اتجاهات بلاط الحمام التي لا تريد تخطيها في عام 2026

من إصلاح الأضرار الناجمة عن المياه بعد فشل مروع في الأنابيب إلى التشويق والإثارة عند شراء منزل جديد، هناك أسباب لا حصر لها للتفكير في استبدال البلاط في حمامك. عندما يتعلق الأمر بالتصميم، يقوم الخبراء دائمًا بإطلاع أصحاب المنازل على أفضل وأسوأ الخيارات من حيث الجمالية والوظيفة والملاءمة. من خلال البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات، يمكنك إثارة إعجاب ضيوفك وتجنب الديكور “القديم”. بعض اتجاهات بلاط الحمام أصبحت قديمة الطراز، مثل البلاط اللامع، الذي يمكن أن يجعل المساحة تبدو أرخص وأكثر من اللازم. ولا تقلق، فهناك الكثير من الأفكار لإعادة تصميم الحمام لإلهامك لإيجاد التوازن الصحيح بين الأسلوب والوظيفة.

يركز أصحاب المنازل والمصممون في عام 2026 على استخدام بلاط الحمام على الأرض، كبلاط باكسبلاش أو لهجة على الجدران، وفي الحمام – في بعض الأحيان كل أربعة، للحصول على تأثير منقوع. سواء كنت تبحث عن أفضل أفكار بلاط الحمامات الصغيرة لتحقيق أقصى قدر من الأناقة في مساحة صغيرة أو أفكار بلاط الحمام الفاخرة للحمام الكبير، فهذه بعض اتجاهات بلاط الحمامات التي لا تريد تخطيها في عام 2026. تشمل أكبر اتجاهات العام طراز بوهو الأنيق، مع الألوان الأرضية وبلاط التيراكوتا والبلاط المرسوم يدويًا والزليج. كل اتجاه من اتجاهات بلاط الحمام هذه يسيطر على صناعة التصميم دون أي علامات على التراجع. إحدى الملاحظات الثابتة من المصممين لعام 2026 هي توخي الحذر عند دمج القوام أو عناصر التصميم الطبيعية، بما في ذلك النباتات، خارج الحمام.