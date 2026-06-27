اتجاه الثمانينات الذي يعود بقوة لأرضيات المطبخ لعام 2026

كانت فترة الثمانينات فترة تغيير، وقام أصحاب المنازل بتجربة الأنسجة الجريئة والديكور الأقصى والألوان الزاهية. وعلى الرغم من تطور بعض التصاميم على مر السنين، إلا أنه لم تكن جميع الاتجاهات قديمة بشكل جيد. على سبيل المثال، كان السجاد من الجدار إلى الجدار هو الاتجاه السائد في الثمانينات والذي أحبه جيل الطفرة السكانية في ذلك اليوم. ومع ذلك، فقد فقدت شعبيتها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب متطلبات الصيانة العالية بالإضافة إلى النظافة المشكوك فيها. من ناحية أخرى، هناك اتجاه للمطبخ يعود بقوة: البلاط الملون والمزخرف.

توافق كارا وودهاوس، المؤسس والمصمم الرئيسي لشركة Cara Woodhouse Interiors، على ذلك، لكنها تشعر أنها أكثر دقة قليلاً. أخبرت House Digest حصريًا، “إننا نشهد اهتمامًا متجددًا بالبلاط المزخرف والملون، ولكن تفسير اليوم يبدو أكثر تنظيمًا وتطورًا مما كان شائعًا في الثمانينيات.” وتوضح بالتفصيل كيف يترجم ذلك إلى المنازل اليوم، “بدلاً من تغطية المطبخ بأكمله بزخارف هندسية جريئة، يستخدم المصممون أنماطًا أكثر عمدًا ويمزجونها مع تفاصيل معمارية أنظف.”

على هذا النحو، “أرى عودة ظهور أرضيات رقعة الشطرنج، والتيرازو، والأنماط الحجرية المستوحاة من الطراز الأوروبي التي تشير إلى التصميمات الداخلية التاريخية بينما لا تزال تشعر بالانتعاش والمعاصرة”، كما يقول خبيرنا. وتتساءل ما هو السبب وراء هذا الإحياء؟ أصبحت المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل اتجاهًا تصميميًا يجعل المساحة الخاصة بك تبدو رخيصة. يقول وودهاوس: “يبتعد أصحاب المنازل عن التصميمات الداخلية الآمنة للغاية والبيضاء بالكامل ويبحثون عن طرق لإضفاء الشخصية والشخصية على منازلهم”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرضيات المزخرفة ستجعل مطبخك متميزًا عن الباقي وتحوله إلى نقطة محورية.