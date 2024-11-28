اتجاه الستار الجريء الذي سيسيطر في عام 2025

تعتبر الستائر إضافات متعددة الاستخدامات إلى الغرفة. تخلق شرائط قليلة من الكتان أو الشيفون الشاش إحساسًا منسمًا ومفتوحًا وجيد التهوية في الداخل. إن تعليق مساحات أثقل من الأقمشة الفاخرة مثل المخمل أو الحرير يضفي لمسة دراماتيكية ومتطورة. هناك العشرات من الطرق لترتيب الستائر – مستقيمة، أو مطوية، أو متعرجة، أو مشدودة – وهي تأتي في مجموعة واسعة من المواد والألوان، لذلك تكثر الخيارات. نحن نحب أيضًا كيف يمكن للستائر الجديدة، بأقل قدر من الاستثمار، أن تحول الغرفة بالكامل – دون تكلفة ومتاعب الأثاث أو السجاد الجديد.

لكن أحد الأشياء التي نشهدها بالنسبة للستائر في عام 2025 هو اتجاه لم نشهده من قبل. أصبحت الغرف أكثر حيوية عندما نترك الألوان الرمادية والبيضاء الرتيبة خلفنا. بدلاً من ذلك، استخدمنا الألوان الترابية، مثل التيراكوتا والمريمية والبيج الدافئ للحصول على جمالية طبيعية رائعة في غرفة المعيشة أو غرفة النوم.

في حين أن الاتجاه المتزايد للألوان الأكثر دفئًا والمستوحاة من الطبيعة يتضمن كميات كبيرة من اللون البني الداكن والأخضر المورق، فإن هناك اتجاهًا ثانيًا آخذ في الظهور. تعود ألوان الطلاء المشرقة والمرحة إلى اتجاهات المنزل لعام 2025. إذا لم تكن نغمات الغابة ملهمة، فيمكنك اللعب باللون الأرجواني والأزرق الساطع والوردي المتلألئ والذهبي الديناميكي. إن مواكبة هذه اللوحات الأحدث هو اتجاه الستائر الجريء الذي سيسيطر في عام 2025، وهذا هو النمط. مع الأنماط المعقدة والملونة والجميلة – من المطبوعات النباتية إلى الأشكال الهندسية المجردة إلى اللوحات الفريدة الشبيهة بالفن – ستكون الستائر المزخرفة تزين الغرف بشكل لم يسبق له مثيل.