اتجاه غرفة المعيشة غير التقليدية لعام 2026 الذي يحتضن الهواء الطلق

من المعروف أن الخروج من المنزل هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية والجسدية. ولكن ليس الاتصال المباشر بالهواء النقي وأشعة الشمس فقط هو ما يحدث فرقًا، بل إن مجرد مشاهدة العالم الطبيعي له تأثير مهدئ وشفاء – ومن منا لا يرغب في الاستفادة من بعض الرعاية الصحية المجانية إذا كان بإمكانه الحصول عليها! وبكل جدية، قد تكون حقيقة أن الطبيعة مفيدة لك خبرًا قديمًا، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ الناس في تبني طرق لدمج العالم الخارجي في منازلهم بطريقة غير تقليدية إلى حد ما. لقد قام العديد من الأشخاص بإحضار الداخل والخارج، مما يعني أن أثاث غرفة المعيشة التقليدية، مثل أجهزة التلفاز والمقاعد المريحة والسجاد الفخم، قد شق طريقه إلى الشرفات والطوابق أيضًا.
وفقًا لشركة South View Design، وهي شركة هندسة المناظر الطبيعية في ولاية مينيسوتا، فإن “أحد أكبر اتجاهات التصميم لعام 2026 هو التفكير في المساحات الخارجية كامتدادات للمنزل”. يتفق العديد من خبراء التصميم الآخرين على أن مساحات المعيشة الخارجية ستشهد ترقيات بارزة في عام 2026. على سبيل المثال، تنص شركة تصميم المناظر الطبيعية Fast Class Lawn Care على أن “أصحاب المنازل لم يعودوا يستقرون على فناء أحادي الغرض؛ إنهم يريدون تخطيطًا ديناميكيًا يدعم تناول الطعام والاسترخاء والترفيه وحتى العمل عن بعد”. اعتمادًا على مناخك، هناك احتمال أن تتمكن من استخدام الشرفة المغطاة أو المغطاة على مدار العام، ولكن تشهد العديد من الأماكن بعض التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة التي قد تجعلها قديمة في أوقات معينة من العام. في حين أن أفضل طريقة لجعل الشرفة الخاصة بك قابلة للاستخدام على مدار العام هي تحويلها إلى غرفة مشمسة (وهذا أسهل بكثير مع الشرفة المغطاة، حيث قد تتمكن فقط من استبدال الشاشات بالنوافذ)، إلا أن هناك العديد من الأفكار الرائعة الأخرى لتحويل الشرفة الخاصة بك إلى مساحة مثالية.
الأثاث والاكسسوارات ووسائل الراحة التي يجب مراعاتها
على الرغم من أن الشاشات قد تكون وقائية بدرجة كافية في معظم أوقات الربيع والصيف والخريف، إلا أنك لن ترغب في مواجهة رياح الشتاء أثناء مشاهدة Wheel of Fortune، لذلك قد ترغب في التفكير في تثبيت نوافذ مقاومة للعواصف. من أجل الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الحرارة، ستحتاج إلى التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ وأي مكان آخر يمكن أن يتسلل إليه الهواء البارد. والخبر السار هو أن هناك عددًا لا بأس به من الحيل للحفاظ على دفء مساحتك الخارجية مع انخفاض درجات الحرارة. إذا كنت ترغب في إبقاء المساحة أشبه بالشرفة أكثر من الغرفة، فتجنب إضافة أي حلول دائمة واختر شيئًا مثل غطاء الفينيل بدلاً من النوافذ. يعد الموقد أو الموقد طريقة ممتازة أخرى لتدفئة المساحة الخاصة بك دون زيادة فاتورة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضيف سحرًا وراحة يدفئ المساحة بصريًا أيضًا.
إذا كنت ترغب في استثمار أكثر فخامة، فيمكنك أيضًا تركيب أرضيات دافئة. لن يؤدي ذلك إلى إبقاء الأرضية دافئة على قدميك فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لطيفة نظرًا لارتفاع الحرارة. ومع ذلك، قبل أن تلتزم، من الأفضل أن تعلم نفسك بما يمكن أن تتوقعه عند تركيب أرضيات الفناء الدافئة. يمكن أن تساعد سجادة الأرضية التي تختارها أيضًا في تدفئة المساحة. بدلاً من اختيار سجادة بلاستيكية خارجية، قد ترغب في اختيار شيء أكثر راحة – الخيار القابل للغسل هو الأفضل، خاصة إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام الداخلي والخارجي.
طرق للمزج بسلاسة بين الراحة في الداخل وهدوء التواجد في الخارج
إن جعل المساحة الخارجية الخاصة بك تشعر بالراحة مثل المساحة الداخلية لا يقتصر فقط على تنظيم درجة الحرارة؛ تريد أيضًا دمج وسائل الراحة المنزلية. هذا يعني أنك تريد إضافة أثاث مريح، ويمكن العثور عليه في غرفة المعيشة التقليدية. ومع ذلك، إذا كنت ستلتزم بأريكة مبطنة قياسية، فتأكد أيضًا من أنها محمية بشكل كافٍ من العناصر – لذلك إذا كان هناك مطر وفقًا للتوقعات، فلا تنس إغلاق النوافذ أو الشاشات، وربما تفكر في الاستثمار في أغطية أثاث مقاومة للماء.
ليس الأثاث فقط هو الذي يمكن أن يجعل المساحة تبدو منزلية، خاصة إذا كنت تنوي جعلها المساحة الأساسية للاسترخاء و/أو الترفيه. لهذا، ستحتاج إلى إضافة كل ما تحتفظ به تقليديًا في غرفة المعيشة الخاصة بك – بالنسبة لمعظم الناس، يعني ذلك تلفزيونًا، وربما نظام ألعاب، وإذا كان معظم منزلك متصلاً بنظام صوت ذكي، فلا تنس تثبيته في الخارج أيضًا. إذا كانت نيتك هي التواصل مع الطبيعة حقًا، فقد ترغب في إبقاء التكنولوجيا عند الحد الأدنى. لإبقاء الترفيه الرقمي خيارًا، قد ترغب في التخلص من جهاز التلفزيون الخاص بك واستبداله بجهاز عرض وإنشاء تجربة أفلام خارجية حالمة في محيطك الخاص المريح.