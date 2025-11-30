اتجاه الألوان الغني وغير المتوقع الذي سيظهر أكثر في عام 2026

هناك الكثير من العمل الذي يتم في تحديد ألوان الطلاء لهذا العام. لا يتعلق الأمر فقط باختيار اللون الذي يحبه الجميع. وبدلاً من ذلك، يتتبع الخبراء الموضوعات التي ينجذب إليها العملاء وأصحاب المنازل أثناء قيامهم بتزيين مساحاتهم مع مراعاة كل شيء بدءًا من الطعام وحتى اتجاهات التكنولوجيا. إنه كثير من العمل. هذه الدراسات المكثفة هي السبب، حتى لو لم تختر شركات الطلاء نفس اللون، فإنها تميل إلى إظهار موضوعات متشابهة ومتداخلة.

على سبيل المثال، في عام 2025، كان اللون الأرجواني هو اتجاه لون الطلاء الخطير الذي عاد إلى الموضة واحتل مركز الصدارة، ويبدو أن المخاطرة كانت تستحق العناء. سيشهد عام 2026 تضاعفًا في التركيز على درجات اللون البرقوقي الغنية. إنه لون تم الحديث عنه منذ فترة وظهر في العديد من خيارات لوحة الطلاء في السنوات الماضية.

في الواقع، قررت بعض الشركات أن إصدارات البرقوق قد تكون هي السبيل للذهاب في العام المقبل، وتشهد بالفعل اتجاهات تتغير نحو نغمات مزاجية مماثلة. أصدرت شركة Little Greene، وهي شركة للطلاء وورق الحائط، لون Adventurer باعتباره لون العام، والذي وصفوه بأنه “ظل طلاء الباذنجان البرقوقي الخالد”. (الباذنجان هو اسم آخر للباذنجان!) بالإضافة إلى ذلك، اختارت شركة التصميم Graham & Brown ديفاين دامسون للونه. إنه ظل برقوق غني جريء ومظلم. حتى شركة Wallsauce، وهي شركة جدارية على الإنترنت، تشهد طلبًا متزايدًا على التصميمات ذات الألوان البرقوقية الغنية، وتقوم بالترويج للمنتجات التي تتوافق مع رغبات عملائها.