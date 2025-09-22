اتجاه تصميم الحمام الذي يجب أن نعيد التفكير فيه (وماذا نفعل بدلاً من ذلك)

هناك العديد من الأسباب لاتخاذ إعادة تشكيل الحمام. ربما يحتاج حمامك إلى مزيد من الوظائف أو التخزين. ربما تريد تحسين قيمة منزلك. هناك العديد من أفكار تصميم الحمام الفريدة التي لا يجب أن تتجاهلها ، بما في ذلك زيادة حجم مرآة الغرور أو استبدال بلاط الأرضيات الخدش والخدش. يمكن أن يكون الأمر ممتعًا لجعله مشروع DIY. ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الاتجاهات القديمة التي قد ترغب في تجنبها – وهي الغرور المزدوج.
تتراوح الشكاوى حول المصارف المزدوجة من تناول مساحة كبيرة وإنشاء المزيد من الفوضى لإضافة مصروفات غير ضرورية إلى إعادة تشكيل الحمام. قد يكون من المفيد أن يكون لديك مساحة مفتوحة وتخزين إضافي. حتى المشاهير يزنون في النقاش المزدوج. في حلقة في ديسمبر 2021 من “The Drew Barrymore Show” ، قال المضيف درو باريمور ، “لا شيء يجعلني أكثر غضبًا من حركة الفروق المزدوجة. أنا أحب ، لا أريد حوضًا مزدوجًا. أريد حوضًا واحدًا.” كانت منزعجة بشكل خاص بسبب عدم وجود تخزين في الغرور المزدوج. وإذا كنت تعيش بمفردك ، فإن الحوض الإضافي لا يعتاد.
تخطي الحمام المزدوج وماذا تفعل بدلاً من ذلك
يمكن أن تكون إعادة تصميم الحمام ، مثل وضع الحمام المشي لاستبدال حوض الاستحمام الذي يخرج عن الأسلوب. قد يعيدك الحصول على الغرور المزدوج المسبق للحمام الخاص بك إلى 600 دولار إلى 1000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، قد يضاعف الحوض المزدوج عمل السباكة. يمكن أن تؤدي الغرور المزدوج إلى تراكم من منتجات التجميل وإكسسوارات الحمام في أماكن غريبة لأن الحوض الثاني يشغل مساحة مضادة تمس الحاجة إليها. الفوضى الزائدة يعني المزيد للتنظيف. ناهيك ، عليك أيضًا فرك واحد بل غاربين. أخيرًا ، من غير المحتمل أن تستخدم أنت وشريكك ، إذا كان لديك واحدة ، أن تستخدم الأحواض (أو حتى الحمام) في نفس الوقت ، مما يقلل من الحاجة إلى حوض مزدوج.
بدلاً من قضاء الوقت والمال في دمج حوض مزدوج في حمامك ، فكر في الميزات التي تحتاجها بالفعل. قد يعني هذا إضافة أدراج تحت وصفة طبية حيث كان هذا السباكة الإضافية قد ذهب أو يعرض النقل المنزلي على مساحة العداد الإضافية. قم بتثبيت خزانة تخزين صغيرة لعقد البياضات ومواد النظافة المنخفضة الاستخدام ومنتجات التجميل. وبهذه الطريقة ، لم تعد ممتلكاتك متناثرة بالحمام ، مما يساعد في النظافة ووقف فوضى كونترتوب الحمام في مساراته. أخيرًا ، يمكنك دائمًا اختيار ترك المساحة غير المستخدمة ، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك حمام مضغوط.