اتجاه تصميم أريكة الخمسينيات من القرن الماضي الذي يجعل عودة كبيرة

الأرائك هي عنصر أساسي – من ليلة الفيلم إلى قيلولة بعد ظهر يوم الأحد ، يكاد يكون من المستحيل التفكير في غرفة معيشة قياسية دون واحدة على الأقل. تدوم الأرائك عمومًا ما بين 7 و 15 عامًا قبل أن يتم استبدالها ، ولكن قد تحل بعض الأسر في وقت أقرب بسبب البقع والدموع. لحسن الحظ ، هناك خيار بأسعار معقولة وأنيقة لحفظ الأريكة الخاصة بك من الاستبدال المبكر – يجب عليك فقط النظر إلى الماضي.
يقضي Slipcover عودة كبيرة. إذا لم تكن معتادًا على اتجاهات الخمسينيات ، فإن غطاء القبائل هو في الأساس غطاء قابل للإزالة لقطعة من الأثاث. في الخمسينيات من القرن العشرين ، كان الغلاف القبيح غطاء بلاستيكيًا غير مريح وغير مريح يهدف إلى حماية قطعة من الأثاث من البلى اليومي لعائلة صاخبة. اليوم ، تعتبر أدوات النزول أنيقة بقدر ما هي وظيفية ، وتوفير الأرائك في كل مكان من الكفوف الموحلة ، ونظارات من النبيذ المسكوب ، والبلى العام. لا عجب في أن غطاء Slipcover هو أحد التغييرات الصغيرة التي ستجعل منزلك تشعر بمزيد من الفخامة ، دون سعر الأثاث الجديد.
لماذا يعود غطاء Slipcover
تخلي عن الفكرة القديمة لتلك الأقطار في الماضي-الأغطية البلاستيكية غير المناسبة التي كان من المؤكد أن أجدادك تملكها. بدلاً من ذلك ، يُنظر إليهم الآن على أنهم حل عملي وأنيق ومستدام للديكور المنزلي. على الرغم من أنه يمكنك استخدام الأوراق العادية كأغطية الأريكة ، فإن Slipcovers تقدم مظهرًا أكثر خصيصًا وصارًا.
أولاً وقبل كل شيء ، تعتبر أدوات الانزلاق عملية ، خاصة بالنسبة للأسر المزدحمة مع الأطفال أو الحيوانات الأليفة. يمكن أن توفر Slipcover طريقة بسيطة لحماية الأثاث من الانسكابات والبقع والأوساخ والبلى العام – وكلها تميل إلى أن تحدث بشكل متكرر في المنازل المزدحمة. ما يجعل هذا الحل رائعًا هو أن العديد من الخيارات المتاحة قابلة للغسل في الآلة ، مما يجعلها سهلة التنظيف بشكل لا يصدق.
من أجل الاسترخاء الأنيق ، ننسى الأغطية الزهرية الزهرية التي تصرخ الخمسينيات. تأتي أغطية اليوم في مجموعة واسعة من الأساليب والأقمشة والألوان والأنماط. هذا التنوع يجعل هذا الملحق حلًا أنيقًا لكل منزل. ونظرًا لأن أدوات الانزلاق أكثر فعالية من حيث التكلفة من شراء أثاث جديد أو دفع ثمن إعادة ترشيحه ، فلا داعي للقلق بشأن اختيار لون الأريكة المثالي لتحويل غرفة المعيشة الخاصة بك-يمكنك تغيير مخططات الألوان بسهولة في دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تغيير ديكورك مع الفصول إذا كنت قد أمسك ببعض الأغطية بألوان ومواضيع مختلفة لتتخلص منها كلما ضربتك نزوة إعادة تزيينك.