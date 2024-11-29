اتجاه الستارة الذي كان شائعًا في السابق، حان الوقت للتخلي عنه

تعتبر الستائر في كثير من الأحيان اللمسة النهائية لديكور الغرفة، مما يساعدها على الشعور بالتكامل والاكتمال. ومع ذلك، عادةً لا يكون الأمر بسيطًا مثل تثبيت قضيب على نافذتك ووضع لوحين. هناك الكثير من اتجاهات الستائر التي يمكنك التلاعب بها، سواء كان ذلك من خلال اللعب باتجاه الستائر اللونية لعام 2024 أو تجربة طرق مختلفة للحصول على مظهر الحائط الساتر. ومع ذلك، هناك نمط واحد يجب عليك تخطيه لأنه بدأ يشعر بأنه قديم أكثر فأكثر، وهو الستائر والأغطية.
هذه هي علاجات النوافذ المقترنة بالستائر لإضفاء مظهر أكثر جاذبية. الستائر عبارة عن قطع من القماش توضع أعلى النافذة وتشبه إلى حد كبير ستائر المقاهي. فكر فيها على أنها “الانفجارات” في إعداد العلاج الخاص بك. يتم استخدامها عادةً لإخفاء قضيب الستارة والأقواس، مما يمنح النافذة مظهرًا أكثر أناقة. اللمبة عبارة عن إطار خشبي مغطى بالقماش يوضع فوق النافذة، مما يخلق نفس المظهر، ولكن أكثر تنظيمًا. كلا الأسلوبين تقليديان للغاية ويبدوان قديمين في معظم المنازل. فيما يلي نظرة فاحصة على سبب خروج هذه الأنماط.
لماذا أصبحت الستائر والستائر قديمة الطراز؟
أصبحت أنماط معالجة النوافذ هذه قديمة لنفس السبب الذي جعل معظم الاتجاهات الداخلية تصبح قديمة – فهي موجودة إلى الأبد. لقد حظيت الستائر بشعبية كبيرة منذ العصر الفيكتوري وعادت بقوة في الثمانينيات والتسعينيات، ولهذا السبب فهي مرادفة لمنازل أجداد معظم الناس. وبالمثل، كانت اللمبات موجودة منذ عصر النهضة ولكنها بلغت ذروتها في الخمسينيات وما بعدها، مما أضاف لمسة من الاهتمام إلى الغرف المغطاة بورق الجدران. وبما أن هذه الأنماط كانت سائدة لفترة طويلة، فإنها تميل إلى أن ينظر إليها على أنها قديمة الطراز وخانقة. الناس يتوقون إلى شيء جديد ومختلف.
قالت كريستينا خيرسونسكي، مصممة ومؤسسة STUDIO KEETA، لـ Homes & Gardens: “الستائر البارزة بصريًا والمصنوعة من نفس النسيج مثل بقية الستائر يمكن أن تبدو قديمة”. لا يتناسب المظهر بشكل جيد مع التصميمات المعاصرة السائدة، مثل المزرعة الحديثة أو البسيطة أو الساحلية الهادئة أو التقليدية الحديثة. ومع ذلك، هناك بدائل يمكنك تجربتها للحصول على مظهر مماثل ومصقول دون الشعور بمنتصف القرن.
بدائل الستائر والأغطية
البديل الأسهل للستارة واللمبة ليس غطاءً علويًا على الإطلاق. فقط دع ألواح الستائر الخاصة بك تقوم بكل العمل واترك الجزء العلوي مكشوفًا. ومع ذلك، إذا كان هدفك هو إضافة الاهتمام إلى قضيب الستارة مع إخفائه عن الأنظار، فحاول سحب الستائر مغلقة تمامًا حتى تخفي القضيب، ثم اسحب الألواح من المنتصف للخلف وثبتها برباط خلفي. هذا لا يخفي فقط أجهزة النافذة مثل الستارة أو اللمبة، ولكنه يضيف أيضًا نفس القدر من الدراما في الأعلى. واعتمادًا على الألوان والأنسجة التي تختارها، يمكنك تغيير مظهر التصميم ليناسب جمالك بشكل أفضل.
إذا كنت تحب الستائر والستائر لأنها توفر الاهتمام في الجزء العلوي من النافذة، يمكنك تحقيق إعداد مماثل ولكن أكثر حداثة من خلال إقران ألواح الستائر الخاصة بك بالظلال الرومانية. إنه طراز كلاسيكي أعمى يتناسب بشكل مثالي مع الستائر. وبما أنها تطوي معًا عند تجميعها، فإنها ستخلق انتفاخًا مشابهًا للستارة ولكنها تبدو أكثر معاصرة. وكما هو الحال مع الستائر والستائر، تأتي الستائر الرومانية في أنماط وألوان وأنماط مختلفة لإضافة لمسة من الاهتمام إلى الستائر.