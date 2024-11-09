اتجاه التصميم الخريفي الجيد بما يكفي للأكل والذي ينضم إليه نجوم HGTV

عندما لا تكون متأكدًا من الألوان والاتجاهات السائدة في الموضة، فإن أفضل الأماكن التي يمكنك البحث فيها هي منشورات Instagram لنجوم HGTV. يمكنك العثور على كنز من الإلهام، ومن المؤكد أنك ستلاحظ بعض أوجه التشابه بين التصميمات. أحد الأشياء التي شهدناها بقوة هذا الخريف هو اتجاه صناديق الشوكولاتة، حيث يستخدم المصممون ألوانًا مشابهة للحلوى المتنوعة، وهو ليس عاديًا على الإطلاق.
تشمل اللوحات اللون البني الغني بالإسبريسو والأبيض الكريمي والكستناء والكراميل، على سبيل المثال لا الحصر. يودع الكثير من خبراء التصميم الداخلي الألوان الرمادية المحايدة، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، تبدو درجات اللون البني على البني باهتة وتشعر بأنها عالقة في الماضي. ومع ذلك، فإن اتجاه علبة الشوكولاتة يبدو كلاسيكيًا ومريحًا وخالدًا ويجسد حقًا مدى تنوع القليل من الطلاء البني. لجذبك إلى هذا العالم المغطى بالشوكولاتة، قمنا بجمع بعض الصور الرائعة الملهمة من بعض كبار المصممين والمبدعين على HGTV، بما في ذلك جيريميا برنت، وياسمين روث، وإيرين نابير، والمزيد. تابع القراءة لترى كيف قام نجوم HGTV بدمج اتجاه صناديق الشوكولاتة في مجموعة متنوعة من أنواع وأنماط الغرف.
يعرض إرميا برنت الشوكولاتة البيضاء ونغمات الكراميل
لا يلزم أن تكون نغمات علبة الشوكولاتة ثقيلة أو داكنة. إذا كنت تفضل لوحة ألوان تميل إلى اللون الأفتح والأكثر تهوية، خذ ملاحظة من جيريميا برنت. في غرفة النوم هذه، يميل إلى ألوان الشوكولاتة البيضاء والكراميل. استخدام مجموعة متنوعة من الأنسجة، مثل ستائر السرير ذات المظلة والمقعد الكريمي، يمنع درجات اللون البيج من الشعور بالتسطيح. وعلى الرغم من أن سجاد المنطقة يمكن أن يكون مكانًا رائعًا لتقديم الألوان والأنماط النابضة بالحياة، فإن هذه السجادة الصلبة المصنوعة من القطيفة بلون توفي تجعل غرفة النوم تشعر بالدفء والراحة.
إذا كنت لا تريد أن تبدو المساحة داكنة جدًا، فحاول إبقاء الظلال العميقة على الأرض، واستخدم ألوانًا أفتح على الجدران والستائر. لخلق أجواء مماثلة، ابحث عن قطع مثل Hmfule’s Boucle Bench وHomore’s Chocolate Brown Shag Rug من أمازون. إذا كنت ترغب في تغطية سريرك ببياضات جيدة التهوية، فاطلع على خيارات مثل ستارة المظلة البلجيكية من Pottery Barn.
تستخدم Erin Napier نغمات الشوكولاتة الغنية لغرفة طعام دافئة ومتطورة
في حين أن التصميمات الداخلية الحديثة ذات اللون الأبيض الناصع سيكون لها مكانها دائمًا، هناك شيء خالد وأنيق للغاية حول طاولة خشبية داكنة في غرفة طعام ذات ألوان ترابية، مثل هذه من نجمة فيلم Home Town Erin Napier. من ناحية، تبدو الكراسي الخشبية وطاولة الطعام والستائر ذات اللون البني على البني ولون الطلاء تقليدية للغاية، لكن التفاصيل الحديثة الصغيرة تسحب المساحة إلى القرن الحالي. تضفي وحدة الإضاءة لمسة من ديكور منتصف القرن الحديث على الغرفة. لتفكيك اللون البني العميق وألوان الشوكولاتة الداكنة، يتضمن Napier ظلًا صامتًا من اللون الأزرق يوفر بعض الألوان التي تشتد الحاجة إليها دون سحب الدفء من التصميم العام. وعلى حد تعبيرها، تقول إن هذا مزيج من “الزبيب والأسود والبني معًا”، وتذكر متابعيها بأن هذا الأسلوب الذكوري الداكن والمتقلب المزاج “لم يكن مصممًا للجميع”.
يبدو أن الطاولة الموضحة في هذه الصورة هي قطعة أثرية أو مصممة خصيصًا، ولكن يمكنك العثور على طاولة طعام كلاسيكية جديدة، مثل هذا التصميم المميز لطاولة الطعام التقليدية من Ashley Haddigan. سيكون لون الطلاء البني الداكن مثل Wenge من Benjamin Moore مثاليًا لأنه يمزج بين اللون البني والأسود والبنفسجي. للحصول على مظهر إضاءة مماثل، تحقق من خيارات مثل قلادة هانسون من Living District في النحاس.
غرفة تواليت ياسمين روث الحديثة
على الرغم من أن العديد من التصميمات الداخلية لصناديق الشوكولاتة تميل أكثر نحو التصميمات الكلاسيكية والتقليدية، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدام هذا الاتجاه في التصميمات الحديثة. ياسمين روث من فيلم “HELP! I Wrecked My House” تنطلق من غرفة مسحوق بنية معاصرة تمامًا ولكنها مريحة. في كثير من الأحيان، يخجل المصممون من استخدام الألوان الداكنة في المساحات الصغيرة، خاصة إذا كانت بلا نوافذ مثل معظم الحمامات الصغيرة وغرف التجميل. الخوف هو أن الألوان الداكنة ستجعل الغرفة تبدو كئيبة وخانقة. ولكن عند استخدامها بشكل فعال، يمكن أن يكون لها تأثير معاكس، وتجعل المساحة تشعر بالدفء والفخامة، مثل هذا الحمام المطلي باللون البني من روث.
على الجدران، اختار روث ظلًا بنيًا لامعًا يعكس الضوء مع إضافة خلفية غنية للزينة. ظلال مثل Behr’s Dark Truffle يمكن أن تمنحك مظهرًا مشابهًا. تتميز الخزانات بحبوب الخشب الطبيعي التي تضيف نسيجًا وتدرجًا لونيًا، كما أن سطح العمل الرخامي الأبيض السميك يكسر الألوان الداكنة بشكل رائع.
أضف لمسة من الإثارة إلى لوحاتك المحايدة مثل كارميون هاميلتون
كارميون هاميلتون من “Reno My Rental” يبرز الاتجاه في غرفة النوم هذه، ليس فقط لأن اللوح الأمامي يستحضر رذاذًا من صلصة الشوكولاتة المتساقطة على مخروط الآيس كريم. اللوح الأمامي عبارة عن ظل غني ودافئ للغاية من اللون البني الذي يقترب من اللون الأحمر، ويتم وضعه أمام جدار محايد ولكن بالكاد مطلي باللون الوردي. تتميز المجموعة بمفروشات بيضاء ناعمة، مما يجعلها لوحة ألوان فريدة تشبه الآيس كريم في نابولي. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تحب الجوانب الرائعة للديكور على طراز السبعينيات ولكنك تتطلع إلى الدفء والرقي في لوحات الألوان المحايدة. ينحرف نظام الألوان هذا عن طبقات من اللون البني على البني، ويضيف اللون الوردي الفاتح والوردي المحمر والأبيض الفاتح لموازنة درجات الشوكولاتة. لسحب لوحة نابولي، من المهم الاستفادة من اللون الأساسي ولونين مميزين. في هذه الحالة، يشغل الجدار الوردي الفاتح غالبية المساحة المرئية مع استخدام اللون البني الغامق والألوان الأكثر حيادية كلكنات.
يمكن العثور على لوح رأسي متموج مماثل لتلك الموضحة هنا من لولو وجورجيا في مجموعة متنوعة من ألوان علب الشوكولاتة. لإنشاء خلفية مريحة، اختر اختيار لون الطلاء مثل Basking Ridge Beige من Benjamin Moore. وللحفاظ على الفراش خفيفًا ودافئًا، ابحث عن البياضات ذات اللون الأبيض الفاتح مثل مجموعة غطاء لحاف الموسلين من Softexly.
يمزج Nate Berkus بين السحر التاريخي وألوان الشوكولاتة الذكورية
تتناسب المساحات ذات التفاصيل التاريخية بشكل جميل مع اتجاه صناديق الشوكولاتة، كما يظهر في هذا المشروع من Nate Berkus. تحتوي هذه الدراسة على تفاصيل رائعة في المدفأة الحجرية والقوالب والأسقف العالية. تضفي الألوان البنية لمسة ذكورية كلاسيكية دون أن تغلب على هذه اللمسات الرائعة، ولهذا السبب غالبًا ما ترى مجموعة متنوعة من ألوان الطلاء البني في المجموعات التاريخية. يوضح بيركوس أن هدفه من هذا المشروع كان “مزج سحر نيويورك الخالد مع اللمسات الحديثة”، وهو ما يوضح مدى ثبات لوحات الألوان البنية على البنية. من الجميل بشكل خاص رؤية مجموعة متنوعة من درجات اللون البني هنا، بدءًا من الظل المتوسط على الجدران (على غرار قرص العسل لبنيامين مور) إلى الكرسي ذو الذراعين الجملي، والمكتب الأسود تقريبًا ورف الكتب.
استمتع بهذا التصميم الفاخر في منزلك بقطع مثل كرسي Lexington من Lifestyle Solutions باللون الكراميل والمكتب التنفيذي ذو اللون البني الداكن من Lauder Palladia. ومع ذلك، فإن هذه اللمسات المستوحاة من الطراز العتيق تتطلب تصميمًا أكثر تفكيرًا من بعض الجماليات الحديثة. لذا، تأكد من الاطلاع على كيفية استخدام Nate Berkus للديكور الخالد لإضافة لمسة مثالية إلى أي غرفة.