اتجاه البلاط المستوحى من الخرسانة والذي من المقرر أن يسيطر على عام 2026

يلعب كل عنصر من عناصر الديكور الداخلي الخاص بك دورًا مهمًا في تعزيز قصة منزلك. عندما يتعلق الأمر بمكونات أكثر ديمومة مثل الأرضيات أو باكسبلاش، فمن الضروري أن تفكر بعناية في النغمة التي تأمل في ضبطها. الهدف هو تحقيق التوازن بين الأسلوب الحديث والشعور بالخلود. هناك مجموعة من اتجاهات البلاط التي ستشاهد المزيد منها في عام 2026 للاختيار من بينها. بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة يضفي ملمسًا جميلاً ودائمًا لمجموعة متنوعة من الأساليب الداخلية.
قالت ألينا كابرا، مالكة Alena Capra Designs، التي تحدثت إلى House Digest في مقابلة حصرية: “لقد كان مظهر الخرسانة في بلاط البورسلين عنصرًا أساسيًا منذ فترة طويلة ويستمر في الاتجاه. إنه يتماشى حقًا مع اثنين من أفضل 10 اتجاهات للبلاط لعام 2026 – البساطة العضوية والملاذ الوحشي”. “إن المظهر الخلفي المجرد للمواد الخام مثل الخرسانة، بألوان عضوية ناعمة ذات أنسجة دقيقة هو وسيلة مثالية لاستكمال العديد من المساحات.”
سواء كنت مهتمًا بتركيب بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة في ألواح أرضية كبيرة أو المزيد من بلاط الحمامات، ستجد أنه من السهل دمجها في تصميمك العام. يمكنك استخدامها في جميع أنحاء منزلك وحتى خارجه. أوضح كابرا، وهو أيضًا مصمم رئيسي معتمد للمطبخ والحمام (CMKBD) وسفير الأغطية، أن هذا النوع من البلاط يضع “خلفية هادئة ونظيفة للعديد من أنماط التصميم” واستمر في إعطائنا إرشادات حول كيفية جلب هذه المواد إلى منزلك.
فوائد البلاط المستوحى من الخرسانة
يتم تصنيع بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة ليكون له شكل وملمس مماثل للخرسانة مع توفير ميزة المتانة وسهولة الصيانة. وهذا يجعلها اختيارًا ممتازًا للحمام والمطبخ وغرفة المعيشة على حدٍ سواء. يجب على أولئك الذين يبحثون عن اختيار البلاط الذي سيصمد أمام اختبار الزمن من حيث الأسلوب والمتانة أن يفكروا في البلاط المستوحى من الخرسانة.
“هذا المظهر يكمل العديد من أنماط التصميم، لأنه دقيق وناعم. أعتقد أنه مع التصميمات الداخلية الحديثة، وحتى المساحات ذات الأجواء العضوية، فإن هذا المظهر يعمل بشكل جيد للغاية. كما أنه يعمل بشكل مثالي مع كل من المساحات السكنية والتجارية،” قالت مصممة الديكور الداخلي ألينا كابرا لـ House Digest في مقابلة حصرية.
البلاط المستوحى من الخرسانة منخفض الصيانة نسبيًا. يتطلب البلاط الخرساني الحقيقي الكثير من الصيانة. نظرًا لأنها مسامية، فإنها تمتص الرطوبة والسوائل بسهولة، مما يؤدي إلى ظهور البقع. يجب عليك إعادة إغلاقها بانتظام للحفاظ على مظهرها. هذا ليس عاملاً مع بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة. وقال كابرا: “نظرًا لأن هذا البلاط عبارة عن بورسلين، وليس خرسانة فعلية، فإنك تحصل على جميع الفوائد العظيمة لبلاط البورسلين. وعلى عكس الخرسانة، فهو لن يتلطخ. كما أنه سيكون مقاومًا للخدش ومتينًا لكل من المناطق الداخلية والخارجية”.
نصائح حول تصميم البلاط المستوحى من الخرسانة
في مقابلة حصرية مع House Digest، أوصت مصممة الديكور الداخلي وسفيرة Coverings Alena Capra، بهذا الخيار لأي مساحة. وقالت: “إن العمل مع هذا النوع من البلاط في أي غرفة أمر سهل – فهو مكان رائع لجلب تصميمات داخلية ملونة أو محايدة في الفضاء”. “إذا كنت تفضل بلاطًا أكثر نسيجًا، فيمكنك اللعب على القوام، أو للحصول على مظهر أكثر نعومة، احصل على واحد بنهاية أكثر سلاسة. يمكن أن يصبح هذا المظهر صناعيًا، ويمكن أن يصبح عصريًا، ويمكن أن يتناسب مع أي مساحة تقريبًا.”
تتناغم هذه البلاطات بشكل جيد مع مجموعة من الجماليات، مما يجعلها بمثابة خلفية ممتازة لمنزلك حتى أثناء قيامك بتغيير عناصر الديكور الأخرى سنة بعد سنة. كما قال كابرا، فإن البلاط المستوحى من الخرسانة يتكامل بشكل رائع في أي مكان بدءًا من المطبخ العضوي الحديث وحتى الحمام المزاجي الذي يشبه السبا. يعد مكون التصميم متعدد الاستخدامات هذا محايدًا بما يكفي ليذوب في الخلفية بينما يكون أيضًا جريئًا بما يكفي لإضافة نسيج فريد إلى منزلك. يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من أشكال وأنماط البلاط التي يمكنك تجربتها أيضًا. قم بإقرانه بأي لمسة نهائية تقريبًا من النيكل المصقول إلى الفولاذ المقاوم للصدأ. المفتاح هو الأخذ في الاعتبار النغمات.
“أعتقد أن العثور على اللون الأساسي الذي ترغب في جلبه يساعد في ربط المشروع معًا بشكل متماسك. على سبيل المثال، يمكنك اختيار لون رمادي داكن أكثر دفئًا للبلاط لإكمال المظهر الجمالي الأكثر دفئًا في الديكورات الداخلية، أو لون رمادي أكثر برودة من البلاط للحصول على لوحة ألوان داكنة،” أوضح كابرا، “الاحتمالات لا حصر لها! يمكن أن يكون هذا البلاط قالبًا داعمًا مثاليًا لتصميم الغرفة، أو النجمة، اعتمادًا على كيفية دمجها!”