اتجاه كونترتوب الذي كان شائعًا والذي سيؤرخ مطبخك على الفور في عام 2026

يعد اختيار تصميم كونترتوب أحد أهم الخطوات في التخطيط لإعادة تشكيل المطبخ. تحتاج أولاً إلى اختيار المواد التي تفضلها وإدراج التكلفة في ميزانيتك. تعتبر الأحجار الطبيعية مثل الجرانيت والرخام من الخيارات الشائعة، ولكن هناك الكثير من مواد سطح المطبخ الأخرى ذات الأسعار المعقولة، مثل الألواح الخشبية. بمجرد العثور على مادة كونترتوب التي تناسبك، عليك أن تقرر ما ستفعله بشأن الحواف. هناك مجموعة واسعة من تشكيلات حواف كونترتوب المطبخ المتاحة، بدءًا من القطع الأساسية مثل الحواف المربعة والمخففة إلى الخطوط العريضة المعقدة مثل الحواف المخددة والأوجي. ومع ذلك، ليست كل هذه التشكيلات الجانبية مناسبة لمطابخ اليوم. في الواقع، غالبًا ما تجعل أسطح العمل ذات الحواف المزخرفة الشهيرة قلب منزلك يبدو قديمًا.

تعد حواف أسطح العمل المزخرفة الفاخرة، والتي كانت رائجة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أكثر ملاءمة لتصميمات المطبخ التقليدية. إذا كنت تحاول إنشاء مطبخ معاصر، فمن الأفضل تركه في الماضي. تعد ملفات تعريف ogee وcove وdupont المذكورة أعلاه مجرد أمثلة قليلة للأنماط التي قد ترغب في تجنبها. هناك أيضًا الكثير من ملفات تعريف حافة سطح العمل غير العادية الأخرى التي ربما لم تسمع عنها والتي تعتبر قديمة الطراز على نطاق واسع. من حيث القدرة على تحمل التكاليف، عادةً ما تكلف الحواف الزخرفية أكثر بكثير من الحواف البسيطة في التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها سرقة الانتباه من الأناقة الفطرية لعدادات الحجر أو الكوارتز الجديدة.