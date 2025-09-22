اتجاه تصميم الحمام الذي يجب أن نعيد التفكير فيه (وماذا نفعل بدلاً من ذلك)

هناك العديد من الأسباب لاتخاذ إعادة تشكيل الحمام. ربما يحتاج حمامك إلى مزيد من الوظائف أو التخزين. ربما تريد تحسين قيمة منزلك. هناك العديد من أفكار تصميم الحمام الفريدة التي لا يجب أن تتجاهلها ، بما في ذلك زيادة حجم مرآة الغرور أو استبدال بلاط الأرضيات الخدش والخدش. يمكن أن يكون الأمر ممتعًا لجعله مشروع DIY. ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الاتجاهات القديمة التي قد ترغب في تجنبها – وهي الغرور المزدوج.

تتراوح الشكاوى حول المصارف المزدوجة من تناول مساحة كبيرة وإنشاء المزيد من الفوضى لإضافة مصروفات غير ضرورية إلى إعادة تشكيل الحمام. قد يكون من المفيد أن يكون لديك مساحة مفتوحة وتخزين إضافي. حتى المشاهير يزنون في النقاش المزدوج. في حلقة في ديسمبر 2021 من “The Drew Barrymore Show” ، قال المضيف درو باريمور ، “لا شيء يجعلني أكثر غضبًا من حركة الفروق المزدوجة. أنا أحب ، لا أريد حوضًا مزدوجًا. أريد حوضًا واحدًا.” كانت منزعجة بشكل خاص بسبب عدم وجود تخزين في الغرور المزدوج. وإذا كنت تعيش بمفردك ، فإن الحوض الإضافي لا يعتاد.