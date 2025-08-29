اتجاه تصميم الحمام الشهير في الثمانينات من القرن الماضي

كانت الثمانينيات وقتًا لاتجاهات تصميم المنزل الملونة والتجريبية – خاصة في الحمام. بعض خيارات الديكور من هذا العقد ، مثل سجاد الحمام إلى الجدار ، قد تم وضعها بكل سرور (على الرغم من أن ديمي مور لا يزال يهزه). كانت الخيارات الأخرى تنتظر بهدوء عودتهم ، وبالنسبة للكثيرين ، يبدو أن هذا العام هو وقتهم للوقوف في دائرة الضوء مرة أخرى. لم تعد الأنماط مثل الصدف الزخرفية تنظر إليها على أنها قديمة ، ولكن بدلاً من ذلك اتجاه ديكور الثمانينات يستحق الهروب من الحمام. في حين أن تحول الحمام المستوحى من الثمانينات الكاملة قد يكون ساحقًا جدًا بالنسبة للأذواق الحديثة ، إلا أن الإلهام من التصميمات الداخلية السابقة يمكن أن يكون وسيلة رائعة لجلب بعض الذوق الرجعية إلى مساحتك. أحد الاتجاهات الخاصة من الثمانينات التي قد تستحق النظر فيها هو الرخام الأسود ، حيث يشهد عودة كبيرة في تصميم الحمام هذا العام.
كان الرخام الأسود ذات مرة هو الخيار النهائي لإنشاء حمام مزاجي في الثمانينات ، ولكن يبدو أن الجنون يموت مع مرور الوقت وبدأ أصحاب المنازل في اختيار أنماط مشرقة وأنيقة على الملوثات العضوية الثابتة الجريئة من الشخصية. الآن في عام 2025 ، أصبح الكثيرون على استعداد للحصول على المزيد من الإبداع مع التصميم ، والترحيب بالاتجاهات القديمة مثل الرخام الأسود إلى الحمام. بغض النظر عن موقفك من الديكور الرجعية ، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلني متحمسًا بشأن عودة هذا الاتجاه – وطرق لا نهاية لها لدمجه في منزلك.
لماذا الجميع يحب حمامات الرخام الأسود (مرة أخرى)
إن اتجاه الحمام الرخامي الأسود يصنع الأمواج في تصميم المنزل الشهير ، وليس فقط لأن الناس يعيدون اكتشاف ولعكلة الثمانينات من القرن الماضي. هذا الاختيار في اختلاف صارخ في الاختيار الشديد من الرخام الأبيض في الحمام. في حين أن White Marble كان أسلوبًا قياسيًا في السنوات الأخيرة ، يُنظر إلى الحمام الأبيض بالكامل الآن على أنه أحد اتجاهات الحمام التي عفا عليها الزمن تمامًا. يميل أصحاب المنازل بعيدًا عن هذا المظهر النظيف والسريري ويهدف إلى التصميمات التي تدخل التباين والعمق في المساحة لمنحها المزيد من الطابع. يقدم Black Marble الحل الأمثل ، حيث تقدم هذه المادة المظلمة المزاجية إحساسًا جريئًا من الغموض والتطور في الفضاء. يحب المصممون أيضًا اتجاه الحمام هذا ، خاصة عند استخدامه في جرعات كبيرة لإنشاء مساحات تشعر بالتوقف حقًا.
إن اتجاه الرخام الأسود يمسك بسرعة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى براعة النمط. Black هو ظل محايد يمكن أن يتكيف مع جميع أنماط الديكور ، والمواد الرخامية تمنحها ذوقًا عضويًا وحديثًا يشعر بالخلود. على الرغم من أن الاتجاه يرتبط بالحمامات الفاخرة في الثمانينات ، إلا أنه محايد بما يكفي لعدم الشعور به في التصميمات الحديثة. لا يتم تعريف الرخام الأسود بواسطة أي عنصر ديكور محدد أيضًا ؛ يمكن أن يشكل بسهولة التحول عبر أي شيء تقريبًا من التركيبات الصغيرة إلى الجدران بأكملها ، وحتى أنماط البلاط الإبداعية.
كيف تتبنى الاتجاه في حمامك
ينطبق اتجاه الرخام الأسود حقًا على أي نمط تصميم ، طالما اتبعت النهج الصحيح. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في احتضان المظهر المزاجي ، الرجعية للديوانين الداخلية في الثمانينيات ، فإن إنشاء حمام أسود مذهل بدلاً من مجرد إضافة لهجات مظلمة سوف ينتج عنه تأثير أكثر جرأة. في هذه الحالة ، قد تفكر في الرخام الأسود المغطى حول الجدران والأرضيات ، مقترنة بتركيبات الذهب لأسلوب متطور. يمكن أن تخلق لهجات من الرخام الأسود على العدادات في الحمام مع البلاط الأسود من الأرض إلى السقف طيلة قاسية براقة ، وإشراق المظهر مع الملوثات العضوية الثابتة من الباستيل أو الباستيل أو أضواء الغرور القوية يمكن أن تمنعها من المظهر عفا عليها الزمن. إذا كنت تهدف إلى جمالية أكثر حداثة ، فإن الرخام الأسود يعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع التصميمات الداخلية الأنيقة والديكور البسيط. يمكن أن يخلق نقطة بؤرية جريئة في تصميم معاصر ، مع ميزات مثل Backsplash الغرور الرخامي الأسود تقدم جرعة مثالية من الدراما.
الرخام الأسود هو المذهل في الطبيعة ، ولكن ماذا لو كنت لا تريد أن تهيمن على التصميم بأكمله؟ في هذه الحالة ، فكر في كيف تريد أن تبرز في مساحتك ، سواء كان ذلك من خلال بيان كبير أو لهجات خفية ، ودعم النداء البصري للمواد ذات القوام والمواد المختلفة. على سبيل المثال ، يمكن أن تعطي الغابات الطبيعية الرخام شعورًا بالدفء ، بينما تضيف تطعيم الذهب تعريفًا. يمكنك أيضًا دعم المظهر من خلال إضافة التباين-فكر في الأرضيات الرخامية السوداء مقترنة بالديكورات الداخلية البيضاء ، أو بلاط أرضية لوحة المشية بالأبيض والأسود.