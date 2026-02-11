اتجاه البلاط الملون الذي سيضيف بعض المرح إلى تصميم مطبخك

المطبخ هو قلب وروح المنزل. ولكن على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، وضع الأسلوب البسيط مثبطًا للتصميم المعبر وبدلاً من ذلك تميز بأنظمة الألوان البيضاء والرمادية واللهجات المحايدة. لكننا شهدنا مؤخرًا خروجًا عن الديكور البسيط والصامت. تشجعك اتجاهات التصميم الداخلي الحالية على التخلص من التفاصيل الداخلية المحايدة البسيطة واستبدالها بلمسة ملونة غير متوقعة. بدلاً من خطوط المطبخ الخافتة وغير الواضحة، يلعب المصممون بمجموعات من البلاط الملون والمثير للاهتمام. من اللون الوردي الناعم وأحمر الكولا الكرزي إلى أخضر الماتشا والأصفر الزبدة، هناك الكثير من مجموعات الألوان الممتعة التي يمكنك استكشافها.
“إذا كانت هناك كلمة واحدة تحدد الحالة المزاجية لعام 2026، فهي المرح – ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من علاقتنا بالألوان،” Grazzie Wilson، رئيس قسم الإبداع في Ca’ Pietra، شارك مع Woman&Home. “هذا العام، نشهد ارتفاعًا رائعًا في مجموعات الألوان الغريبة، واللوحات التي تمزج بين الحنين إلى الماضي والمفاجأة، وتوازن الراحة مع حافة جريئة … يثبت اتجاه عام 2026 أن اللون لم يعد يتعلق “بظلال واحدة من العام”، ولكن يتعلق بتنسيق المجموعات التي تبدو شخصية ومليئة بالحياة.”
يشجعك هذا الاتجاه على الاستفادة من أسلوبك الخاص والميل إلى الشعور بالمرح والغرابة. لكن اعتناق لون واحد قد يكون أمرًا مخيفًا بدرجة كافية، ناهيك عن لونين أو ثلاثة. قد يكون اختيار مجموعات الألوان المثالية للبلاط والجص واختيار نمط البلاط المناسب أمراً مرهقاً، ولكن إذا كان ذلك يجعلك سعيداً عندما تنظر إليه – فمن المحتمل أن يكون هذا هو الاختيار الصحيح.
احتضن مجموعات الألوان المثيرة للاهتمام على البلاط في منزلك
لا توجد قواعد عندما يتعلق الأمر باختيار ألوان البلاط. للحصول على مظهر أكثر بساطة، قم بإنشاء تأثير متقلب بلونين فريدين. وفقًا لتوقعات تصميم المنزل لعام 2026 من Houzz، من المتوقع أن نشهد عودة ظهور نمط رقعة الشطرنج هذا العام. يمكنك أيضًا اختيار نظام ألوان أكثر انتقائية بأربعة ألوان أو أكثر. توقع رؤية الكثير من تخطيطات بلاط الفسيفساء الحرفية في جميع أنحاء التصميم الداخلي في عام 2026. يمكن أن يتناسب هذا الاتجاه مع أنماط أكثر مما قد تفترضه.
“تتوافق الفسيفساء الحجرية المتدلية بشكل جيد مع التصميم الداخلي العضوي. ويكمل اللون غير اللامع التصميمات الداخلية التقليدية والحديثة، ويتناقض بشكل جميل مع الزجاج والمرايا والحرير والمخمل والحجر المصقول أو المصقول،” شاركت رئيسة Artistic Tile Lauren Cherkas مع Better Homes & Gardens.
مهما كان نمط مجموعة الألوان الذي تختاره، اغتنم هذه الفرصة لتطوير تصميم كامل ورائع. استخدم الألوان لتحكي قصة عنك وعن الأشخاص الذين يعيشون في منزلك. قم بدمج فن البلاط المطلي للحصول على مظهر أكثر تفصيلًا. مجموعات بلاط المطبخ الملون هي مجرد طريقة واحدة لزراعة منزل مليء بالأنماط والألوان. قم بإقران البلاط الملون الخاص بك بقطع فريدة من نوعها تتحدث عن شخصيتك الفردية. فكر في أجهزة الخزائن الجاهزة ورسومات الحائط المبتكرة – أي تفاصيل تناسبك. ستجد أنه بمجرد مغامرتك خارج المنطقة المحايدة الآمنة، يصبح تقبل الألوان أسهل فأسهل.