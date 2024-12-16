اتجاه الطلاء المفضل سابقًا والذي يجعل منزلك الآن يبدو قديمًا

مع اقتراب عام 2025، قد تشعر بالحاجة إلى تجديد تصميماتك الداخلية. إذا لم تكن عملية تجديد المنزل المعقدة ضمن خططك الفورية، فلماذا لا تبدأ بوظيفة الطلاء بدلاً من ذلك؟ ستندهش من حجم التغيير الذي يمكن أن يحدثه جالون من الطلاء في منزلك، أو كيف يمكن للطلاء الاستراتيجي للجدران أو الأسقف أو الأرضيات أن يخلق وهمًا بالعرض والارتفاع والعمق. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار لون جديد لديكور منزلك الداخلي، فقد ترغب في الابتعاد عن الألوان الجريئة النابضة بالحياة مثل الأحمر أو الأزرق أو الأصفر.

الألوان الأساسية الزاهية التي كانت مفضلة في السابق للجدران المميزة – أو حتى غرف كاملة لبعض النفوس الشجاعة – سوف تنحني في العام المقبل. وينطبق الشيء نفسه على جمالية النيون النابضة بالحياة، أو اتجاه Barbiecore، أو لوحة الألوان القصوى التي كانت تأثيراتها أكثر فعالية في الجرعات الصغيرة بدلاً من الأسطح الكبيرة. بدلاً من تقديم مظهر عصري، فإن استخدام اتجاهات الطلاء المفضلة هذه قد يؤدي إلى جعل التصميمات الداخلية الخاصة بك تبدو أكثر قديمة. وبدلاً من ذلك، يتوقع المصممون أن تهيمن الألوان الترابية الفاخرة على التصميمات الداخلية في العام المقبل.