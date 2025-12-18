اتجاه المطبخ باكسبلاش الصاعد الذي يضيف الكثير من التباين

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إن إضافة التباين إلى مخطط تصميم المطبخ يمكن أن يجعل المساحة تتحول من مملة ويمكن التنبؤ بها إلى ملفتة للنظر ومذهلة. غالبًا ما يقوم أصحاب المنازل بذلك باستخدام الألوان، ولكن يمكنك أيضًا دمج التباين عن طريق مزج المواد ومطابقتها – وهناك اتجاه صاعد يجعل من السهل إضافة التباين إلى باكسبلاش في مطبخك. يتبنى الآن أصحاب المنازل والمصممون على حد سواء خطوط باكسبلاش للمطبخ من مواد مختلطة.

إذا كنت تتصفح أفكار باكسبلاش للمطبخ على موقع Pinterest، على سبيل المثال، فستجد صورًا لتصميمات باكسبلاش للمواد المختلطة. يسلط أحد منشورات Pinterest التي شاركها المستخدم Danielle Victoria Design Studio الضوء على باكسبلاش مطبخ حديث مذهل يشتمل على مادة بلاط المترو والرخام. يتميز سطح العمل بلمسة نهائية من الرخام الرمادي، كما أن نفس المادة تصطف أيضًا على الجزء السفلي من الخط الخلفي والجدار بأكمله في نهاية سطح العمل. هذا مثال مثالي لكيفية دمج جماليتين مختلفتين بطريقة متماسكة.

لا يقتصر اتجاه باكسبلاش للمطبخ على وسائل التواصل الاجتماعي. مصممو الديكور الداخلي يتبنون ذلك أيضًا. في الواقع، أفاد منشور مدونة عام 2025 من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن 67٪ من المصممين يفضلون الخطوط الخلفية المكونة من أنماط أو مواد أو مواد متعددة. إذا كنت ترغب في مواكبة ما هو شائع، ففكر في دمج اتجاه الشرطة المائلة العكسية هذا في مطبخك الخاص. فقط ضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى التأكد من أن المنتجات التي تستخدمها تكمل بعضها البعض.