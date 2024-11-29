اتجاه الطلاء الداخلي الذي سيحل محل اللون الأبيض القديم

المظهر الداخلي الكلاسيكي الذي كان موجودًا عمليًا منذ اختراع القطع يستخدم الطلاء الأبيض لتحديد حواف الغرفة. في أغلب الأحيان، حتى لو كان المالك من عشاق الألوان، فقد تم تزيين جدرانه ذات اللون الأزرق الداكن أو مطبخه الأرجواني باللون الأبيض أو الكريمي على طول خطوط الأبواب، وحول النوافذ، وعلى طول القوالب وألواح القاعدة. إن الحكمة القياسية لعقود من الزمن تعني أن هذا المظهر يستخدم عالميًا تقريبًا في المنازل ذات الأنماط المتنوعة بشكل كبير.

على الرغم من كونه شائعًا وكلاسيكيًا مثل اللون الأبيض أو الأبيض الفاتح، إلا أن بعض المصممين يصفون المظهر بأنه قديم ويقترحون عليك التفكير في بديل. المصمم ورجل الأعمال المقيم في لوس أنجلوس لورين فايس هو واحد منهم. “في الخارج: السقف الأبيض والزخرفة… (يبدو) قذرًا وغير مصقول”، كما يقول في أحد مقاطع الفيديو السريعة الخاصة به على TikTok. يتوافق هذا بشكل مثالي مع غمر الألوان، وهو اتجاه للرسم الساخن الذي يمكن أن يعزز هدوء مساحتك، والذي يتضمن غسل السقف والديكور والجدران كلها في نفس الظل.

قد لا تكون هذه التقنية الرائجة مناسبة للجميع، ولكن إذا كنت تتوق إلى التغيير بعيدًا عن القطع البيضاء الصارخة أو التشطيبات النهائية، فإن غمر الألوان هو حل إبداعي قد ترغب في تجربته. وكما يقول فايس، فقد استفاد مصممو الديكور الداخلي من هذا المظهر أحادي اللون لسنوات. إن اختيار لون واحد على الديكورات والجدران وحتى السقف الخاص بك يمكن أن يضفي على المساحة الخاصة بك طابعًا تصميميًا – في حين أنه مشروع فعال من حيث التكلفة يمكن لمعظم مصممي الديكور DIY تنفيذه بسهولة.