اتجاه التصميم الفريد لجدران لهجة محكم

على الرغم من أن الحد الأقصى والانهيار اللوني يبدوان في طريقهم إلى مساحات المعيشة اليوم ، إلا أنه من المفهوم تمامًا أن بعض مالكي المنازل قد يترددون في القفز إلى اتجاهات التصميم الداخلي المكثف في منازلهم. أدخل جدار اللكنة ، وهي ميزة تصميم توفر تأثيرًا مذهلاً من خلال سطح تم تحويله. قد يرى البعض أنها محاولة نصف مخبوزة للتصميم المؤثر ، ولكن لا يزال هناك عدد من المصممين على “جدار لهجة الفريق” ، شريطة أن يتم اتخاذها إلى ما وراء وظيفة الطلاء الممل ويستكشف بشكل خلاق القوام والألوان والمواد المختلفة. من بين العديد من أفكار جدار اللكنة التي ترفعها في منزلك ، باستخدام النسيج لإنشاء جدار لهجة محكم هو طريق تصميم يستحق الاستكشاف.

تصنع جدران اللكنة المليئة بتصريحات رائعة في أي غرفة ويمكنها تخفيف أي أفكار غير حاسمة لزخارف المنزل المبتدئ ، كونها بديلاً أقل دائمة للخلفية أو الطلاء. يمكن أن تكون أيضًا مستدامة تمامًا ، مما يضع أي نسيج أو قطعة قماش فائضة قد تكون لديك مستلقية لاستخدامها بشكل جيد. أخيرًا ، يمكن أن تضيف جدران اللكنة المحكم جودة اللمس المثيرة إلى الغرفة ؛ فقط فكر في أن يميل على جدار فاخر من المخمل أو تشغيل أصابعك عبر سطح منقوش جميل. صاعقة من القماش المذهل وبعضها لاصق هي كل ما تحتاجه لتحويل هذا الجدار من مملة إلى مبهر.