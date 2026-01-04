اتجاه الأثاث الذي كان شائعًا سابقًا والذي يجعل مساحتك الخارجية تبدو قديمة

عند التعامل مع تصميم المساحات الخارجية، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله بالضبط. تريد أن تبدو في أفضل حالاتها، ولكنك تتعامل أيضًا مع الطقس والمواسم والحياة البرية الغزيرة أثناء البحث عن وسائد للمضغ أو العشب لتناول الطعام. يتخذ العديد من أصحاب المنازل خيار “التنفيذ الفردي”، حيث يقومون بشراء مجموعة من الأثاث الخارجي المطابق المقاوم للعوامل الجوية والحيوانية وقابل للاستخدام. من المنطقي وضع المنفعة على الأسلوب، وقد كانت بعض هذه المجموعات المطابقة تبدو أنيقة جدًا… منذ حوالي 10 سنوات. نعم، لقد تم طرح مجموعات أثاث الفناء المطابقة. قال المصمم نيت فوكس لمارثا ستيوارت، “إن النهج المتطابق يمكن أن يبدو عقيمًا ويفتقر إلى الشخصية والاهتمام البصري الذي يأتي من مزج القطع والعصور والأنماط المختلفة.” أوه. لا أحد يريد أن تفتقر مساحته الخارجية إلى الروح، خاصة عندما نفكر في كل الذكريات الرائعة التي نخلقها في حدائقنا وساحاتنا، بدءًا من استضافة حفلات الشواء مع العائلة والأصدقاء وحتى الاسترخاء مع كتاب جيد بأنفسنا.

إذًا، ما هو الشيء المتعلق بالمجموعات المتطابقة التي تجعلها قديمة جدًا؟ حسنًا، مع اتجاه الديكور الأقصى عامًا بعد عام، يركز التصميم بشكل أكبر على الشخصية والتعبير عن الذات. المظهر العصري والأنيق لأثاث الفناء باللون البيج، لم يعد حديثًا بعد الآن. أصبح التصميم الداخلي والخارجي الآن يدور حول المنازل والحدائق التي تحكي القصص. ما تحضره لتزيين مساحتك موجود لتخبر العالم من أنت وماذا تحب. الجريء على الملل هو الفوز، مع انتقال اللون والحياة من منزلك إلى منطقتك الخارجية.