اتجاه التصميم العتيق الجميل الذي سيُحدث ضجة كبيرة في عام 2026

لسنوات عديدة، قبلنا تمامًا لوحة الألوان المحايدة والبسيطة والأسلوب الداخلي. ولكن يبدو أن عام 2026 سيتسم بمزيج من الألوان الغنية والشخصية. انطلاقًا من روح تبني أسلوب أكثر روحانية وفريدة من نوعها، من المقرر أن تكون القطع القديمة والعتيقة وجهًا رئيسيًا للتصميم الداخلي في العام الجديد. نظرًا لأننا نتعامل مع ديكور أكثر عاطفية ومعنى، فإن الزجاج المنفوخ يدويًا هو شيء قد ترغب في التفكير في دمجه في منزلك.
يعتبر الزجاج المنفوخ يدويًا تقليدًا يعود تاريخه إلى آلاف السنين. تم تصنيع هذه القطع الحرفية يدويًا بشق الأنفس باستخدام تقنية مشابهة جدًا لتلك التي تم استخدامها عندما ظهرت هذه الحرفة لأول مرة. كل قطعة فريدة من نوعها، وقوية، ومصممة لتدوم طويلاً. لقد نسج الزجاج المنفوخ يدويًا طريقه داخل وخارج الأسلوب على مر العصور. في عام 2026، سنرى المزيد والمزيد من قطعة الديكور هذه مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن ديكور عتيق ملون وملتوي، فهو خيار ممتاز يجب أخذه في الاعتبار. “يمكن أن تكون صغيرة، مثل وعاء مورانو عتيق، أو كبيرة مثل مصباح منفوخ يدويًا. فكر في الأماكن التي يمكن أن تستخدم جرعة صغيرة من اللون أو الشخصية،” المؤسس والمدير الإبداعي لاستوديو ماريكا ماير، ماريكا ماير، شاركت مع مارثا ستيوارت. ستجد أن اتجاه التصميم العتيق متعدد الاستخدامات هذا بديهي إلى حد ما لدمجه في منزلك، إما كمجموعة ملونة أو مجرد قطعة مميزة لإضفاء السطوع على منطقة لطيفة.
كيفية التعرف على الزجاج المنفوخ يدوياً وإضافته إلى ديكور منزلك
تمامًا مثل العديد من العناصر العتيقة والعتيقة الأخرى، يمكنك العثور على الكثير من القطع الزجاجية المنفوخة يدويًا في متاجر التوفير والتحف. قد تتمكن أيضًا من تتبع بعض الخيارات الرائعة عبر الإنترنت على منصات مثل Etsy أو Facebook Marketplace. نظرًا لأن الزجاج المنفوخ آليًا يشبه الزجاج المنفوخ يدويًا، فمن المهم فحص المنتجات القديمة بعناية للتأكد من صحتها. أحد المؤشرات الرئيسية هو الدمل أو العلامة الموجودة في الجزء السفلي من المركبة والتي تسمى علامة البونتيل. هذا هو المكان الذي قطع فيه الفنان المقبض الزجاجي بعد نفخ القطعة. تعتبر العيوب الصغيرة مثل الفقاعات أو الأنسجة المتنوعة مؤشرًا آخر على أن القطعة منفوخة يدويًا.
هناك مجموعة متنوعة من القطع الزجاجية العتيقة التي تناسب أي نمط، بدءًا من البسيط إلى الصاخب والصاخب. إنها توفر إضافة دقيقة ومؤثرة للألوان إلى الديكور الداخلي الخاص بك. هناك المزيد من الفرص لإضافة هذه القطع إلى تصميم منزلك مما قد تفترضه. وقالت أليسون سميث، المؤسس والمصمم الرئيسي لشركة Gem & Clay Interiors، لمارثا ستيوارت: “إننا نشهد المزيد من المرح في شكل الأواني الزجاجية والديكور الزجاجي مثل الشمعدانات وأطباق الحلي والمزيد”. وأوضح المصمم: “يمكن للعملاء الاستمتاع بعرض مزيج من زجاج الاكتئاب الذي تم جمعه أو التسوق للحصول على نظارات مارتيني ذات الألوان الزاهية لحفلة العشاء القادمة”. مهما كان النمط الذي تميل إليه، يمكنك وضع الفلفل في الزجاج المنفوخ يدويًا بعدد من الطرق الإبداعية. ابحث عن القطع التي تمثل شخصيتك وأضف جرعة من الألوان والمرح إلى منزلك.