اتجاه أدوات المائدة المرحة التي تتولى مطابخ الصيف

هل سئمت من مطبخك تشعر بأحادية اللون؟ هل تمتزج أطباقك وأوعيةك في الخلفية ، مما يوفر القليل من الإثارة البصرية؟ إذا احتاجت مساحة الطهي الخاصة بك إلى انفجار من الشخصية ، فاستعد لاحتضان اتجاه أدوات المائدة الأكثر مبهجة ونابضة بالحياة في الموسم: splatterware. يشتهر Splatterware بالشفاء العفوي والأنماط التجريدية ، وهو اتجاه مطبخ حالي يشق طريقه إلى المنازل ويجلب إحساسًا بالمرح في كل وجبة. يدور SPLITERWARE عن الاحتفال بالنقص وإضافة لمسة فنية فريدة من نوعها والتي تعمل بشكل جيد ، والتي تعمل بشكل جيد مع المشاعر المريحة في الصيف.

من عشاء الأسبوع غير الرسمي إلى وجبات الراحة في عطلة نهاية الأسبوع ، يمكن استخدام Splatterware كمكمل ممتع لأطباقك الحالية أو كمجموعة كاملة مع اندفاعة جريئة من الشخصية. كل قطعة من البرامج الرشية ، بمزيجها العشوائي على ما يبدو ولكن متناغم من الألوان ، تحكي قصة ، مع التأكد من عدم وجود وجبتين متماثلين. بالإضافة إلى اتجاهات أدوات المائدة الأخرى التي تعود إلى العودة ، فإن هذه الطباعة التجريدية هي وسيلة سهلة لتعزيز أي نمط المطبخ مع السيراميك عن طريق إضافة شخصية واهتمام بطريقة غير متوقعة.