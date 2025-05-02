اتجاه التصميم الداخلي الذي يحل محل جدران لهجة قديمة

هل جدران لهجة عفا عليها الزمن؟ إذا كان لديك جدار واحد مغطى بالشحن في كل غرفة ، أو كنت رسمت لونًا جريئًا خلف كل لوحة أمامية في المنزل ، فمن المحتمل أن تبدو مساحاتك مؤرخة قليلاً. على الرغم من أن القوام غير المتوقعة والجداريات الجريئة هي من بين أفكار الجدار لهجة سترى في كل مكان في عام 2025 ، إلا أن جدران اللكنة الأساسية أصبحت مرارة وفقًا لخبير التصميم الداخلي في House Digest. يعتقد Erika Dale ، مؤسس Erika Dale Interior Design ، أن غارق الألوان ، إضافة التفاصيل المعمارية ، واستخدام خلفية للعب مع الحجم هي من بين اتجاهات التصميم الداخلي التي تحل محل جدران لهجة قديمة.

أخبرنا ديل في مقابلة حصرية: “لقد شهدت جدران لهجة أساسية مطحنة يومها”. “في حين أن الجدران ذات النماذج ذات النمط أو الاهتمام المعماري ، مثل خلفية أو تفاصيل صبها ، تمسك بأقوى جدران لهجة بسيطة ، إلا أن التصميم أكثر تأثيرًا على الإطلاق مع المظهر ، ولف جميع الجدران بدلاً من واحدة فقط.” خبير التصميم الداخلي هو معجب كبير باتجاه اللوحة المذهل للألوان ، والذي يتضمن استخدام نفس اللون في غرفة بأكملها. أخبرتنا: “إحدى طرقي المفضلة لإنشاء مساحة ذات عامل نجاح باهر خطيرة تتمثل في تغطية جميع الجدران والسقوف والتقليم في نفس اللون” ، مضيفة أنها تخلق نظرة “مغلف ، دافئة ، وأنيقة”. قال ديل إن نهج الغطس بالألوان يمكن أن يعمل مع ألوان عميقة أو ناعمة ، ولكنه يوصي باستخدام نغمات صامتة بدلاً من تلك المشبعة.