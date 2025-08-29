اتجاه تصميم الحمام الشهير في الثمانينات من القرن الماضي

كانت الثمانينيات وقتًا لاتجاهات تصميم المنزل الملونة والتجريبية – خاصة في الحمام. بعض خيارات الديكور من هذا العقد ، مثل سجاد الحمام إلى الجدار ، قد تم وضعها بكل سرور (على الرغم من أن ديمي مور لا يزال يهزه). كانت الخيارات الأخرى تنتظر بهدوء عودتهم ، وبالنسبة للكثيرين ، يبدو أن هذا العام هو وقتهم للوقوف في دائرة الضوء مرة أخرى. لم تعد الأنماط مثل الصدف الزخرفية تنظر إليها على أنها قديمة ، ولكن بدلاً من ذلك اتجاه ديكور الثمانينات يستحق الهروب من الحمام. في حين أن تحول الحمام المستوحى من الثمانينات الكاملة قد يكون ساحقًا جدًا بالنسبة للأذواق الحديثة ، إلا أن الإلهام من التصميمات الداخلية السابقة يمكن أن يكون وسيلة رائعة لجلب بعض الذوق الرجعية إلى مساحتك. أحد الاتجاهات الخاصة من الثمانينات التي قد تستحق النظر فيها هو الرخام الأسود ، حيث يشهد عودة كبيرة في تصميم الحمام هذا العام.

كان الرخام الأسود ذات مرة هو الخيار النهائي لإنشاء حمام مزاجي في الثمانينات ، ولكن يبدو أن الجنون يموت مع مرور الوقت وبدأ أصحاب المنازل في اختيار أنماط مشرقة وأنيقة على الملوثات العضوية الثابتة الجريئة من الشخصية. الآن في عام 2025 ، أصبح الكثيرون على استعداد للحصول على المزيد من الإبداع مع التصميم ، والترحيب بالاتجاهات القديمة مثل الرخام الأسود إلى الحمام. بغض النظر عن موقفك من الديكور الرجعية ، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلني متحمسًا بشأن عودة هذا الاتجاه – وطرق لا نهاية لها لدمجه في منزلك.