اتجاه تصميم Art Deco Glass الذي يجعل عودة كبيرة

ليس سراً أن اتجاهات التصميم الداخلي دوري ، ويمكن أن تظهر عناصر منذ عقود الماضية بطرق جديدة وأعداء صداها مع مصممي التصميمات الداخلية الحديثة. في السنوات الأخيرة ، رأينا اتجاهات الديكور القديمة القديمة تعود إلى عودة أنيقة في المنازل اليوم. هذا صحيح بشكل خاص مع التصميمات على طراز Art Deco ، والتي تكون أكثر سخونة من أي وقت مضى في عام 2025. تم تعميم تصميم Art Deco لأول مرة في الولايات المتحدة في العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي ، وغالبًا ما يتميز بألوان غامقة وغنية وأشكال زخرفية وأشكال هندسية وعناصر التماثل. كان هناك أيضًا تركيز على الزجاج المفصل والمحكم ، مثل الزجاج القسري.

يمكن تمييز الزجاج القديس بسهولة من خلال نسيجه اللامع أو الملاذ والبناء السميك. لا يمكن فقط إضافة لمسة من الرقي والسحر التاريخي عند دمجها في منزلك ، ولكن نسيج الزجاج يضيف بشكل طبيعي طبقة إضافية من الخصوصية ، لأنه ليس شفافًا مثل الألواح الزجاجية المسطحة التقليدية. يمكن أن يثبت القساوسة الزجاجية أيضًا أنه مثير للاهتمام بصريًا عندما يتم عرضه في تصميم منزلك لأنه يعكس الضوء بطريقة يمكن أن تضيف توهجًا دافئًا إلى الغرف.

على الرغم من كونه الغضب منذ ما يقرب من قرن من الزمان ، يتفق الخبراء على أن Reded Glass لا يزال لديه مكان في تصميم المنزل في عام 2025. هناك طرق واضحة يمكنك دمج عناصر زجاجية مصداقية في منزلك الحالي دون الظهور بمحفوظات أو عفا عليها الزمن. فيما يلي بعض الطرق الذكية التي يمكنك من خلالها إحضار مجموعة من Art Deco Glamour إلى منزلك بينما لا تزال تظل الورك في الاتجاهات الحديثة والجماليات المعاصرة.