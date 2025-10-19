اتجاه سرير الزهور الذي ستبدأ في رؤيته في كل مكان في عام 2026

الحدائق هي المكان المثالي للتجربة والاستمتاع بالألوان. هناك الكثير من الأفكار المذهلة لحديقة زهور مذهلة، وقد يكون من الصعب عليك اختيار شيء تريده بالفعل. يمكنك استخدام ألوان متباينة، أو ربما ببساطة زراعة جميع الزهور البرية المفضلة لديك، ولكن يمكن أن يخلق مظهرًا فوضويًا إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح. إذا كنت تريد شيئًا أكثر تناغمًا ولا يزال يوفر جاذبية بصرية ويجذب الحياة البرية، فهناك خيار آخر.
في عام 2026، من المتوقع أن تكون أسرة الزهور أحادية اللون في الحديقة بمثابة اتجاه كبير. كما يوحي الاسم، يتضمن ذلك اختيار الزهور والنباتات التي لها نفس اللون. في البداية، قد يبدو الأمر مملًا بعض الشيء، لكنه يمكن أن يخلق صورة مذهلة إذا تم تنفيذه بشكل جيد. إنه يخلق مظهرًا ديناميكيًا يلفت الأنظار ويسلط الضوء على العناصر الهيكلية في حديقتك التي قد يتم التغاضي عنها، مثل الجدران أو الحدود أو حتى التحوطات. من المحتمل أنك رأيت هذا النوع من الحدائق من قبل، حيث تركز المساحات على الشجيرات والشجيرات والأعشاب بدرجات مختلفة من اللون الأخضر. ومع ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الزهور لإنشاء مظهر مماثل بألوان أخرى.
على الرغم من أنك تريد التركيز على اختيار لون واحد لحديقتك أحادية اللون، إلا أنه ليس عليك البحث عن نفس اللون. لنفترض أنك اخترت اللون الوردي – يمكنك اختيار زهور تتراوح من اللون الوردي الفاتح إلى شيء عميق وغني جدًا لدرجة أنه يكاد يكون أحمر. إذا لم تكن متأكدًا من اللون الذي تريد اختياره، فهناك عدة طرق لتضييق نطاق اختياراتك.
أولاً، عليك اختيار اللون الذي تريد استخدامه
بالطبع، لتجربة اتجاه فراش الزهرة هذا، عليك اختيار اللون الذي تريده. الأمر ليس سهلاً دائمًا، حيث يوجد الكثير من الخيارات الرائعة. لتسهيل الأمر، عليك أولاً الاختيار بين الألوان الدافئة والباردة. يمكن للظلال الباردة أن تساعد حديقتك على الشعور بأنها أكبر وتضفي إحساسًا بالسلام. وهذا يشمل الأزرق والأخضر والأرجواني. النغمات الأكثر دفئًا تجعل المساحة تبدو أصغر أو أقصر قليلاً ولكنها تجلب إحساسًا بالإثارة. يعتبر اللون البرتقالي والأحمر والأصفر أمثلة على هذه الأنواع من الألوان.
بمجرد اختيار الزهرة التي ستبدو أفضل في حديقتك وتمنحك التأثير البصري الذي تريده، فقد حان الوقت للعثور على الزهور التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا قررت استخدام اللون البرتقالي، فإن النباتات مثل القطيفة (Tagetes)، والناستورتيوم (Tropaeolum majus)، واللانتانا (Lantana camara)، والنباتات impatiens (Impatiens walleriana) كلها خيارات رائعة. ومع ذلك، لا يمكنك اختيار أي زهور تتناسب مع اللون الذي تحتاجه. يجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أوقات نموها، حيث تريد أن تكون لنباتاتك نفس مواسم الإزهار أو متداخلة بشكل كبير.
قد ترغب أيضًا في اختيار أحجام مختلفة من الزهور والارتفاعات والأشكال. بعضها، مثل الخزامى، ينمو مجموعات صغيرة من الزهور على سيقان طويلة. تنتج نباتات أخرى، مثل نباتات الدالياس، أزهارًا كبيرة وجريئة ذات بتلات كبيرة. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على الزهور البرية الملونة التي يمكنك زراعتها في حديقتك للحصول على القليل من التنوع.
يمكنك مزج ومطابقة الأنواع وأوراق الشجر والنباتات الأخرى للحصول على مظهر أكثر تنوعًا
يتضمن تصميم حديقة مثالية أحادية اللون الاهتمام بالمساحات الخضراء أيضًا. أضف أشكالًا وأنسجة نباتية مختلفة لإضافة المزيد من العمق. ضع في اعتبارك إضافة عدد قليل من الأغطية الأرضية لتتناقض مع الزهور الطويلة، بالإضافة إلى أوراق الشجر غير المزهرة ذات اللون الأخضر. إذا كان بإمكانك العثور على نباتات ذات أوراق شجر تتناسب مع موضوعك، فهذه طريقة رائعة لإضافة القليل من الذوق إلى مساحتك.
لإنهاء المظهر وجعل المنطقة المحيطة بأسرة الزهور الخاصة بك مكانًا لا ترغب في مغادرته، تحقق من بعض ميزات DIY لتحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى واحة حديقة سرية. يمكن لحمام الطيور أو المقعد بألوان محايدة أو متباينة بالقرب من فراش الزهرة أن يجذب العين ويجعلها تشعر بالسلام والترحاب.
إن تخيل كيف سيبدو فراش الزهرة أحادي اللون ليس بالأمر السهل دائمًا. ومع ذلك، يمكنك التلاعب قليلاً بالتركيبات والارتفاعات المختلفة. إذا كنت ترغب في ذلك، ارسم كيف تريد أن تبدو النباتات لترى ما تفضله أكثر، أو يمكنك حتى التقاط صورة لحديقتك، وطباعة أمثلة للنباتات التي قد ترغب في إضافتها، وتراكبها حتى تشعر بالرضا التام عن التصميم. الخيار الأسهل هو مجرد البحث عن حدائق أخرى أحادية اللون لتمنحك رؤية رائعة.