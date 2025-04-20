اتجاه التنجيد البسيط الذي سيهيمن على الأثاث الخارجي في عام 2025

هل أنت مهتم بقضاء المزيد من الوقت في الفناء الخلفي الخاص بك أو على شرفتك خلال موسم الصيف؟ نظرًا لأن الإجابة على الأرجح ، قد ترغب في البدء في التفكير في كيفية ترتيب مساحة المعيشة في الهواء الطلق أو ترقيتها أو زيادةها إلى أقصى حد. كراسي الفناء والأرائك الخاصة بك مكان رائع للبدء. مكان مريح للجلوس يمكن أن يسهل الاستمتاع بتناول وجبة مع عائلتك في الحديقة في أمسية دافئة ، أو امتصاص أشعة الشمس أثناء اليوم. هذه الأنواع من المفروشات ضرورية أيضًا لسد الفجوة بين المساحات الداخلية والخارجية ، لأنها تسمح لك بإنشاء امتداد عملي ومجهز من الناحية الجمالية للتصميمات الداخلية الخاصة بك. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق بالطريقة التي ينجيدون بها ، أو أنها ستنتهي في بعض الأحيان باهتة وغير ملائمة.
ولكن هناك اتجاه تنجيد بسيط سيهيمن على الأثاث في الهواء الطلق في عام 2025: النقيض من ويلت ، والذي يشار إليه أحيانًا باسم الأنابيب. يضيف التصميم سلكًا ملفوفًا من النسيج حول السائد والوسائد في المفروشات لإعطاء كل شيء حدود مميزة. سوف يختلف لون ويلت ، في هذه الحالة ، اختلافًا كبيرًا عن الألوان الأساسية للأثاث. هذا ، على سبيل المثال ، يمنع المواد الصلبة اللطيفة من تجاوز الترحيب بها. إن إضافة التباين أو الأنابيب إلى كراسيك والمقاطعات سوف تمنح الفناء الخاص بك في النهاية مظهرًا أكثر فخامة ومؤسسة. بالإضافة إلى ذلك ، تتزوج الميزة بشكل جيد مع معظم الأفكار العصرية الأخرى لتصميم الفناء المثالي.
ما يجب معرفته قبل إضافة التباين إلى مساحة المعيشة في الهواء الطلق
إذا كنت تبحث عن أثاث الفناء الجديد هذا الموسم ، فمن المحتمل أن تصادف الكثير من الأرائك والمقاطع مع ويلت أو الأنابيب في تنجيد. يساعد التصميم على حماية اللحامات على طول حواف الوسائد ، مما يجعل المنتج في النهاية أكثر دواما. ومع ذلك ، قبل شراء أي شيء ، سترغب في معرفة الفرق بين الذروة الذاتية واللحمة على النقيض. يستخدم Self-WELT نفس النسيج مثل بقية المفروشات ، مما يخلق مظهرًا أبسط وموحدًا. تباين Welt بدلاً من ذلك يقدم لونًا جديدًا ، مما يساعد على إعطاء الأثاث شخصية أكثر تميزًا. عندما تقرر أحدث إضافة إلى الفناء الخاص بك ، تأكد من التفكير في الألوان الموجودة بالفعل داخل المساحة. يمكن أن يكون النقيض من Welt رائعًا لاستكمال ألوان لهجة ، أو ربط أثاثك الجديد بالقطع الحالية لجعلها تبدو أشبه بمجموعة. يمكن أن تساعد الأنابيب في تحديد المطبوعات القماط الجريئة ، بحيث تكون أكثر لافتة للنظر.
ألا تشعر بشراء أثاث الفناء الجديد ، ولكن ما زلت مهتمًا بتجربة هذا الاتجاه؟ أحد الخيارات هو إعادة صياغة القطع الموجودة لديك. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا في بعض الأحيان مكلفة. يمكنك بدلاً من ذلك إرفاق الأنابيب على جانبي وسائد الأريكة بقدم سحاب على آلة الخياطة الخاصة بك. إذا قمت بذلك ، فلا تنس استخدام نسيج متين مقاوم للطقس. خيار آخر هو أن تسأل نفسك ما إذا كان اتجاه أنابيب الأريكة مناسبًا لغرفة المعيشة بدلاً من ذلك.