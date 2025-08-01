اتجاه جديد للحمامات: كيف تستبدل الدش الإيطالي بأسلوب عصري؟

في صباح أحد عطلات نهاية الأسبوع، قررتُ تجديد حمامي الضيق بعد أن شعرت بأن تصميمه لم يعد يناسب ذوقي العصري. كانت الدش الإيطالي شائعًا في كل بيت، لكنني اكتشفت أن هناك بديلًا أكثر رقيًا ينتظرني.

هل فقد الدش الإيطالي بريقه؟

لطالما أحببتُ الدش الإيطالي لاختلافه عن الحوض التقليدي، فهو يمنح الحمام انسيابية وبساطة في التنظيف. ومع ذلك، جاء يوم وجدت نفسي أتنقل بين رذاذ الماء المتطاير على الأرض وتتناثر قطرات الرش على الجدران، بينما يترك قط يعبر دورة المياه أثراً ظريفًا لكنها غير عملية. أدركت حينها أن التصميم المفتوح لم يعد عمليًا كما بدا في المجلات، خصوصًا مع تراكم الكلس على البلاط وضرورة تجفيف الأرض في كل مرة.

البديل العصري في 2025

إذا كنت تبحث عن ديكور متطور يجمع بين الجمال والوظيفة، فإن الدش المغلق بأبواب زجاجية بدون إطار هو الاختيار الأمثل. يتيح لك هذا النوع من الأبواب:

فصل المياه تمامًا عن أرضية الحمام، مما يقضي على مشكلة تناثر الرذاذ .

تمامًا عن أرضية الحمام، مما يقضي على مشكلة . الحد الأدنى من الأجزاء المعدنية، ما يمنح الديكور لمسة نظيفة وعصرية.

من الأجزاء المعدنية، ما يمنح الديكور لمسة وعصرية. نقل الضوء الطبيعي داخل الحمام بالكامل، فتشعر بمساحة أوسع وأجواء أكثر إشراقًا.

جربت هذا التصميم في أحد مشاريع تجديد حمام صديقة لي، ولاحظنا كيف تحولت المساحة البسيطة إلى قلبٍ عصري ينبض بالأناقة.

كيف يتناسب هذا النمط مع ديكورك؟

المفاجأة السارة أن البساطة في هذا التصميم تجعله متنوع الاستخدام: