اتجاه الطلاء الداخلي الذي سيحل محل اللون الأبيض القديم

المظهر الداخلي الكلاسيكي الذي كان موجودًا عمليًا منذ اختراع القطع يستخدم الطلاء الأبيض لتحديد حواف الغرفة. في أغلب الأحيان، حتى لو كان المالك من عشاق الألوان، فقد تم تزيين جدرانه ذات اللون الأزرق الداكن أو مطبخه الأرجواني باللون الأبيض أو الكريمي على طول خطوط الأبواب، وحول النوافذ، وعلى طول القوالب وألواح القاعدة. إن الحكمة القياسية لعقود من الزمن تعني أن هذا المظهر يستخدم عالميًا تقريبًا في المنازل ذات الأنماط المتنوعة بشكل كبير.
على الرغم من كونه شائعًا وكلاسيكيًا مثل اللون الأبيض أو الأبيض الفاتح، إلا أن بعض المصممين يصفون المظهر بأنه قديم ويقترحون عليك التفكير في بديل. المصمم ورجل الأعمال المقيم في لوس أنجلوس لورين فايس هو واحد منهم. “في الخارج: السقف الأبيض والزخرفة… (يبدو) قذرًا وغير مصقول”، كما يقول في أحد مقاطع الفيديو السريعة الخاصة به على TikTok. يتوافق هذا بشكل مثالي مع غمر الألوان، وهو اتجاه للرسم الساخن الذي يمكن أن يعزز هدوء مساحتك، والذي يتضمن غسل السقف والديكور والجدران كلها في نفس الظل.
قد لا تكون هذه التقنية الرائجة مناسبة للجميع، ولكن إذا كنت تتوق إلى التغيير بعيدًا عن القطع البيضاء الصارخة أو التشطيبات النهائية، فإن غمر الألوان هو حل إبداعي قد ترغب في تجربته. وكما يقول فايس، فقد استفاد مصممو الديكور الداخلي من هذا المظهر أحادي اللون لسنوات. إن اختيار لون واحد على الديكورات والجدران وحتى السقف الخاص بك يمكن أن يضفي على المساحة الخاصة بك طابعًا تصميميًا – في حين أنه مشروع فعال من حيث التكلفة يمكن لمعظم مصممي الديكور DIY تنفيذه بسهولة.
كيفية تجربة غمر الألوان
إلى جانب طلاء الديكورات والجدران بنفس اللون، يمكنك أيضًا تمديد غمر الألوان إلى السقف. في بعض الأحيان، يقوم المصممون بتشبع الرفوف أو الأثاث المدمج بنفس لون الجدران لتحقيق مظهر ثلاثي الأبعاد ومثير تمامًا. غالبًا ما تعني الدراما الظلال الداكنة، لكن هذا ليس هو الحال هنا. في حين أن الألوان الداكنة تناسب الغمر، يمكن تغطية غرفتك بالكامل بالحجر الرملي الذهبي المستوحى من الصحراء أو اللون الرمادي الداكن الدافئ، أو اللون الأخضر الحكيم المهدئ، أو اللون الأزرق المهدئ لزهرة الذرة. يمكنك أيضًا إضافة مظهر جريء ومثير إلى منزلك من خلال الغمر المزدوج، والذي يتضمن استخدام درجة معينة للجدران، ثم لون ثانٍ مطابق تقريبًا للزخرفة، ودرجة ثالثة من نفس العائلة للسقف، خلق تأثير غني الطبقات.
إذا كنت منجذبًا إلى هذه الفكرة ولكنك تشعر بالتوتر، فإن بعض أفضل المناطق في منزلك لتجربة اتجاه الطلاء المشبع بالألوان تشمل غرف نوم إضافية، أو مدخلًا صغيرًا، أو حجرة مؤن، أو نصف حمام: هذه كلها مرشحات جيدة للتجربة هذه التقنية. يمكن أن تكون مناطق المعيشة ذات المخطط المفتوح أكثر صعوبة قليلاً في التصميم بهذه الطريقة, نظرًا لأنه لا يوجد ما يمنع العين من تغطية الغرفة بأكملها، وقد يكون مخطط الأرضية بالكامل بلون واحد مربكًا، خاصة إذا اخترت ظلًا نابضًا بالحياة أو عميقًا.
لست متأكدًا مما إذا كنت تريد السير في طريق القطع أحادي اللون؟ يمكنك أيضًا تجديد غرفتك باستخدام تقنية الطلاء اللامع. ولكن أيًا كان اللون الذي ستختاره في النهاية لزخرفتك، فلا تنس اختيار طلاء نهائي يسهل الحفاظ على نظافته.