اتجاه الستارة الذي كان شائعًا في السابق، حان الوقت للتخلي عنه

تعتبر الستائر في كثير من الأحيان اللمسة النهائية لديكور الغرفة، مما يساعدها على الشعور بالتكامل والاكتمال. ومع ذلك، عادةً لا يكون الأمر بسيطًا مثل تثبيت قضيب على نافذتك ووضع لوحين. هناك الكثير من اتجاهات الستائر التي يمكنك التلاعب بها، سواء كان ذلك من خلال اللعب باتجاه الستائر اللونية لعام 2024 أو تجربة طرق مختلفة للحصول على مظهر الحائط الساتر. ومع ذلك، هناك نمط واحد يجب عليك تخطيه لأنه بدأ يشعر بأنه قديم أكثر فأكثر، وهو الستائر والأغطية.

هذه هي علاجات النوافذ المقترنة بالستائر لإضفاء مظهر أكثر جاذبية. الستائر عبارة عن قطع من القماش توضع أعلى النافذة وتشبه إلى حد كبير ستائر المقاهي. فكر فيها على أنها “الانفجارات” في إعداد العلاج الخاص بك. يتم استخدامها عادةً لإخفاء قضيب الستارة والأقواس، مما يمنح النافذة مظهرًا أكثر أناقة. اللمبة عبارة عن إطار خشبي مغطى بالقماش يوضع فوق النافذة، مما يخلق نفس المظهر، ولكن أكثر تنظيمًا. كلا الأسلوبين تقليديان للغاية ويبدوان قديمين في معظم المنازل. فيما يلي نظرة فاحصة على سبب خروج هذه الأنماط.