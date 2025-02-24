اتجاه الحمام الأنيق يسهل التنظيف والصيانة

لا يجعل اتجاه الدش الخالي من الجص من السهل تنظيف الحمام العميق ، ولكنه يوفر أيضًا بعض الفوائد الأخرى. على سبيل المثال ، من السهل على الأوساخ والأوساخ الوقوع في خطوط الجص. العفن والعفن والبكتيريا الضارة مثل serratia marcescens قد تجمع هناك أيضا. يمكن أن تسبب Serratia Marcescens مجموعة متنوعة من الالتهابات ، مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي. على الرغم من أن هذه البكتيريا يمكن أن تنمو على مجموعة متنوعة من الأسطح ويمكن ببساطة تنظيفها حسب الحاجة ، فإن المشكلة تكمن في أن الجص الذي يصعب تنظيفه غالبًا ما يتم إهماله عندما يتعلق الأمر بتنظيف الحمام الروتيني.

من الأسهل بكثير تجنب هذه المشكلات بسطح خالٍ من الجص حيث يمكنك الحصول على حمام نظيف مع بذل جهد أقل. لسوء الحظ ، قد يكون من الصعب الحفاظ على الجص لأنك يجب أن تبددها إما سنويًا أو كل عامين لحماية المواد من الأوساخ والتلوين.

إذا كنت ترغب في الانتقال إلى دش خالٍ من الجص ، فلديك بعض الخيارات المختلفة للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالمواد التي يمكنك استخدامها لإنشاء مظهر سلس. يقدم Kohler مواد Luxstone الخاصة بهم لأولئك الذين يريدون جدران دش خالية من البلاط. يمكنك أيضًا اختيار الحجر الملبد ، وهو مصنوع من مزيج من المعادن المختلفة. أخيرًا ، تعد المواد الكلاسيكية مثل الزجاج والخزف خيارات موثوقة تستحق النظر فيها أيضًا. من الأفضل تثبيت دش خالٍ من الجص بواسطة محترف ، لذا فكر في تعيين واحد لإكمال هذا المشروع نيابة عنك.