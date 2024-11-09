اتجاه التصميم الخريفي الجيد بما يكفي للأكل والذي ينضم إليه نجوم HGTV

عندما لا تكون متأكدًا من الألوان والاتجاهات السائدة في الموضة، فإن أفضل الأماكن التي يمكنك البحث فيها هي منشورات Instagram لنجوم HGTV. يمكنك العثور على كنز من الإلهام، ومن المؤكد أنك ستلاحظ بعض أوجه التشابه بين التصميمات. أحد الأشياء التي شهدناها بقوة هذا الخريف هو اتجاه صناديق الشوكولاتة، حيث يستخدم المصممون ألوانًا مشابهة للحلوى المتنوعة، وهو ليس عاديًا على الإطلاق.

تشمل اللوحات اللون البني الغني بالإسبريسو والأبيض الكريمي والكستناء والكراميل، على سبيل المثال لا الحصر. يودع الكثير من خبراء التصميم الداخلي الألوان الرمادية المحايدة، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، تبدو درجات اللون البني على البني باهتة وتشعر بأنها عالقة في الماضي. ومع ذلك، فإن اتجاه علبة الشوكولاتة يبدو كلاسيكيًا ومريحًا وخالدًا ويجسد حقًا مدى تنوع القليل من الطلاء البني. لجذبك إلى هذا العالم المغطى بالشوكولاتة، قمنا بجمع بعض الصور الرائعة الملهمة من بعض كبار المصممين والمبدعين على HGTV، بما في ذلك جيريميا برنت، وياسمين روث، وإيرين نابير، والمزيد. تابع القراءة لترى كيف قام نجوم HGTV بدمج اتجاه صناديق الشوكولاتة في مجموعة متنوعة من أنواع وأنماط الغرف.