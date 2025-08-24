اتجاه الخزانة الصاعد الذي يسيطر على المطابخ

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن يكون الحفاظ على مطبخ منظم جيدًا أحد أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب المنازل يوميًا. تميل لوازم الطبخ ، بما في ذلك عناصر المخزن والتوابل والأدوات والأدوات والأجهزة ، إلى أن تكون في أعماق الخزائن أو على العدادات. نحتاج جميعًا إلى مكان لتخزين أجهزة المطبخ الخاصة بنا! قد يكون الاتجاه الذكي الجديد هو الحل. من خلال وضع خزانة على مستوى العداد (حرفيًا تمامًا فوق العداد) ، لا تحصل فقط على سعة تخزين يمكن الوصول إليها بسهولة ، ولكن لديك أيضًا مكان لإخفاء العناصر ، مثل الأجهزة والمكونات ، والتي قد لا ترغب في مرئيها طوال الوقت.
المزيد والمزيد من مالكي المنازل يختارون خزانة واحدة على الأقل على مستوى العداد في مطابخهم. هناك ، يمكنهم تخزين كل شيء من الأطباق إلى أكواب القهوة ، أو أن الخزانة بمثابة تخزين للأجهزة ذات المظهر الجيد. إذا لم تكن قصيرًا في مساحة العداد ، فقم بتخفيض الجزء السفلي من الخزانة حتى يصل إلى كونترتوب يمكن أن يكون وسيلة رائعة لزيادة الوظيفة الإجمالية لمطبخك. هل أنت قلق بشأن التكلفة التي تنطوي عليها إعادة تشكيل المطبخ؟ هناك العديد من الطرق للاستفادة من هذا الاتجاه ، لا يتضمن كل ذلك تركيب خزانة مخصصة باهظة الثمن.
كيفية استخدام خزانة كونترتوب
تحاكي خزانات كونترتوب مظهر مخزن القفص أو القائم بذاتها حتى عندما يتم بناؤه في تصميم المطبخ. إنها تعظيم المساحة المحرجة نحو الجزء الخلفي من العداد والمساحة العمودية أسفل الخزانات المثبتة. يستخدم العديد من مالكي المنازل خزانات مغلقة على أسطح كونترتوب لتخزين أجهزة المطبخ – فقط أضف منافذ في الخلف. تعتبر خزانات أو أكواخ كونترتوب رائعة أيضًا لإنشاء مناطق مخصصة – مثل حامل عصير أو بار مقهى مليء بالآلات واللوازم ذات الصلة – كل ذلك في نفس الخزانة. من شأن خزانة كونترتوب أيضًا أن تصنع بارًا كوكتيلًا مثاليًا أو محطة خبز أو مركز قيادة المطبخ مع ميناء شحن ولوحة مذكرة مثبتة داخل الباب.
إذا كنت تقوم بتعديل مطبخ موجود مع خزائن مثبتة على الحائط ، فيمكنك دائمًا تبديل واحد أو اثنين مع Havsta الشهير ، خزانة كونترتوب Ikea ، وهي حل تخزين المطبخ. سيؤدي ذلك إلى إضافة المزيد من خزائن كونترتوب مع أبواب زجاجية إلى مطبخك ، مما يجعله مثاليًا لعرض الديكور أو الأطباق المفضلة لديك. تفضل شيء أكثر سرية؟ النظر في الخزانات مع أبواب الدفور المتداول. أو احصل على نظرة بسرعة مع خزانة مصنوعة مسبقًا مثل خزانة تخزين كونترتوب خشبية من Ikee باللون الأبيض العتيق مقابل حوالي 37 دولارًا. تحتوي الخيارات الأخرى على مزيج من الخزانات والأدراج والأرفف المفتوحة ، مثل مخزن خزانة Confertop Tianqinlang مقابل 75 دولارًا. هناك طريقة رائعة أخرى تتمثل في إعطاء خزانة قفص الصين التي عفا عليها الزمن حياة جديدة عن طريق تقسيمها إلى قسمين: استخدم النصف العلوي من القفص على المنضدة واستخدام القاعدة في مكان آخر في منزلك. إذا كنت جيدًا في متجر الخشب ، فيمكنك أيضًا تدوين قفص كونترتوب مخصص مع بعض أبواب الخشب وأبواب الخزانة مسبقًا.