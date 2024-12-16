اتجاه الطلاء المفضل سابقًا والذي يجعل منزلك الآن يبدو قديمًا

مع اقتراب عام 2025، قد تشعر بالحاجة إلى تجديد تصميماتك الداخلية. إذا لم تكن عملية تجديد المنزل المعقدة ضمن خططك الفورية، فلماذا لا تبدأ بوظيفة الطلاء بدلاً من ذلك؟ ستندهش من حجم التغيير الذي يمكن أن يحدثه جالون من الطلاء في منزلك، أو كيف يمكن للطلاء الاستراتيجي للجدران أو الأسقف أو الأرضيات أن يخلق وهمًا بالعرض والارتفاع والعمق. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار لون جديد لديكور منزلك الداخلي، فقد ترغب في الابتعاد عن الألوان الجريئة النابضة بالحياة مثل الأحمر أو الأزرق أو الأصفر.
الألوان الأساسية الزاهية التي كانت مفضلة في السابق للجدران المميزة – أو حتى غرف كاملة لبعض النفوس الشجاعة – سوف تنحني في العام المقبل. وينطبق الشيء نفسه على جمالية النيون النابضة بالحياة، أو اتجاه Barbiecore، أو لوحة الألوان القصوى التي كانت تأثيراتها أكثر فعالية في الجرعات الصغيرة بدلاً من الأسطح الكبيرة. بدلاً من تقديم مظهر عصري، فإن استخدام اتجاهات الطلاء المفضلة هذه قد يؤدي إلى جعل التصميمات الداخلية الخاصة بك تبدو أكثر قديمة. وبدلاً من ذلك، يتوقع المصممون أن تهيمن الألوان الترابية الفاخرة على التصميمات الداخلية في العام المقبل.
توجد لوحات ترابية دافئة
تستعد ظلال اللون البني لإحداث تأثير دقيق ومذهل في العام المقبل. يؤكد لون Pantone لعام 2025، Mocha Mousse، هذا التوقع: تم اختياره لثرائه ودفئه، ويرتبط بجماليات الألوان المستوحاة من الطبيعة لعام 2025. مع القدرة على جعل الغرفة مريحة مع البقاء محايدًا بما يكفي للاقتران مع الألوان الأخرى. الألوان والظلال المتنوعة من اللون البني هي الخيار الأفضل لتصميماتك الداخلية.
حتى العلامات التجارية الكبرى للطلاء تختار ظلال اللون كلون لها لهذا العام، من لون طلاء Elderton المستوحى من الخشب القديم من Graham & Brown؛ الدفء الخريفي الشبيه بالحلوى تقريبًا لـ Dunn-Edwards ‘Caramelized؛ أو التعقيدات الدقيقة لـ Little Greene’s Mochi، والتي تشير إلى ديكور غرفة الطعام في أواخر القرن الثامن عشر Calke Abbey في ديربيشاير. استمد الإلهام لاختيارات الطلاء الخاصة بك من ألواح التيراكوتا أو أعواد القرفة أو القهوة أو التوابل أو الكراميل للحصول على مظهر يتماشى مع الموضة لعام 2025.
قم بتوسيع لوحة الألوان الخاصة بك إلى اللون الأحمر والبنفسجي
وبصرف النظر عن اللون البني، من المقرر أن تؤثر الألوان الأخرى على اتجاه التصميم الداخلي. يُدلي اللون الأحمر أو البورجوندي الغني – مثل لون Behr’s Color of the Year و Rumors – ببيان بألوانه الدرامية والعاطفية التي يمكن أن تستحضر المراجع التاريخية والمشاعر المعاصرة. كما أنها تتناسب جيدًا مع الألوان المحايدة مثل اللون الرمادي أو ظلال اللون الوردي الفاتح أو الكريمي. وفي عجلة الألوان نفسها يوجد Raku من C2، وهو ظل أحمر يعكس اللون البني المحمر الترابي لتقنية الفخار اليابانية التي ألهمته.
إلى جانب اللون الأحمر، من المتوقع أيضًا أن تُحدث درجات اللون البنفسجي أو الأرجواني الفاخرة تأثيرًا كبيرًا. فكر في الباذنجان أو البرقوق أو التوت الأسود لتخيل الثراء الذي يمكن أن تجلبه هذه اللوحة إلى الغرفة. على الرغم من أنه يحمل دلالات ملكية، إلا أنه يمكن موازنة فخامته وعمقه بألوان أفتح أو أغمق، مما يضفي لمسة من المرح والغرابة إلى مساحتك الخاصة. تحقق من Glidden’s Purple Basil أو Minwax’s Violet إذا كنت تفكر في المسار الأرجواني لتصميماتك الداخلية.