اتجاه البلاط الملون الذي سيضيف بعض المرح إلى تصميم مطبخك

المطبخ هو قلب وروح المنزل. ولكن على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، وضع الأسلوب البسيط مثبطًا للتصميم المعبر وبدلاً من ذلك تميز بأنظمة الألوان البيضاء والرمادية واللهجات المحايدة. لكننا شهدنا مؤخرًا خروجًا عن الديكور البسيط والصامت. تشجعك اتجاهات التصميم الداخلي الحالية على التخلص من التفاصيل الداخلية المحايدة البسيطة واستبدالها بلمسة ملونة غير متوقعة. بدلاً من خطوط المطبخ الخافتة وغير الواضحة، يلعب المصممون بمجموعات من البلاط الملون والمثير للاهتمام. من اللون الوردي الناعم وأحمر الكولا الكرزي إلى أخضر الماتشا والأصفر الزبدة، هناك الكثير من مجموعات الألوان الممتعة التي يمكنك استكشافها.

“إذا كانت هناك كلمة واحدة تحدد الحالة المزاجية لعام 2026، فهي المرح – ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من علاقتنا بالألوان،” Grazzie Wilson، رئيس قسم الإبداع في Ca’ Pietra، شارك مع Woman&Home. “هذا العام، نشهد ارتفاعًا رائعًا في مجموعات الألوان الغريبة، واللوحات التي تمزج بين الحنين إلى الماضي والمفاجأة، وتوازن الراحة مع حافة جريئة … يثبت اتجاه عام 2026 أن اللون لم يعد يتعلق “بظلال واحدة من العام”، ولكن يتعلق بتنسيق المجموعات التي تبدو شخصية ومليئة بالحياة.”

يشجعك هذا الاتجاه على الاستفادة من أسلوبك الخاص والميل إلى الشعور بالمرح والغرابة. لكن اعتناق لون واحد قد يكون أمرًا مخيفًا بدرجة كافية، ناهيك عن لونين أو ثلاثة. قد يكون اختيار مجموعات الألوان المثالية للبلاط والجص واختيار نمط البلاط المناسب أمراً مرهقاً، ولكن إذا كان ذلك يجعلك سعيداً عندما تنظر إليه – فمن المحتمل أن يكون هذا هو الاختيار الصحيح.