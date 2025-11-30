اتجاه الألوان الغني وغير المتوقع الذي سيظهر أكثر في عام 2026

هناك الكثير من العمل الذي يتم في تحديد ألوان الطلاء لهذا العام. لا يتعلق الأمر فقط باختيار اللون الذي يحبه الجميع. وبدلاً من ذلك، يتتبع الخبراء الموضوعات التي ينجذب إليها العملاء وأصحاب المنازل أثناء قيامهم بتزيين مساحاتهم مع مراعاة كل شيء بدءًا من الطعام وحتى اتجاهات التكنولوجيا. إنه كثير من العمل. هذه الدراسات المكثفة هي السبب، حتى لو لم تختر شركات الطلاء نفس اللون، فإنها تميل إلى إظهار موضوعات متشابهة ومتداخلة.
على سبيل المثال، في عام 2025، كان اللون الأرجواني هو اتجاه لون الطلاء الخطير الذي عاد إلى الموضة واحتل مركز الصدارة، ويبدو أن المخاطرة كانت تستحق العناء. سيشهد عام 2026 تضاعفًا في التركيز على درجات اللون البرقوقي الغنية. إنه لون تم الحديث عنه منذ فترة وظهر في العديد من خيارات لوحة الطلاء في السنوات الماضية.
في الواقع، قررت بعض الشركات أن إصدارات البرقوق قد تكون هي السبيل للذهاب في العام المقبل، وتشهد بالفعل اتجاهات تتغير نحو نغمات مزاجية مماثلة. أصدرت شركة Little Greene، وهي شركة للطلاء وورق الحائط، لون Adventurer باعتباره لون العام، والذي وصفوه بأنه “ظل طلاء الباذنجان البرقوقي الخالد”. (الباذنجان هو اسم آخر للباذنجان!) بالإضافة إلى ذلك، اختارت شركة التصميم Graham & Brown ديفاين دامسون للونه. إنه ظل برقوق غني جريء ومظلم. حتى شركة Wallsauce، وهي شركة جدارية على الإنترنت، تشهد طلبًا متزايدًا على التصميمات ذات الألوان البرقوقية الغنية، وتقوم بالترويج للمنتجات التي تتوافق مع رغبات عملائها.
ما يقوله المحترفون عن اتجاه الألوان لعام 2026
قالت فلورنس شيروود، مستشارة الألوان في شركة Georgie Wykeham Designs، خلال مقابلة مع Homes and Gardens: “توقعاتي للألوان لعام 2026 هي الخوخي والبنفسجي”. وتابعت قائلة إن هذا الاتجاه كان قيد التنفيذ لبعض الوقت. “في السنوات الأخيرة، شهدنا تحول التصميمات الداخلية إلى درجات أكثر دفئًا، وأصبحت الألوان الأكثر إشراقًا تُستخدم على نطاق واسع الآن. أستخدم بانتظام درجات أكثر تشبعًا من اللون الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، لذلك سيصبح اللون الأرجواني مثيرًا للمصممين الذين يبحثون عن شيء جديد.”
ويتفق خبراء آخرون على أن درجات اللون البرقوقي والظلال المماثلة ستنطلق في العام الجديد. ذكرت روث موترشيد، المديرة الإبداعية في Little Greene، أيضًا عند التحدث إلى Homes and Gardens أنه “بالنسبة لعام 2026، سنشهد تقدمًا طبيعيًا في استخدام اللون العنابي في التصميم الداخلي، حيث أصبحت ظلال اللون الأحمر والوردي والأرجواني أكثر شيوعًا مع استمرار العملاء في إظهار المزيد من الثقة في الألوان في منازلهم.”
هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحب هذه الظلال في المنزل. لقد تمكنوا من أن يكونوا جريئين ومتسامحين دون أن يبدوا مبهرجين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الظلال متسامحة ومكملة إلى حد كبير، مما يعني أنها يمكن أن تعمل بشكل عام مع مجموعة واسعة من الألوان. كما أنها تعمل في العديد من الغرف، بما في ذلك منطقة الغسيل، ومساحة لتناول الطعام، أو غرفة النوم. إنه رائع في الأماكن التي تريد فيها إضفاء شعور بالهدوء والراحة، ولكن أيضًا في أي مكان قد يستفيد من لمسة من الفخامة، مثل المساحات المكتبية وحتى المطابخ.
يعمل هذا اللون أيضًا بجرعات صغيرة، إذا كان طلاء غرفة كاملة أمرًا مخيفًا للغاية
إذا كنت مترددًا في اختيار هذه الألوان الأرجوانية الجريئة كلون رئيسي، فهي تعمل أيضًا كلكنة على الخزائن أو ملاءات الأسرة أو الأريكة أو جزيرة المطبخ. يعد Plum خيارًا رائعًا لإضافة مجموعة من الألوان إلى منزل محايد. تتماشى معظم الظلال مع الألوان التي قد تكون موجودة بالفعل في مساحتك الخاصة. في الواقع، كان اللون البرقوقي لون طلاء غنيًا وتم التعامل معه على أنه لون محايد في عام 2023، لذلك فهو مرن جدًا في المكان الذي يمكن أن يذهب إليه. يمكن أن تكون هذه الظلال البرقوقية الغنية مخيفة، لكنها تعمل بشكل جيد إما في احتلال مركز الصدارة، أو بمثابة ممثل ثانوي لتسليط الضوء على بقية الغرفة. يختلف كل ظل قليلاً، لكن الأصفر والكريمي والأبيض والذهبي والأزرق الداكن والرمادي والأخضر ليست سوى بعض الأمثلة على أنواع أزواج الألوان التي يمكنك وضعها في الغرفة.
تمثل هذه النغمات الجريئة اختلافًا صارخًا عن الألوان المحايدة والألوان الأكثر هدوءًا التي سيطرت على ديكور المنزل لعدة سنوات. على الرغم من أن هذا اللون يبرز مقابل درجات أكثر حيادية، إلا أنه لا يزال خيارًا لطيفًا وأكثر هدوءًا لعام 2026. بالمقارنة مع اتجاه الألوان الذي قد يتخطاه أحد مصممي الديكور الداخلي في عام 2026، والذي يمزج بين الظلال الجريئة من اللونين الأخضر والأصفر، فإن اللون البرقوقي قادر على جذب الأنظار دون الشعور بأنك في غير مكانه أو مشرق للغاية، مما يسمح لك بالاسترخاء داخل مساحتك الخاصة.