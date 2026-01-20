اتجاه الأثاث غير المتوقع لعام 2026 يدور حول الحواف

سواء كنت في السوق لشراء أريكة جديدة أو مسند أو طاولة جانبية في عام 2026، فإن تسوق هذا الاتجاه يكمن في التفاصيل. ابحث عن قطع مرحة ذات حواف أو زخارف أو إضافات غير متوقعة – فكر في الصور الظلية المنحنية بلطف أو اللمسات المعدنية أو الصدفية أو الشراشيب أو الأنابيب الملونة. كما هو الحال مع جميع عمليات شراء الأثاث، قد يكون من المفيد تحديد ميزانية مستهدفة. من أجل التصميم السهل، تصفح مع وضع نمط التصميم ولوحة الألوان الخاصة بالمساحة الخاصة بك في الاعتبار أيضًا.

يمكنك شراء أثاث ذو حواف زخرفية عبر الإنترنت من العديد من تجار التجزئة للسلع المنزلية، مثل Anthropologie أو Wayfair، التي تبيع عددًا من المساند المنحنية من علامات تجارية مثل Ivy Bronx وJoss & Main. قد يكون بعض مصممي الديكور الداخلي قد سئموا من الأثاث المنحني، لكنه لا يزال متاحًا على نطاق واسع. انظر أيضًا: أريكة Hokku Designs Green Casual Sofa المستوحاة من الطراز القديم من Wayfair مع أنابيب متباينة ممتعة، والتي ستكون بمثابة تجاور مثالي لغرفة معيشة بسيطة. للحصول على مظهر رائع، أعط الأولوية للتفاصيل واتجاه أثاث جريء آخر لعام 2026: المفروشات المنقوشة.

هل لديك فضول بشأن السير في طريق DIY؟ بالنسبة لربة المنزل العادية، قد يكون إضافة أنابيب متباينة إلى الأريكة أو الكرسي ذو الذراعين أمرًا صعبًا للغاية أو محفوفًا بالمخاطر – الهدف هنا هو تزيين أثاثك بحواف زخرفية، وليس صنعه. نفسك تشعر بالتوتر من خلال احتمالية تدمير عنصر باهظ الثمن. ومع ذلك، سيكون من السهل إلى حدٍ ما طلاء أرجل كراسي تناول الطعام أو صبغها بالغمس، أو استخدام طلاء التنجيد لتفصيل المسند للحصول على لمسة من الألوان. والمفتاح هو عدم المبالغة في ذلك. يعد إضافة شخصية إلى منزلك بلمسات فريدة أمرًا جيدًا، ولكن الكثير من قطع الأثاث ذات التفاصيل الانتقائية يمكن أن تبدو مختلطة (أو ما هو أسوأ من ذلك، مبتذلة).