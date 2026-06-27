اتجاه الثمانينات الذي يعود بقوة لأرضيات المطبخ لعام 2026

كانت فترة الثمانينات فترة تغيير، وقام أصحاب المنازل بتجربة الأنسجة الجريئة والديكور الأقصى والألوان الزاهية. وعلى الرغم من تطور بعض التصاميم على مر السنين، إلا أنه لم تكن جميع الاتجاهات قديمة بشكل جيد. على سبيل المثال، كان السجاد من الجدار إلى الجدار هو الاتجاه السائد في الثمانينات والذي أحبه جيل الطفرة السكانية في ذلك اليوم. ومع ذلك، فقد فقدت شعبيتها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب متطلبات الصيانة العالية بالإضافة إلى النظافة المشكوك فيها. من ناحية أخرى، هناك اتجاه للمطبخ يعود بقوة: البلاط الملون والمزخرف.
توافق كارا وودهاوس، المؤسس والمصمم الرئيسي لشركة Cara Woodhouse Interiors، على ذلك، لكنها تشعر أنها أكثر دقة قليلاً. أخبرت House Digest حصريًا، “إننا نشهد اهتمامًا متجددًا بالبلاط المزخرف والملون، ولكن تفسير اليوم يبدو أكثر تنظيمًا وتطورًا مما كان شائعًا في الثمانينيات.” وتوضح بالتفصيل كيف يترجم ذلك إلى المنازل اليوم، “بدلاً من تغطية المطبخ بأكمله بزخارف هندسية جريئة، يستخدم المصممون أنماطًا أكثر عمدًا ويمزجونها مع تفاصيل معمارية أنظف.”
على هذا النحو، “أرى عودة ظهور أرضيات رقعة الشطرنج، والتيرازو، والأنماط الحجرية المستوحاة من الطراز الأوروبي التي تشير إلى التصميمات الداخلية التاريخية بينما لا تزال تشعر بالانتعاش والمعاصرة”، كما يقول خبيرنا. وتتساءل ما هو السبب وراء هذا الإحياء؟ أصبحت المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل اتجاهًا تصميميًا يجعل المساحة الخاصة بك تبدو رخيصة. يقول وودهاوس: “يبتعد أصحاب المنازل عن التصميمات الداخلية الآمنة للغاية والبيضاء بالكامل ويبحثون عن طرق لإضفاء الشخصية والشخصية على منازلهم”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرضيات المزخرفة ستجعل مطبخك متميزًا عن الباقي وتحوله إلى نقطة محورية.
الألوان أو الأنماط تساعدك على مزج الأرضيات المنقوشة مع تصاميم المطبخ الحديثة
على الرغم من أن أرضيات البلاط المنقوشة تشهد انتعاشًا اليوم، إلا أنك تحتاج إلى تثبيتها بوعي في مطبخك لربط جميع عناصر التصميم المختلفة معًا، وإلا فسوف تبرز مثل قذى العين. من خلال تسليط الضوء على الألوان الأكثر ملاءمة لحلول الأرضيات هذه، تفتتح كارا وودهاوس في مقابلة حصرية مع House Digest، “أوصي بالبحث عن الطبيعة للحصول على الإلهام. تميل الألوان الخضراء الترابية، والتراكوتا الدافئة، والأزرق الناعم، والأبيض الكريمي، ونغمات الفحم، والمغرة الصامتة إلى الحصول على جاذبية دائمة.” تنصح بإقران هذه الظلال بأنماط، مثل “… رقعة الشطرنج، والأشكال الهندسية الدقيقة، والزخارف المستوحاة من الزخارف … التصميمات المصنوعة يدويًا تستمر في صدى لأنها تضفي العمق والشخصية دون الشعور بالموضوع بشكل مفرط”. ومع ذلك، يشعر خبيرنا أنه يجب عليك أيضًا اتخاذ قرارات بناءً على ديكورك الحالي، والهندسة المعمارية لمنزلك، وتفضيلاتك لجعل هذه الأرضيات مناسبة لمطبخك المعاصر.
يقول وودهاوس، من خلال مشاركة مثال معنا، “إن إقران أرضية غنية بالطابع مع الخزائن المبسطة، والحد الأدنى من الأجهزة، والمفروشات النظيفة يخلق توترًا جميلاً بين القديم والجديد.” قم بتجربة تصميمات وألوان مختلفة لإضفاء بعض الدفء والشخصية والملمس على مطبخك الحديث، كما يقول خبيرنا. وتقترح الاستمرار حتى “تبدو النتيجة متعددة الطبقات، ومعيشة، وفريدة من نوعها بكثير من التصميم البسيط البحت”. لا تقلق؛ ليس عليك أن تصاب بالجنون وتطلب عددًا كبيرًا جدًا من العينات. يمكنك بدلاً من ذلك استخدام أفضل أدوات التصميم الداخلي المجانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للحصول على فكرة تقريبية وإطلاق العنان لخيالك.
نصائح يجب على أصحاب المنازل اتباعها عند دمج الأرضيات المزخرفة في تصميم مطبخهم
في حين أن الأرضيات المزخرفة ستنقذ مطبخك الحديث من مستقبل عقيم وأساسي، فإن هذه العناصر الغنية بالشخصية قد تتعارض مع الديكور الحالي إذا لم تكن حذراً. تتفق كارا وودهاوس مع هذا الرأي وتكشف أن التوازن هو المفتاح للحصول على لمسة نهائية سلسة. في حديثها حصريًا مع House Digest، قالت: “إذا كنت تختار أرضية منقوشة، فاسمح لها بأن تكون النقطة المحورية في المساحة. قم بإقرانها بالخزائن وأسطح العمل والتشطيبات التي تكمل الأرضيات بدلاً من التنافس معها.” هذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على خلفية مزدحمة تستدعي الاهتمام أو استخدام عدادات ملونة تشيد بتصميمات الثمانينيات الأخرى. وذلك لأنه “عندما تجمع بين الأرضية المزخرفة للغاية وأسطح العمل الدرامية، والبلاطات الخلفية المزدحمة، والخزائن الجريئة، يمكن أن يشعر المطبخ بسرعة بالإرهاق البصري.”
بالإضافة إلى ذلك، لا تختر نمطًا أو لونًا لمجرد أنك تراه في جميع خلاصات Instagram وTikTok الخاصة بك. تذكر أن الموضة تزول بعد فترة، لكن التصميمات الكلاسيكية تدوم إلى الأبد. يوصي وودهاوس قائلاً: “أشجع العملاء دائمًا على التفكير في طول العمر واختيار الأنماط التي تبدو خالدة بالنسبة لهم شخصيًا بدلاً من ملاحقة الاتجاه”. وتضيف قائلة: تحقق أيضًا مما إذا كانت تصميماتك المدرجة في القائمة المختصرة ستكمل هندسة منزلك. على الرغم من أنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنها مهمة نظرًا لأن “المطابخ الأكثر نجاحًا تشعر بأنها مرتبطة بالقصة الشاملة للمنزل”، كما يتابع خبيرنا. نصيحتها الأخيرة هي أنه يجب عليك التركيز على “وضع طبقات من المواد الطبيعية مثل الخشب والحجر والمعادن المنسوجة لإنشاء مطبخ يبدو متماسكًا ومتماسكًا”.