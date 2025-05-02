اتجاه التصميم الداخلي الذي يحل محل جدران لهجة قديمة

هل جدران لهجة عفا عليها الزمن؟ إذا كان لديك جدار واحد مغطى بالشحن في كل غرفة ، أو كنت رسمت لونًا جريئًا خلف كل لوحة أمامية في المنزل ، فمن المحتمل أن تبدو مساحاتك مؤرخة قليلاً. على الرغم من أن القوام غير المتوقعة والجداريات الجريئة هي من بين أفكار الجدار لهجة سترى في كل مكان في عام 2025 ، إلا أن جدران اللكنة الأساسية أصبحت مرارة وفقًا لخبير التصميم الداخلي في House Digest. يعتقد Erika Dale ، مؤسس Erika Dale Interior Design ، أن غارق الألوان ، إضافة التفاصيل المعمارية ، واستخدام خلفية للعب مع الحجم هي من بين اتجاهات التصميم الداخلي التي تحل محل جدران لهجة قديمة.
أخبرنا ديل في مقابلة حصرية: “لقد شهدت جدران لهجة أساسية مطحنة يومها”. “في حين أن الجدران ذات النماذج ذات النمط أو الاهتمام المعماري ، مثل خلفية أو تفاصيل صبها ، تمسك بأقوى جدران لهجة بسيطة ، إلا أن التصميم أكثر تأثيرًا على الإطلاق مع المظهر ، ولف جميع الجدران بدلاً من واحدة فقط.” خبير التصميم الداخلي هو معجب كبير باتجاه اللوحة المذهل للألوان ، والذي يتضمن استخدام نفس اللون في غرفة بأكملها. أخبرتنا: “إحدى طرقي المفضلة لإنشاء مساحة ذات عامل نجاح باهر خطيرة تتمثل في تغطية جميع الجدران والسقوف والتقليم في نفس اللون” ، مضيفة أنها تخلق نظرة “مغلف ، دافئة ، وأنيقة”. قال ديل إن نهج الغطس بالألوان يمكن أن يعمل مع ألوان عميقة أو ناعمة ، ولكنه يوصي باستخدام نغمات صامتة بدلاً من تلك المشبعة.
غسل غرفة باللون أو النمط لجعلها تشعر بالراحة والدعوة
تعتمد العديد من أفضل أفكار الجدار لهجة لتصنيع منزلك على الطلاء ، ولكن وفقًا لخبير التصميم الداخلي Erika Dale ، يمكنك أيضًا استخدام خلفية جدران لتحقيق جمالية تبدو جديدة بدلاً من عفا عليها الزمن. وقالت خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest: “من أجل تأثير مماثل لطرح الألوان مع النمط ، لف جميع الجدران الأربعة في خلفية الالتزام حقًا بالمظهر”. يمكن لمطابقة الستائر أو ستائر الاستحمام أو الوسائد رفع الدراما. ولكن على الرغم من أنها توصي بطلاء سقفك لتحقيق المظهر الذي تم تجنيده بالألوان مع الطلاء ، إلا أن جدران الجدران والسقف يمكن أن يصبح سريعًا. وقال ديل بحماس: “إن استخدام خلفية على السقف فقط مع الطلاء أدناه ، هو لهجة ساحرة بشكل غير متوقع” جدار “يمكنني أن أتخلف عن الركب”.
يمكن أن تكون الطلاء أو خلفية غرفة بأكملها أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً من تزيين جدار لهجة واحدة. لكن وفقًا لدايل ، فقد حان الوقت لقضاء جيد إذا كنت ترغب في إنشاء غرف تشعر بالدعوة. “من خلال لف المساحة باللون أو النمط ، يمكنك طمس خطوط الغرفة ، مما تسبب في فقدان الحواجز المادية المحددة التي اعتادت عيوننا على رؤيتها” ، أوضحت. “لذلك ، تبدو المساحة أكبر إلى حد ما ولكنها أكثر دافعة في نفس الوقت. أضف في السقف والتقليم ، ويصبح التأثير أكثر فاعلية في خلق شرنقة دافئة وجذابة من الأجواء التي تبدو وكأنها عناق ترحيب.”
تجنب الألوان أو الأنماط المشبعة جدًا لصالح النغمات الصامتة
خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest ، طلبنا من Erika Dale بعض النصائح التي من شأنها أن تساعد قرائنا على إنشاء مساحة مصممة جيدًا إذا قرروا استبدال جدران لهجة عفا عليها الزمن من خلال تغطية جميع الجدران الأربعة للغرفة بنفس اللون أو النمط. “الحيلة هي تجنب أي شيء مشبع للغاية خوفًا من إجهاد العين والتعب من اللون” ، أوضحت. “اذهب مع نغمة أكثر صامتة للحفاظ على الأمور مهدئة ومتطورة.” قال خبير التصميم الداخلي لدينا إن التأثير يمكن أن يكون جميلًا سواء قررت أن تذهب بألوان خفيفة أو ألوان داكنة ، طالما أنك تبقي الأشياء غير المشبعة.
وقال ديل: “عندما يتعلق الأمر بالورق ، فإن لف المساحة بأكملها في النمط أمر غامرة وتحويلة حقًا”. يمكن أن يكون اختيار خلفية الجدران المناسبة لمساحتك أمرًا صعبًا ، لكن المطبوعات الصغيرة والواسعة النطاق يمكن أن تعمل بشكل جيد. وحذرت قائلاً: “مجرد التأكد من أنك تحبها تمامًا وفهم كيف سيبدو النمط على الحائط قبل أن تملقه على كل جدار”. قبل الاستقرار على تصميم خلفية ، توصي Dale بطلب عينات واسعة النطاق. يمكن أن يساعدك البحث بعناية في تكرار النمط على تجنب طلب أخطاء وتركيب. أخبرنا ديل أنه يجب عليك أيضًا دراسة صور لخيار خلفيةك المثبت في الغرف الفعلية حتى تتمكن من تصور ما سيبدو عليه بشكل أفضل في منزلك.