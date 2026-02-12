اتجاه المواد المنزلية الصاعد الذي يحتضن الراحة والأصالة

يبدو أننا نبحث دائمًا عن الاتجاه الأكثر “خالدة”، ولكن هذا الاتجاه قد يكون هو بالفعل. حدد العديد من مصممي الديكور الداخلي المواد الطبيعية والمحفورة يدويًا والمبهجة باعتبارها اتجاهًا منزليًا رئيسيًا قادمًا. فكر في الأعمال الخشبية الحقيقية، وصناعة الجلود، والبلاط، والفخار، والنسيج، وحتى الحدادة. تقول مصممة الديكور الداخلي إيمي كارثيزر (عبر TikTok): “من فضلكم، نحن نتجاوز التشابه الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة، كل قطعة يمكنك إضافتها إلى منزلك والتي تظهر يدًا تم استخدامها في صنعها، والتي تظهر ضربة فرشاة، والتي تظهر النقص، وهذا ما يجعل منزلك مميزًا وفريدًا.” بفضل رعاية حرفي ماهر، غالبًا ما تكون هذه التفاصيل الأصلية مصنوعة حسب الطلب أو مدمجة، مما يسمح لهم بدعم الاحتياجات العائلية الفريدة والعمر مع المنزل.

ربما لا ينبغي أن يكون الدفع نحو المواد الأصلية مفاجئًا، نظرًا لأن العقد الماضي أو نحو ذلك كان يهيمن عليه إلى حد كبير تصميمات داخلية رائعة ونظيفة وحديثة للغاية، لكن اتجاهات التصميم هذه لن تصل إلى المستوى المطلوب في عام 2026. وقالت مصممة الديكور الداخلي ماريان جونز لشركة Better Homes and Gardens: “هذا رد فعل مباشر على الأثاث السريع والأسطح المسطحة، فالناس يريدون مساحات تشعرهم بالحيوية والعمر برشاقة”. على هذا النحو، هذا ليس نوع الأشياء التي يمكنك شراؤها من متجر كبير. قد يتطلب تبني الاتجاه الحرفي بعض الاستثمار المسبق – سواء نقدًا أو الصبر – ويجب تنظيمه بمرور الوقت.