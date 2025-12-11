اتجاه غرفة المعيشة غير التقليدية لعام 2026 الذي يحتضن الهواء الطلق

من المعروف أن الخروج من المنزل هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية والجسدية. ولكن ليس الاتصال المباشر بالهواء النقي وأشعة الشمس فقط هو ما يحدث فرقًا، بل إن مجرد مشاهدة العالم الطبيعي له تأثير مهدئ وشفاء – ومن منا لا يرغب في الاستفادة من بعض الرعاية الصحية المجانية إذا كان بإمكانه الحصول عليها! وبكل جدية، قد تكون حقيقة أن الطبيعة مفيدة لك خبرًا قديمًا، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ الناس في تبني طرق لدمج العالم الخارجي في منازلهم بطريقة غير تقليدية إلى حد ما. لقد قام العديد من الأشخاص بإحضار الداخل والخارج، مما يعني أن أثاث غرفة المعيشة التقليدية، مثل أجهزة التلفاز والمقاعد المريحة والسجاد الفخم، قد شق طريقه إلى الشرفات والطوابق أيضًا.

وفقًا لشركة South View Design، وهي شركة هندسة المناظر الطبيعية في ولاية مينيسوتا، فإن “أحد أكبر اتجاهات التصميم لعام 2026 هو التفكير في المساحات الخارجية كامتدادات للمنزل”. يتفق العديد من خبراء التصميم الآخرين على أن مساحات المعيشة الخارجية ستشهد ترقيات بارزة في عام 2026. على سبيل المثال، تنص شركة تصميم المناظر الطبيعية Fast Class Lawn Care على أن “أصحاب المنازل لم يعودوا يستقرون على فناء أحادي الغرض؛ إنهم يريدون تخطيطًا ديناميكيًا يدعم تناول الطعام والاسترخاء والترفيه وحتى العمل عن بعد”. اعتمادًا على مناخك، هناك احتمال أن تتمكن من استخدام الشرفة المغطاة أو المغطاة على مدار العام، ولكن تشهد العديد من الأماكن بعض التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة التي قد تجعلها قديمة في أوقات معينة من العام. في حين أن أفضل طريقة لجعل الشرفة الخاصة بك قابلة للاستخدام على مدار العام هي تحويلها إلى غرفة مشمسة (وهذا أسهل بكثير مع الشرفة المغطاة، حيث قد تتمكن فقط من استبدال الشاشات بالنوافذ)، إلا أن هناك العديد من الأفكار الرائعة الأخرى لتحويل الشرفة الخاصة بك إلى مساحة مثالية.