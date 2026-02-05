اتجاه تفاصيل ديكور المنزل الذي يمكنك صنعه بنفسك بتكلفة أقل

إذا كنت على استعداد للتداول في بساطتها لتصميم منزل أكثر جرأة وأكثر إثارة للاهتمام من الناحية المعمارية، فمن الأهمية بمكان أن تفكر خارج الصندوق. لا تخف من اللعب بعناصر الزينة الصاخبة. يعد تثبيت القوالب الزخرفية طريقة رائعة لتحويل المساحة الأساسية. من قولبة التاج إلى طلاء الخشب، يعد اتجاه الزخرفة الذي عفا عليه الزمن طريقة رائعة لإضافة نسيج أنيق إلى منزلك. في محادثة مع Good Housekeeping، أشادت مصممة In Detail Interiors شيريل كليندينون بالقولبة الزخرفية “لقدرتها على إضافة البنية والرقي” إلى المساحة. والجزء الأفضل؟ يمكنك بسهولة إجراء هذه الترقية الداخلية بنفسك مع إبراز وهم التغيير الهيكلي الاحترافي.
لتحقيق هذا المظهر، استكشف الأنواع المختلفة من قوالب الجدران التي يمكنك استخدامها في منزلك. هناك مجموعة متنوعة من الخيارات من الأساسية إلى الأكثر تزيينًا. بشكل عام، هناك ثلاث فئات واسعة من القوالب الزخرفية للاختيار من بينها – قوالب السقف والجدران ولوح القاعدة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من المواد التي يمكن صنع القوالب الزخرفية منها، بما في ذلك الجص والخشب والبوليسترين الممدد والجبس المغطى بالورق. واحدة من أكثر المواد فعالية من حيث التكلفة هي اللوح الليفي متوسط الكثافة (MDF). أول أمر يتعلق بعملك هو تحديد أسلوبك والمادة المثالية لك. ومن هناك، يمكنك البدء في تثبيته. هل أنت مستعد لإضافة الملمس والسحر إلى مساحتك الخاصة؟ دعونا نتعمق في كيفية سحبها.
كيفية دمج القوالب الزخرفية في منزلك
هناك وفرة من الطرق لدمج القوالب في مساحتك الخاصة. لجعل هذا مناسبًا للميزانية قدر الإمكان، يمكنك اختيار قالب بسيط لسكك الكرسي. بالنسبة لهذا المشروع، كل ما عليك فعله هو تثبيت قالب حاجز الكرسي في خط مستقيم في جميع أنحاء غرفتك. الجزء الأصعب من هذا المشروع هو قطع الأجزاء الأساسية حسب الحجم، ولكن بخلاف ذلك، فهي ترقية بسيطة إلى حد ما وبأسعار معقولة.
خيار DIY ممتاز آخر هو تثبيت وردة السقف. تبدو هذه الميزات المزخرفة رائعة مع وحدة إضاءة أنيقة في وسط الغرفة. إنها توفر إحساسًا رومانسيًا مرتفعًا مع القليل من الجهد. لإكمال هذا DIY، كل ما عليك فعله هو إزالة وحدة الإضاءة، وتأمين وردة السقف، وإعادة تثبيت وحدة الإضاءة. قد تحتاج إلى سد بعض الفجوات بين السقف والوردة. وبهذه الطريقة، يتم رفع المساحة الخاصة بك على الفور.
هناك عدد لا يحصى من مشاريع صب الديكور DIY الأخرى لمجموعة متنوعة من الأذواق. ابحث في مصادر مثل Pinterest وInstagram ومجلات التصميم الداخلي لمزيد من الإلهام. خذ هذا الوقت لاستكشاف العناصر الأخرى التي قد تبدو رائعة بجانب القالب الزخرفي الخاص بك. فكر في شراء ديكورات عتيقة لتتماشى مع المظهر الكلاسيكي لقالبك. بالإضافة إلى ذلك، استخدم القوالب لإبراز العناصر التاريخية الأخرى في منزلك، وصياغة قصة عن ماضي المبنى. يمكن أن يساعد في حجب الألوان عن طريق طلاء لون غامق فوق قالب حاجز الكرسي الخاص بك وآخر أدناه. الاحتمالات لا حصر لها!