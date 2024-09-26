اتجاه التصميم المحكم الذي سيسود في عام 2025

هل سبق لك أن رأيت شيئًا وأردت أن تلمسه على الفور؟ ربما يكون سجادة ناعمة أو فاصلًا من الخرز أو ستارة حريرية تجذب انتباهك. هذا هو الشيء المهم في الملمس: إنه سمة دقيقة ولكنها ديناميكية ترفع من مستوى أي أثاث أو ديكور على الفور، وفي عام 2025، سيكون الملمس المزخرف هو المهيمن. الملمس المزخرف هو تصميم يتكون من أخاديد رأسية ضحلة على طول السطح. فكر فيه على أنه خطوط ثلاثية الأبعاد. إنها طريقة أنيقة لتعزيز الاهتمام البصري وإضافة الملمس إلى ديكور منزلك.

التصميمات المزخرفة هي الخيار المثالي لأي شخص يريد أن تبدو الغرفة أكثر فخامة، لكنه ليس من محبي الألوان أو المطبوعات النابضة بالحياة. يتمتع هذا النمط بمظهر كلاسيكي حيث يعود أصله إلى قرون مضت. غالبًا ما شوهد في العمارة اليونانية والرومانية القديمة من خلال الأعمدة والأعمال الخشبية. حقيقة أن التصميم المزخرف موجود منذ الأزل يمكن أن يمنحه طابعًا عتيقًا، لكن خطوط التصميم النظيفة وبساطته تسمح له بالاندماج في الأنماط الحديثة بشكل لا تشوبه شائبة. علاوة على ذلك، فإن التصميم المزخرف متعدد الاستخدامات. يمكنك عرض التصميم في قطع من الحجر أو الخشب أو المعدن أو الزجاج. كما أنه يكمل أي جمال داخلي، سواء كنت تفضل المظهر البسيط أو الزخرفي. التصميم أنيق للغاية لدرجة أنه قد يظل رائجًا لفترة أطول من عام 2025، وهناك عدة طرق مختلفة لدمج النمط في منزلك.