اتجاه البلاط المستوحى من الخرسانة والذي من المقرر أن يسيطر على عام 2026

يلعب كل عنصر من عناصر الديكور الداخلي الخاص بك دورًا مهمًا في تعزيز قصة منزلك. عندما يتعلق الأمر بمكونات أكثر ديمومة مثل الأرضيات أو باكسبلاش، فمن الضروري أن تفكر بعناية في النغمة التي تأمل في ضبطها. الهدف هو تحقيق التوازن بين الأسلوب الحديث والشعور بالخلود. هناك مجموعة من اتجاهات البلاط التي ستشاهد المزيد منها في عام 2026 للاختيار من بينها. بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة يضفي ملمسًا جميلاً ودائمًا لمجموعة متنوعة من الأساليب الداخلية.

قالت ألينا كابرا، مالكة Alena Capra Designs، التي تحدثت إلى House Digest في مقابلة حصرية: “لقد كان مظهر الخرسانة في بلاط البورسلين عنصرًا أساسيًا منذ فترة طويلة ويستمر في الاتجاه. إنه يتماشى حقًا مع اثنين من أفضل 10 اتجاهات للبلاط لعام 2026 – البساطة العضوية والملاذ الوحشي”. “إن المظهر الخلفي المجرد للمواد الخام مثل الخرسانة، بألوان عضوية ناعمة ذات أنسجة دقيقة هو وسيلة مثالية لاستكمال العديد من المساحات.”

سواء كنت مهتمًا بتركيب بلاط البورسلان المستوحى من الخرسانة في ألواح أرضية كبيرة أو المزيد من بلاط الحمامات، ستجد أنه من السهل دمجها في تصميمك العام. يمكنك استخدامها في جميع أنحاء منزلك وحتى خارجه. أوضح كابرا، وهو أيضًا مصمم رئيسي معتمد للمطبخ والحمام (CMKBD) وسفير الأغطية، أن هذا النوع من البلاط يضع “خلفية هادئة ونظيفة للعديد من أنماط التصميم” واستمر في إعطائنا إرشادات حول كيفية جلب هذه المواد إلى منزلك.