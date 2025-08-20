اتجاه تصميم أريكة الخمسينيات من القرن الماضي الذي يجعل عودة كبيرة

الأرائك هي عنصر أساسي – من ليلة الفيلم إلى قيلولة بعد ظهر يوم الأحد ، يكاد يكون من المستحيل التفكير في غرفة معيشة قياسية دون واحدة على الأقل. تدوم الأرائك عمومًا ما بين 7 و 15 عامًا قبل أن يتم استبدالها ، ولكن قد تحل بعض الأسر في وقت أقرب بسبب البقع والدموع. لحسن الحظ ، هناك خيار بأسعار معقولة وأنيقة لحفظ الأريكة الخاصة بك من الاستبدال المبكر – يجب عليك فقط النظر إلى الماضي.

يقضي Slipcover عودة كبيرة. إذا لم تكن معتادًا على اتجاهات الخمسينيات ، فإن غطاء القبائل هو في الأساس غطاء قابل للإزالة لقطعة من الأثاث. في الخمسينيات من القرن العشرين ، كان الغلاف القبيح غطاء بلاستيكيًا غير مريح وغير مريح يهدف إلى حماية قطعة من الأثاث من البلى اليومي لعائلة صاخبة. اليوم ، تعتبر أدوات النزول أنيقة بقدر ما هي وظيفية ، وتوفير الأرائك في كل مكان من الكفوف الموحلة ، ونظارات من النبيذ المسكوب ، والبلى العام. لا عجب في أن غطاء Slipcover هو أحد التغييرات الصغيرة التي ستجعل منزلك تشعر بمزيد من الفخامة ، دون سعر الأثاث الجديد.