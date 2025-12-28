اتجاه التصميم العتيق الجميل الذي سيُحدث ضجة كبيرة في عام 2026

لسنوات عديدة، قبلنا تمامًا لوحة الألوان المحايدة والبسيطة والأسلوب الداخلي. ولكن يبدو أن عام 2026 سيتسم بمزيج من الألوان الغنية والشخصية. انطلاقًا من روح تبني أسلوب أكثر روحانية وفريدة من نوعها، من المقرر أن تكون القطع القديمة والعتيقة وجهًا رئيسيًا للتصميم الداخلي في العام الجديد. نظرًا لأننا نتعامل مع ديكور أكثر عاطفية ومعنى، فإن الزجاج المنفوخ يدويًا هو شيء قد ترغب في التفكير في دمجه في منزلك.

يعتبر الزجاج المنفوخ يدويًا تقليدًا يعود تاريخه إلى آلاف السنين. تم تصنيع هذه القطع الحرفية يدويًا بشق الأنفس باستخدام تقنية مشابهة جدًا لتلك التي تم استخدامها عندما ظهرت هذه الحرفة لأول مرة. كل قطعة فريدة من نوعها، وقوية، ومصممة لتدوم طويلاً. لقد نسج الزجاج المنفوخ يدويًا طريقه داخل وخارج الأسلوب على مر العصور. في عام 2026، سنرى المزيد والمزيد من قطعة الديكور هذه مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن ديكور عتيق ملون وملتوي، فهو خيار ممتاز يجب أخذه في الاعتبار. “يمكن أن تكون صغيرة، مثل وعاء مورانو عتيق، أو كبيرة مثل مصباح منفوخ يدويًا. فكر في الأماكن التي يمكن أن تستخدم جرعة صغيرة من اللون أو الشخصية،” المؤسس والمدير الإبداعي لاستوديو ماريكا ماير، ماريكا ماير، شاركت مع مارثا ستيوارت. ستجد أن اتجاه التصميم العتيق متعدد الاستخدامات هذا بديهي إلى حد ما لدمجه في منزلك، إما كمجموعة ملونة أو مجرد قطعة مميزة لإضفاء السطوع على منطقة لطيفة.