير اللامعة في الحمامات على الجدران أو كلكنات لتقليل اللمعان العاكس الذي تجلبه التشطيبات اللامعة إلى المنطقة، مما يجعلها تبدو منزلية أكثر وأقل تجارية.
الحجر الجيري
البلاط الحجري الطبيعي مثل الرخام هو شيء رائج دائمًا، وعام 2026 ليس مختلفًا. أحد أنواع الحجر على وجه الخصوص والذي من المرجح أن يكون اتجاهًا هو الترافرتين، وهو نوع من الحجر الجيري. يجمع الترافرتين بين مجموعة متنوعة من عناصر التصميم الرائجة، بما في ذلك الألوان الطبيعية التي تعمل مع نمط البوهو، مع جلب ميزات فريدة إلى الطاولة. إنه ليس فقط خيار تصميم أنيق ومريح، ولكنه أيضًا متعدد الاستخدامات لدرجة أنه يمكن استخدامه لإنشاء أشكال بلاط سداسية ومستطيلة وأشكال أخرى.
بلاط الزليج
على الرغم من أن البلاط اللامع في طريقه إلى الاختفاء بشكل عام، إلا أن هناك استثناءً. يعد بلاط Zellige اتجاهًا مستمرًا ومن المتوقع أن يستمر في عام 2026. تم تصميم هذه البلاطات المصنوعة يدويًا من المغرب لإضفاء إحساس فريد من الأناقة إلى حمامك. كل بلاطة فريدة تمامًا وتم صنعها باستخدام طرق الصناعة التقليدية، بدلاً من التصنيع الصناعي. تسمح لك هذه العملية بإضفاء أسلوب حرفي على مجموعة من تخطيطات اتجاهات نمط الزليج الفريدة التي يمكنها تحويل مساحتك. يتم استخدامها بشكل عام كديكور، وليس للوظيفة.