اتجاه المواد المنزلية الصاعد الذي يحتضن الراحة والأصالة

يبدو أننا نبحث دائمًا عن الاتجاه الأكثر “خالدة”، ولكن هذا الاتجاه قد يكون هو بالفعل. حدد العديد من مصممي الديكور الداخلي المواد الطبيعية والمحفورة يدويًا والمبهجة باعتبارها اتجاهًا منزليًا رئيسيًا قادمًا. فكر في الأعمال الخشبية الحقيقية، وصناعة الجلود، والبلاط، والفخار، والنسيج، وحتى الحدادة. تقول مصممة الديكور الداخلي إيمي كارثيزر (عبر TikTok): “من فضلكم، نحن نتجاوز التشابه الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة، كل قطعة يمكنك إضافتها إلى منزلك والتي تظهر يدًا تم استخدامها في صنعها، والتي تظهر ضربة فرشاة، والتي تظهر النقص، وهذا ما يجعل منزلك مميزًا وفريدًا.” بفضل رعاية حرفي ماهر، غالبًا ما تكون هذه التفاصيل الأصلية مصنوعة حسب الطلب أو مدمجة، مما يسمح لهم بدعم الاحتياجات العائلية الفريدة والعمر مع المنزل.
ربما لا ينبغي أن يكون الدفع نحو المواد الأصلية مفاجئًا، نظرًا لأن العقد الماضي أو نحو ذلك كان يهيمن عليه إلى حد كبير تصميمات داخلية رائعة ونظيفة وحديثة للغاية، لكن اتجاهات التصميم هذه لن تصل إلى المستوى المطلوب في عام 2026. وقالت مصممة الديكور الداخلي ماريان جونز لشركة Better Homes and Gardens: “هذا رد فعل مباشر على الأثاث السريع والأسطح المسطحة، فالناس يريدون مساحات تشعرهم بالحيوية والعمر برشاقة”. على هذا النحو، هذا ليس نوع الأشياء التي يمكنك شراؤها من متجر كبير. قد يتطلب تبني الاتجاه الحرفي بعض الاستثمار المسبق – سواء نقدًا أو الصبر – ويجب تنظيمه بمرور الوقت.
توفر المواد الحرفية ذات المصادر الاستراتيجية راحة دائمة
يظهر هذا الاتجاه حاليًا في كل شيء بدءًا من معالجات الجدران والنوافذ وحتى أجهزة المطبخ والأثاث الخشبي الثقيل والمفروشات المنسوجة والبلاط الترابي المصنوع يدويًا. والخبر السار هو أن هذه المواد مصنوعة لتدوم وتبدو أفضل مع مرور الوقت. ينمي النحاس غير المطلي طبقة غنية من الصدأ في الأماكن التي يتم لمسها أكثر من غيرها. يصبح الأثاث الخشبي البالي أكثر راحة بمرور الوقت ويمكن إصلاحه – ولا تزال النصيحة الغريبة للتعامل مع الخشب مثل الجلد صحيحة. يبدو الفخار المطروق يدويًا دافئًا وأصليًا في متناول اليد، ويمكنه في كثير من الأحيان تحمل المزيد من التآكل مقارنة بالسيراميك الذي يتم شراؤه من المتجر.
كما أن التوجه نحو الحرفية يتماشى تمامًا مع رغبة الناس في تحقيق قدر أكبر من الاستدامة وبناء المجتمع. لماذا تشتري من متجر صناديق الأثاث السريع بينما يمكنك دعم عامل الخشب المحلي؟ ابحث في منطقتك عن الحرفيين المحليين، الذين غالبًا ما تجدهم يبيعون بضائعهم في المعارض الفنية أو أسواق المزارعين أو صفحات المجتمع عبر الإنترنت. افهم أن الحرفيين المهرة قد يتقاضون سعرًا أعلى مقابل عملهم والمواد عالية الجودة، ولكن المتانة والأصالة تستحق ذلك.
إن معرفة أن عملية الشراء الخاصة بك فريدة تمامًا هي جزء من الجاذبية، ولكن تحديد مصادر القطع لهذا الاتجاه ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. إذا كانت العمولات المخصصة أو الأثاث الحرفي تبدو بعيدة عن متناول ميزانيتك، فإن العناصر الصغيرة مثل ألواح التقطيع الخشبية أو التركيبات الزجاجية المنفوخة أو مقابض الخزائن الخزفية أو الألحفة المصنوعة يدويًا يمكن أن يكون لها تأثير كبير. ابحث في متاجر التوفير، ومتاجر التحف، والمواقع الإلكترونية المستعملة، أو جرّب التحولات الخاصة بك، مثل جدار غسيل الكلس المزيف ذو الميزانية المحدودة والصديق للمستأجر.