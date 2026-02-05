اتجاه تفاصيل ديكور المنزل الذي يمكنك صنعه بنفسك بتكلفة أقل

إذا كنت على استعداد للتداول في بساطتها لتصميم منزل أكثر جرأة وأكثر إثارة للاهتمام من الناحية المعمارية، فمن الأهمية بمكان أن تفكر خارج الصندوق. لا تخف من اللعب بعناصر الزينة الصاخبة. يعد تثبيت القوالب الزخرفية طريقة رائعة لتحويل المساحة الأساسية. من قولبة التاج إلى طلاء الخشب، يعد اتجاه الزخرفة الذي عفا عليه الزمن طريقة رائعة لإضافة نسيج أنيق إلى منزلك. في محادثة مع Good Housekeeping، أشادت مصممة In Detail Interiors شيريل كليندينون بالقولبة الزخرفية “لقدرتها على إضافة البنية والرقي” إلى المساحة. والجزء الأفضل؟ يمكنك بسهولة إجراء هذه الترقية الداخلية بنفسك مع إبراز وهم التغيير الهيكلي الاحترافي.

لتحقيق هذا المظهر، استكشف الأنواع المختلفة من قوالب الجدران التي يمكنك استخدامها في منزلك. هناك مجموعة متنوعة من الخيارات من الأساسية إلى الأكثر تزيينًا. بشكل عام، هناك ثلاث فئات واسعة من القوالب الزخرفية للاختيار من بينها – قوالب السقف والجدران ولوح القاعدة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من المواد التي يمكن صنع القوالب الزخرفية منها، بما في ذلك الجص والخشب والبوليسترين الممدد والجبس المغطى بالورق. واحدة من أكثر المواد فعالية من حيث التكلفة هي اللوح الليفي متوسط ​​الكثافة (MDF). أول أمر يتعلق بعملك هو تحديد أسلوبك والمادة المثالية لك. ومن هناك، يمكنك البدء في تثبيته. هل أنت مستعد لإضافة الملمس والسحر إلى مساحتك الخاصة؟ دعونا نتعمق في كيفية سحبها.