اتجاه المطبخ باكسبلاش الصاعد الذي يضيف الكثير من التباين

إن إضافة التباين إلى مخطط تصميم المطبخ يمكن أن يجعل المساحة تتحول من مملة ويمكن التنبؤ بها إلى ملفتة للنظر ومذهلة. غالبًا ما يقوم أصحاب المنازل بذلك باستخدام الألوان، ولكن يمكنك أيضًا دمج التباين عن طريق مزج المواد ومطابقتها – وهناك اتجاه صاعد يجعل من السهل إضافة التباين إلى باكسبلاش في مطبخك. يتبنى الآن أصحاب المنازل والمصممون على حد سواء خطوط باكسبلاش للمطبخ من مواد مختلطة.
إذا كنت تتصفح أفكار باكسبلاش للمطبخ على موقع Pinterest، على سبيل المثال، فستجد صورًا لتصميمات باكسبلاش للمواد المختلطة. يسلط أحد منشورات Pinterest التي شاركها المستخدم Danielle Victoria Design Studio الضوء على باكسبلاش مطبخ حديث مذهل يشتمل على مادة بلاط المترو والرخام. يتميز سطح العمل بلمسة نهائية من الرخام الرمادي، كما أن نفس المادة تصطف أيضًا على الجزء السفلي من الخط الخلفي والجدار بأكمله في نهاية سطح العمل. هذا مثال مثالي لكيفية دمج جماليتين مختلفتين بطريقة متماسكة.
لا يقتصر اتجاه باكسبلاش للمطبخ على وسائل التواصل الاجتماعي. مصممو الديكور الداخلي يتبنون ذلك أيضًا. في الواقع، أفاد منشور مدونة عام 2025 من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن 67٪ من المصممين يفضلون الخطوط الخلفية المكونة من أنماط أو مواد أو مواد متعددة. إذا كنت ترغب في مواكبة ما هو شائع، ففكر في دمج اتجاه الشرطة المائلة العكسية هذا في مطبخك الخاص. فقط ضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى التأكد من أن المنتجات التي تستخدمها تكمل بعضها البعض.
امزج مواد باكسبلاش مختلفة لخلق التباين
دعنا نتعمق في كيفية الاستفادة من هذا الاتجاه في منزلك. عندما يتعلق الأمر بخلط مواد باكسبلاش مختلفة للمطبخ، لديك عدة خيارات مختلفة للاختيار من بينها. أحد الاقتران الذكي هو البلاط والرخام. يعد هذا اختيارًا شائعًا يتبناه مصممو الديكور الداخلي الذين يرغبون في إضافة التباين مع الاستمرار في اعتناق المظهر الكلاسيكي. على سبيل المثال، تحقق من هذا التصميم الذي تم تحميله إلى Houzz. يتميز ببلاط باكسبلاش مع بلاط أبيض لامع في الأعلى ورخام في الأسفل. إذا كنت ترغب في دمج هذا المظهر، ففكر في إقران بلاط السيراميك Bedrosians من Home Depot مع بلاط الرخام المصقول Casa Antica من Floor & Decor للحصول على نمط مماثل.
إذا كنت تفضل المطبخ الذي يحتضن الألوان، فقد تكون مهتمًا ببلاش باكسبلاش من مواد مختلطة يشتمل أيضًا على ظلال تكميلية جريئة. يعد باكسبلاش المطبخ المصمم على طراز الفسيفساء من البلاط أو الزجاج خيارًا رائعًا لنهج التصميم هذا. لإضافة لمسة من التخصيص، فكر في إنشاء الفسيفساء الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو كسر بلاطات مختلفة من مواد وألوان مختلفة إلى قطع، ولصقها على الحائط فوق الموقد باستخدام لاصق البلاط المناسب. لا تنس الجص عند الانتهاء. شارك مستخدم TikTok @killaguilehouse صورة باكسبلاش فسيفساء جميلة مستوحاة من الأزهار والتي قد ترغب في استلهامها. يعد هذا التصميم مناسبًا جدًا للميزانية لأنه يمكنك استخدام مواد من المشاريع القديمة، والاستفادة من مواد التخليص المستقلة، وحتى إعادة استخدام البلاط أو الألواح القديمة بدلاً من شراء قطع جديدة باهظة الثمن.